मोहन यादव की किसानों को सौगात, फिक्स बिजली कनेक्शन पर मिलेगा सोलर पंप
प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना में मध्य प्रदेश सरकार का संशोधन. स्थाई बिजली कनेक्शन वाले किसानों को मिलेगा योजना लाभ.
Published : November 18, 2025 at 3:45 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 4:23 PM IST
भोपाल: खेतों में सोलर पंप लगाने वाले किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना में सरकार ने संशोधन किया है. प्रदेश में स्थाई बिजली कनेक्शन वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. साथ ही स्थाई बिजली कनेक्शन वाले किसान मौजूदा क्षमता वाली बिजली की मोटर से ज्यादा क्षमता के सोलर मोटर लगा सकेंगे. अभी योजना में प्रावधान था कि यदि किसान के खेत पर 5 एचपी की बिजली मोटर लगी है, तो इस क्षमता से ज्यादा के सोलर पंप नहीं लगा सकते थे. कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले किए गए.
किसानों को सरकार ने दी राहत
कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को सोलर पंप में शिफ्ट किया जाएगा और इसके लिए केन्द्र सरकार से भी आग्रह किया जा रहा है कि प्रदेश में योजना के तहत किसानों की सीमा को बढ़ाते जाएं. जिससे प्रदेश के सभी अस्थाई और स्थाई बिजली कनेक्शन वाले किसानों को सोलर पंप में शिफ्ट किया जा सके. इससे प्रदेश में बिजली की बचत होगी, साथ ही किसान को भी बिजली की समस्या नहीं होगी.
कैबिनेट में फैसला किया गया है कि जिन किसानों के पास अभी जिस क्षमता के बिजली मोटर है, उससे अधिक क्षमता की सोलर पंप की सुविधा दी जाएगी. यदि अभी जिस किसान के पास 5 एचपी का बिजली पंप है, वे अब साढ़े 7 एसपी का सोलर पंप भी लगा सकेंगे. इसको लेकर योजना में सरकार ने संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप के लिए 10 फीसदी का अंश लगाना होता है, जबकि 90 फीसदी राशि का सरकार अनुदान देती है. प्रदेश में अस्थाई बिजली कलेक्शन वाले किसानों की संख्या साढ़े तीन लाख है, जबकि स्थाई बिजली कनेक्शन वाले किसानों की संख्या 20 लाख से ज्यादा है.
अनाथ बच्चों को मिलेगी राशि
- मिशन वात्सल्य योजना के तहत सरकार विधवा, तलाकशुदा, परित्याक्ता के बच्चों, बीमारी से पीड़ित माता-पिता के बच्चों को हर माह 4 हजार रुपये की राशि देगी. प्रदेश में इस तरह के 33 हजार 346 बच्चे हैं. इसमें केंद्र सरकार 60 फीसदी अंश देगी, जबकि जबकि राज्य सरकार 40 फीसदी की राशि अपने खाते से देगी. इस योजना पर 1 हजार 22 करोड़ की राशि खर्च होगी.
- सरकार ने प्रदेश के 12 जिलों में खोले जा रहे आयुष हॉस्पिटल के लिए नए पदों को मंजूरी दे दी है. भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, मंडलेश्वर, बालाघाट, भिंड, गुना, सीहोर, पन्ना, श्योपुर, अमरकंटक और सुजालपुर में 50 बिस्तरों का आयुष हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जबकि बड़वानी में 30 स्तरीय हॉस्पिटल बनाया जाएगा. इनके लिए 373 नए पदों का सृजन किया जाएगा.
- इसके अलावा 806 मानव संसाधन की क्षमता भी स्वीकृत की गई है. 373 नियमित पदों से सरकार पर 306 करोड़ का वित्तीय भार आएगा, जबकि 806 मानव संसाधन का प्रबंधन राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा किया जाएगा. प्रदेश में अभी 21 जिलों में आयुष हॉस्पिटल चल रहे हैं, 12 नए आयुष हॉस्पिटल के बाद प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी.
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में नए पदों पर भर्ती की रोक को सरकार ने हटाने का फैसला किया है.
- मेडिकोलीगल संस्थान के अधिकारियों को 7वां वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा.
- सोशल इंपैक्ट बांड योजना के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. योजना के तहत सामाजिक सेवा प्रदाता हितग्राहियों को सेवा प्रदान करने के लिए फंड जुटाना है. इसका मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा.
- आगर मालवा जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए 9 पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसमें सरकार पर 59.4 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा.