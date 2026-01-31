ETV Bharat / state

झांसी में तीन किसानों ने आत्मदाह की कोशिश की, हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध

भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने का आरोप: किसानों और जमीन मालिकों का कहना है कि उनकी ये जमीन खेती के लिए है और आवास विकास बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के मकसद से जबरन अधिग्रहण करना चाहता है. शासन ने लखनऊ से टीम भेजी थी. उसके साथ किसानों और जमीन मालिकों की बहस हुई. किसानों का कहना है कि उनकी जमीनें कम दाम पर अधिग्रहित कर भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

झांसी में आवास विकास परिषद की प्रस्तावित हाउसिंग परियोजना 4 को लेकर भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों और जमीन मालिकों ने तीसरे दिन शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय सभागार में जमकर नारेबाजी की. सैकड़ों की संख्या में किसान अधिग्रहण विरोधी तख्तियां लेकर पहुंचे थे.

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी में शनिवार को आवास विकास परिषद की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के विरोध में तीन किसानों ने आत्मदाह का प्रयास किया. अपर जिलाधिकारी वरुण पांडे ने कहा कि किसी से जबरन जमीन नहीं ली जाएगी. आवास विकास परिषद झांसी के कोंछाभवर, टाकोरी, मुस्तरा और पिछोर गांवों में आवासीय सोसायटी के लिए भूमि अधिग्रहण कर रही है.

पुलिस की सतर्कता से अनहोनी टली: किसान चंदन ने बताया कि आवास विकास परिषद स्थानीय बिल्डर्स से मिलीभगत कर किसानों और व्यापारियों की जमीनें औने-पौने दाम पर लेकर बिल्डर्स को फायदा पहुंचाना चाहती है. दीनदयाल उपाध्याय सभागार में किसान अपनी आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे थे.

दीनदयाल उपाध्याय सभागार में किसान अपनी आपत्तियां दर्ज कराने पहुंचे थे. (Photo Credit: ETV Bharat)

अधिकारियों और किसानों के बीच हुई कहासुनी: सुनवाई के दौरान अधिकारियों के बीच में ही टोकने से नाराज किसान धरने पर बैठ गए, जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, तो तीन किसानों ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह किसानों को रोक लिया. इससे बड़ी अनहोनी टल गई.

ADM बोले- किसी की जमीन जबरन नहीं ली जाएगी: अपर जिलाधिकारी वरुण पांडे ने कहा कि किसी की जमीन जबरन नहीं ली जा रही है. कुछ किसानों को गलतफहमी हो गई थी. झांसी के समथर क्षेत्र में शनिवार को ही एक अन्य 45 वर्षीय किसान उदयभान अहिरवार ने कर्ज और आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली थी.

3300 लोगों ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई: आवास विकास परिषद के सचिव डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर जमीन मालिकों की आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं. जमीन मालिकों ने अपनी आजीविका और बच्चों के भविष्य का हवाला देते हुए जमीन देने से इनकार किया है. अब तक 3,300 लोगों ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई है. नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव आत्मदाह की कोशिश करने वाले किसानों को अपने साथ थाने ले गए.

