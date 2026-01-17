ETV Bharat / state

सैटेलाइट बता रहा खेत की सेहत, कैसे रिमोट सेंसिंग बदल रही है खेती, इसरो वैज्ञानिक ने समझाया पूरा विज्ञान

इसरो के सीनियर साइंटिस्ट डॉ. जय सिंह परिहार ने बताया, भारत में 1983 में हुई थी फसल आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक की शुरुआत.

ISRO Scientist Dr Jay Singh Parihar
भोपाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 11:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: अब खेती सिर्फ जमीन और मौसम के भरोसे नहीं, बल्कि सैटेलाइट से मिलने वाले डेटा पर आधारित हो रही है. खेत में खड़ी फसल कहां बीमार पड़ रही है, किस हिस्से में पानी की कमी है और कहां ज्यादा खाद की जरूरत है. ये सारी जानकारी अब अंदाजे से नहीं, बल्कि रिमोट सेंसिंग तकनीक से मिले सटीक आंकड़ों से पता चल रहा है.

भोपाल में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे इसरो के सीनियर साइंटिस्ट डॉ. जय सिंह परिहार ने बताया कि यह तकनीक खेती की पूरी तस्वीर बदल रही है. इसके जरिए किसानों की लागत घटेगी, पैदावार का सही अनुमान मिलेगा और खाद्य सुरक्षा से लेकर विकास योजनाएं ज्यादा वैज्ञानिक और प्रभावी बन सकेंगी.

इसरो के सीनियर साइंटिस्ट डॉ. जय सिंह परिहार (ETV Bharat)

खाद्य सुरक्षा की चुनौती और तकनीक का समाधान

वैज्ञानिक डॉ. सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि फसल खेत में खड़ी होने के दौरान ही यह अनुमान लगाया जा सके कि पैदावार कितनी होगी. इससे सरकार को फूड प्रोक्योरमेंट, भंडारण और वितरण की पहले से योजना बनाने में मदद मिलती है. अलग-अलग राज्यों में कितनी फसल होने की संभावना है और वास्तविक उत्पादन कितना हो रहा है. ये जानकारी यदि समय रहते मिल जाए तो व्यवस्था कहीं ज्यादा मजबूत बनती है. रिमोट सेंसिंग तकनीक फसल आकलन और वेदर डेटा के समन्वय से हार्वेस्ट से पहले ही संभावित उत्पादन का आकलन संभव बनाती है.

ISRO Scientist Dr Jay Singh Parihar
भोपाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन (ETV Bharat)

1983 से शुरू हुई फसल आकलन की यात्रा

डॉ. जय सिंह परिहार ने बताया कि भारत में फसल आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक की शुरुआत वर्ष 1983 में हुई थी. साल 2000 तक यह तकनीक बड़े स्तर पर विकसित हो चुकी थी. इसके जरिए धान, गेहूं, गन्ना, कपास और आलू जैसी प्रमुख फसलों का बोया गया क्षेत्र और संभावित उत्पादन आंका जाने लगा. इसी वैज्ञानिक आधार पर वर्ष 2012 में कृषि मंत्रालय ने महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना की, जहां मौसम डेटा के साथ कई फसलों का नियमित आकलन किया जाता है. बाद में टमाटर जैसी उद्यानिकी फसलों को भी इसमें शामिल किया गया.

ISRO Scientist Dr Jay Singh Parihar
भोपाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन (ETV Bharat)

मानसून पर निर्भरता से सटीक अनुमान तक

पहले असिंचित धान जैसी फसलों के उत्पादन को लेकर काफी अनिश्चितता रहती थी. मानसून कमजोर हुआ तो पैदावार घटने का अंदेशा बढ़ जाता था. लेकिन रिमोट सेंसिंग डेटा से अब यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि वास्तव में कितने क्षेत्र में फसल बोई गई है और खेत में उसका विकास किस गति से हो रहा है. फसल के बढ़ने की स्थिति को नियमित अंतराल पर देखने से यह तय किया जा सकता है कि अलग-अलग क्षेत्रों में कुल उत्पादन कितना होगा. यह जानकारी शासन के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है.

सैटेलाइट बता रहा खेत की सेहत

डॉ. सिंह के अनुसार रिमोट सेंसिंग तकनीक पहले केवल बड़े क्षेत्रों तक सीमित थी, लेकिन अब यह एक खेत के अंदर तक पहुंच चुकी है. डॉ. परिहार के अनुसार, अब यह देखा जा सकता है कि एक ही खेत के अलग-अलग हिस्सों में फसल का प्रदर्शन कैसा है. कहां फसल कमजोर है, कहां पानी या खाद की कमी है और कहां बीमारी का असर दिख रहा है. इससे किसान जरूरत के अनुसार खाद, पानी और कीटनाशक का उपयोग कर सकता है. इससे लागत कम होती है और उत्पादन क्षमता बढ़ती है.

फसल बीमा और आपदा राहत में बड़ी भूमिका

क्लाइमेट डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल बीमा के दावे हमेशा चुनौतीपूर्ण रहे हैं. रिमोट सेंसिंग तकनीक इस समस्या का समाधान कर सकती है. आपदा से पहले और बाद की फसल की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण कर यह आंका जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है. यदि इस तकनीक का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो किसानों को वास्तविक नुकसान के आधार पर मुआवजा देना संभव हो सकेगा और उनके साथ न्याय होगा.

विकास योजनाओं में रिमोट सेंसिंग का महत्व

रिमोट सेंसिंग केवल खेती तक सीमित नहीं है. इसके जरिए जमीन की प्रकृति, ऊंचाई, घनत्व और संसाधनों का भी आकलन किया जा सकता है. वेदर डेटा और मॉडलिंग के साथ इसका उपयोग कर यह समझा जा सकता है कि आने वाले समय में संसाधनों में क्या बदलाव हो सकते हैं. डॉ. परिहार ने कहा कि देश की बड़ी आबादी को देखते हुए विकास जरूरी है, लेकिन यह विकास ऐसा हो कि विनाश कम से कम हो. रिमोट सेंसिंग और जियोमेटिक्स तकनीक निष्पक्ष और वैज्ञानिक जानकारी देकर विकास कार्यों को संतुलित बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है.

TAGGED:

BHOPAL NEWS
ISRO SCIENTIST DR JAY SINGH PARIHAR
NATIONAL CONFERENCE BHOPAL
CROP ASSESSMENT THROUGH SATELLITE
SATELLITE DATA BASED FARMING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.