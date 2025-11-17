ETV Bharat / state

इंडो-नेपाल बार्डर पर नो मैंस लैंड में खेती, पांच नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ FIR, जांच में जुटी पुलिस

एसडीएम कलीनगर और एसएसबी की टीम ने जांच पड़ताल की. ( Photo Credit; ETV Bharat )

पीलीभीत : भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नो मैंस लैंड और उसके पास अवैध रूप से खेती करने वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. मामले में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और राजस्व विभाग की शिकायतों के आधार पर माधोटांडा थाने में पांच नामजद व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. 16 नवंबर 2025 को एसडीएम कलीनगर और एसएसबी की टीम सीमा पिलर संख्या 787/2 से 785/1 तक नो मैंस लैंड (No Man's Land) का संयुक्त सर्वेक्षण किया. इस दौरान पाया गया की नो मैंस लैंड और उसके आसपास स्थित सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है. ई-समवाय के प्रभारी, सहायक कमांडेंट आई. इम्भी जमीर ने माधोटांडा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि सीमा स्तम्भ 787/1 से 787 तक 'नो मैंस लैंड' पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से खेती की जा रही थी. उन्होंने इस पर कानूनी कार्रवाई हेतु FIR दर्ज करने का अनुरोध किया.