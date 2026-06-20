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मानसून में देरी और कम बारिश में कैसे करें खेती, कौन सी फसलें दे सकती हैं लाभ

मानसून की बेरुखी की वजह से प्रदेश के किसान भी इस बार परेशान हो रहे हैं. ऐसे में छत्तीसगढ़ के किसान मुख्य फसल धान के साथ ही और कौन सी फसल लगा सकते हैं. जिसमें कम पानी की जरूरत होती है. इन्हीं विषयों को लेकर ईटीवी भारत ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू से बात की. आइए जानते हैं उन्होंने खेती किसानी को लेकर क्या कुछ सलाह किसानों को दी है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में मानसून एंट्री की सामान्य तिथि 12 से 15 जून है. लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक नहीं दी है. छत्तीसगढ़ के ज्यादातर किसान मानसून आधारित खेती करते हैं. जिसमें मुख्य फसल के तौर पर धान की फसल लगाई जाती है. ऐसे में मानसून में हो रही देरी और इस बार मानसून पर अलनीनो का असर भी देखने को मिलेगा. ऐसे में छत्तीसगढ़ के किसान धान की खेती के अलावा और किस चीज की खेती कर सकते हैं. क्योंकि कुछ किसान फल और सब्जी भी इस दौरान लगाते हैं. लेकिन कई फल और सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें पानी की ज्यादा जरूरत होती है. इसके साथ ही प्रदेश में वैकल्पिक खेती की भी बात होती है.

जिस तरीके से आईएमडी ने इस वर्ष सूखा या अलनीनो के आने की संभावना जताई है. ऐसी स्थिति में किसान भाई सूझबूझ और प्लानिंग के साथ खेती करने की आवश्यकता है. उदाहरण के लिए जो छोटे किसान हैं, जिनके पास 5 एकड़ की जमीन है वह भी एक ही प्रकार जैसे धान लगाना है. पूरी जमीन पर धान ना लगाए. मध्यमवर्गीय किसान भी एक ही तरह की फसल ना लगाएं. यदि कहीं मौसम में उलट फेर होता है या पानी कम गिरता है. नमी और पानी कम चाहने वाली फसल के लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ऐसे में किसान कम पानी वाली फसल लगाएं.

अलनीनो की समस्या भी दिख रही है. इसके साथ ही मानसून में भी देरी हो रही है. ऐसे में धान लगाने वाले किसानों को डीएसआर मेथड से सीधी बुवाई कर सकते हैं. सीधी बुवाई करने से किसानों को यह फायदा होता है कि इससे जड़ों का अच्छा फैलाव होता है. कम पानी में भी उस फसल को अच्छे से उगा सकते हैं. धान की किस्म इंदिरा बरानी ऐसे किस्म को किसान चुने जो 95 से 120 दिनों में तैयार हो सके. पुराने वर्षों में देखें तो 125 से 140 दिन वाली धान की फसल किसानों ने ली है. सीधा बोनी या उन्नत बोनी तकनीक से धान लगा सकते हैं.

धान की किस्म का चयन करके दूसरी किस्म भी ले सकते हैं. किस्म का चयन करते हैं तो कम पानी में भी अच्छा उत्पादन मिल सकता है. गौण फसल जिसमें ज्वार बाजरा कोदो कुटकी रागी. किसान भाई इस बार विशेष रूप से ध्यान दें कि थोड़ा सा पानी गिरे तो बाहरा वाली खेत में भी खेती कर सकते हैं. किसान सितंबर के महीने में सोयाबीन कोदो कुटकी रागी की फसल को आसानी से ले सकते हैं. किसानों को फसल का चयन करना बहुत आवश्यक है. प्लानिंग से किसान अगर खेती करते हैं तो यह साल आसानी से पार हो सकता है.











सवाल : छत्तीसगढ़ में मुख्य फसल के रूप में धान की फसल ली जाती है. ऐसे में धान लगाने वाले किसानों के लिए किस तरह की सलाह है ?





जवाब : सबसे पहले धान लगाने वाले किसान डीएसआर मेथड से बोनी करें. रोपा का काम नहीं के बराबर करें. अगर जिन किसानों ने यह ठान लिया है कि हमें रोपा लगाना है. ऐसे में उन किसान भाइयों को एक सलाह यह देना चाहूंगा कि धान की फसल को 3 से 5 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है. अतिरिक्त पानी ना डालें. 20 सेंटीमीटर ऊंचाई की मेड बनाकर रखें. ऐसा करके पानी को रोका जा सकता है. इससे जमीन की नमी बनी रहेगी. किसान थरहा तैयार कर लिए हैं तो धान का रोपा लगा सकते हैं.

