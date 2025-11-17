इंडो-नेपाल बार्डर पर नो मैंस लैंड में खेती, पांच नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ FIR, जांच में जुटी पुलिस
पीलीभीत के माधोटांडा थाने में पांच नामजद व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है.
पीलीभीत : भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नो मैंस लैंड और उसके पास अवैध रूप से खेती करने वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. मामले में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और राजस्व विभाग की शिकायतों के आधार पर माधोटांडा थाने में पांच नामजद व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.
16 नवंबर 2025 को एसडीएम कलीनगर और एसएसबी की टीम सीमा पिलर संख्या 787/2 से 785/1 तक नो मैंस लैंड (No Man's Land) का संयुक्त सर्वेक्षण किया. इस दौरान पाया गया की नो मैंस लैंड और उसके आसपास स्थित सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है.
ई-समवाय के प्रभारी, सहायक कमांडेंट आई. इम्भी जमीर ने माधोटांडा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि सीमा स्तम्भ 787/1 से 787 तक 'नो मैंस लैंड' पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से खेती की जा रही थी. उन्होंने इस पर कानूनी कार्रवाई हेतु FIR दर्ज करने का अनुरोध किया.
वहीं, हल्का लेखपाल रमनगरा (वेदप्रकाश) की ओर से थाने पर दिए गए दूसरे प्रार्थना पत्र में इस अतिक्रमण को और स्पष्ट करते हुए पांच व्यक्तियों को नामजद किया गया. लेखपाल ने बताया कि संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि सीमा स्तम्भ संख्या 787/1 पर 'नो मैंस लैंड' के पास की सरकारी भूमि पर तोता सिंह पुत्र लक्खा सिंह, पोला सिंह पुत्र हरभजन सिंह, रतन सिंह पुत्र वजीर सिंह, चन्ना सिंह पुत्र जीत सिंह, मलकीत सिंह और कुछ अन्य अज्ञात लोगों द्वारा अवैध रूप से खेती की जा रही है.
उन्होंने यह भी बताया कि इस भूमि को पूर्व में भी कब्जा मुक्त कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद इन व्यक्तियों द्वारा इसे अवैध रूप से जोता जा रहा है. दोनों ही प्रार्थना पत्रों के आधार पर माधोटांडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. एसडीएम कलीनगर महिपाल सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नो मैंस लैंड और उसके पास स्थित सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है. दोनों ही मामलों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई है.
