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झालावाड़: अफीम की रखवाली के खेतों में डेरा डाले हैं काश्तकार, जानिए बचाव के जतन...

खेतों में दे रहे पहरा: छतर सिंह ने बताया कि फसल कीमती होने के कारण इसके चोरी का खतरा रहता है. इसी कारण फसल की रात भर जागकर खेतों में रखवाली कर रहे हैं. अफीम की फसल के लिए मार्च-अप्रैल का समय सबसे महत्वपूर्ण है. इस दौरान डोडे तैयार हो जाते हैं, जिनमें चीरा लगाकर अफीम निकाली जा रही है. यह फसल काफी मेहनत और सावधानी मांगती है. थोड़ी सी लापरवाही किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. इसी वजह से किसान रात में खेतों के पास डेरा डालकर पहरा दे रहे हैं. कई गांवों में किसान समूह बनाकर बारी-बारी से खेतों में निगरानी कर रहे हैं.

अक्टूबर-नवंबर में बुआई: किसान छतर सिंह ने बताया कि अफीम (पोस्ता) की खेती का समय मौसम और क्षेत्र पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य तौर पर बुआई अक्टूबर व नवंबर के मध्य तक की जाती है. जनवरी–फरवरी में पौधों पर फूल आते हैं. इसके बाद डोडा बनता है.फरवरी व मार्च के अंत तक डोडे पर हल्का चीरा (लैंसिंग) लगाया जाता है. इसे सामान्य भाषा में लैसिंग कहते हैं. इससे अफीम (लेस) निकलती है. यह प्रक्रिया 15–20 दिन चलती है. पूरी फसल कटाई मार्च अंत से अप्रैल तक होती है, जब डोडे सूख जाते हैं, तब उन्हें काटकर बीज (खसखस) निकाले जाते हैं.

झालावाड़: जिले में अफीम ( काले सोने) की फसल तैयार हो चुकी है. डोडों में चिराई का काम अंतिम चरण में है. अफीम व डोडों को चोरी व पशु-पक्षियों से बचाने को किसान चौकस हैं. किसान खेतों में रातिजगा कर फसल की सुरक्षा कर रहे हैं. डंडे, लाठी, टॉर्च लेकर रात भर पहरा दे रहे हैं. कई किसान परिवार नहाने, खाना, रात को सोना जैसी नित्य क्रियाएं भी खेतों पर कर रहे हैं.

लाठी डंडे एवं टॉर्च बनी सहारा: अफीम किसान करण सिंह ने कहा कि अफीम की फसल की देखभाल छोटे बच्चों की तरह की जाती है. यह फसल 105 से 108 दिन में पक जाती है. इसके बाद डोडों में चीरा लगा अफीम निकाली जाती है. फसल को आंधी, तूफान व बादल प्रभावित करते हैं. फसल पकने के बाद किसान खेतों के पास अलाव जलाकर पूरी रात जागते हैं. कुछ टॉर्च और डंडे लेकर खेतों का चक्कर लगाते हैं. खेतों के आसपास संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत अन्य किसानों को भी सूचना देते हैं. इससे चोरी की घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है. अफीम नकदी फसल है, जिसकी कीमत अधिक है इसलिए चोरों की नजर रहती है. कई बार रात में अंधेरे का फायदा उठाकर डोडे तोड़कर ले जाते है. किसान फसल सुरक्षित रखने के लिए पूरी सतर्कता बरत रहे हैं. रात में हल्की ठंड से बचने को कई किसान अलाव जलाकर तापते हैं.

खेत में बिजूका करता पशुओं से फसल की रखवाली (ETV Bharat Jhalawar)

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खेत पर लगाई झोपड़ी व खाट: किसान भागीरथ सिंह ने कहा कि बुवाई के बाद से अफीम का काफी ध्यान रखना पड़ता है. डोडा चिरई का समय शुरू होने के बाद खेत पर अस्थायी झोपड़ी बना ली, जहां रात में रुकते हैं. पास ही खाट लगी है, जिस पर उनके परिवार के सदस्य बारी-बारी से रखवाली के दौरान विश्राम करते हैं. खेत के चारों ओर लाइट लगाई है. इससे उजाला रहता है. पशु-पक्षियों व जानवरों से फसल को बचाने को खेतों के चारों ओर जाली लगाई है. फसल पकने के बाद चीरा लगाना और अफीम एकत्र करना होता है. फसल को नुकसान हो जाए या चोरी हो जाए तो किसानों की सालभर की मेहनत पर पानी फिर सकता है.

नजर से बचाने के लिए काली हांडी:अफीम बुवाई करने वाले रमेश प्रजापति ने बताया कि अफीम की फसल को नजर से बचाए के लिए खेत पर काली हंडिया या बिजूका लगाते हैं. इससे पशु-पक्षी से फसल की सुरक्षा होती है.साथ ही यह भी मान्यता है कि खेत पर काली हांडी बांधने से फसल को नजर नहीं लगती. किसान अफीम की अच्छी पैदावार के लिए खेत में कुलदेवी का मंदिर बनाते हैं, जिस पर दीपक जलाते हैं और रोजाना आरती करते हैं.

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