लेकिन इसमें किसानों को दो चीजों का ध्यान रखना होगा. पहले यह है कि किसानों को यूरिया या डीएपी का ब्रॉडकास्ट या छिड़काव करते हैं वह नमी को और ज्यादा खींचता है. सूखा होने की वजह से फसल जलने की संभावना बनती है. नैनो यूरिया और नैनो डीएपी उपयोग करके रोपा वाले जो धान लगाए हैं. वह धान की फसल को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं. खाद डालने का तरीका भी किसानों को बदलना होगा. बोरवेल और ट्यूबवेल टपक सिंचाई पद्धति. इसके साथ-साथ स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का भी किसानों को उपयोग करना चाहिए.







सवाल : सब्जी पैदा करने वाले किसान सूखे से परेशान हैं. ऐसे किसान क्या उपाय कर सकते हैं.





जवाब : छत्तीसगढ़ में सब्जियों का बहुत अधिक उत्पादन होता है. किसानों को सब्जियों में भी इस बार ध्यान देने की जरूरत है. जिसमें कम पानी चाहने वाली सब्जी जिसमें बरबटी ग्वार फली इन सब्जियों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है. इसके अलावा जो नार वाली सब्जी है. उसमें लौकी गिलकी तरोई ऐसी सब्जियों को किसान भाई लें. इन सब्जियों को नहीं के बराबर पानी की आवश्यकता पड़ती है. इसके अलावा नमी संरक्षण करने के लिए टपक सिंचाई के माध्यम से यदि पानी देते हैं तो नमी संरक्षण करने के लिए प्लास्टिक पलवार या जैविक पलवार करें.

कुछ फसलें ऐसी होती हैं जैसे पालक मेथी धनिया जो सितंबर महीने के बाद लगाए जाएंगे. इसके लिए फवारा पद्धति बहुत अच्छा रहता है. फवारा पद्धति से ही इन सब्जियों को पानी देते हैं तो पानी की काफी बचत हो जाती है. टपक सिंचाई के माध्यम से करते हैं तो 60% पानी बचा सकते हैं. फव्वारा पद्धति से करते हैं तो 40% पानी बचा सकते हैं. इस तरह से नमी को संरक्षित करते हुए सब्जी लगाने वाले किसान कम पानी चाहने वाली फसलों को लगाकर इस साल को किसान भाई आसानी से निकाल सकते हैं.





सवाल : वैकल्पिक खेती की बात होती है किसानों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए ?



जवाब : आज के दौर में वैकल्पिक खेती क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग अलनीनो का जो प्रभाव है ऐसी स्थिति में किसानों को वैकल्पिक खेती की ओर ही जाना होगा. इसलिए कि जैसे बोलते हैं फसल चक्र परिवर्तित होगा तभी किसान विकसित होगा. आगू दलहन पाछु धान तभी होगा छत्तीसगढ़ के किसानों का उत्थान. ऐसा बोला जाता है. मैं किसानों को बताना चाहूंगा कि दलहन तिलहन या फिर सोयाबीन जो की 90 दिन की फसल है ले सकते हैं. मूंग उड़द 60 से 65 दिन की फसल है. इसे भी किसान ले सकते हैं, कहीं ना कहीं वैकल्पिक अर्थात समुचित कृषि जोत में फसलों को बांटकर लगाएं. पूरा एक फसल धान की न लगाकर धान में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है. ऐसा समुचित प्रबंध करें. ताकि कहीं ना कहीं किसान अलनीनो के प्रभाव या फिर कम मानसून होता है तो इसके प्रभाव से किसान अपने खेत और फसल को बचा सकते हैं. नई फसल को किसान अपनी खेत में लगा सकते हैं.













सवाल : अलनीनो का मौसमी फलों पर कितना प्रभाव पड़ेगा इसके क्या उपाय हैं ?



जवाब : ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज या फिर मानसून में देरी हो रही है. अनार के पौधे ऐसे फलों में सूखे की समस्या आ रही है. ऐसे में किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि शाम के समय ऐसे पौधों को पानी दिया जाना चाहिए. शाम के समय ड्रिप सिंचाई के माध्यम से पानी दें. पपीता और केले की फसल भी अभी काफी नुकसान झेल रहा है, तो ऐसी स्थिति में शाम के समय पानी दें. टपक सिंचाई का प्रयोग करें. माइनर फ्रूट में अगर जामुन की बात करें तो अगर बारिश कम होती है तो जामुन बहुत अधिक फलते हैं.

बारिश अगर कम होती है तो माइनर फ्रूट बच जाएंगे, लेकिन मुख्य फसल आम, केला, पपीता, नींबू इन सब फसलों के लिए शाम के समय पानी दें. जब तक अच्छी बारिश नहीं हो जाती सप्ताह में दो बार टपक सिंचाई के माध्यम से इन फलों को पानी देना आवश्यक है. इन फलों में घुलनशील खाद का उपयोग करें. यूरिया और डीएपी को सीधे ना डालें. टपक सिंचाई के माध्यम से इन फलों को पानी देते हैं तो सूखे की समस्या से काफी हद तक बचाया जा सकता है.

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