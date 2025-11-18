ETV Bharat / state

मोहन यादव की किसानों को सौगात, फिक्स बिजली कनेक्शन पर मिलेगा सोलर पंप

भोपाल: खेतों में सोलर पंप लगाने वाले किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना में सरकार ने संशोधन किया है. प्रदेश में स्थाई बिजली कनेक्शन वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. साथ ही स्थाई बिजली कनेक्शन वाले किसान मौजूदा क्षमता वाली बिजली की मोटर से ज्यादा क्षमता के सोलर मोटर लगा सकेंगे. अभी योजना में प्रावधान था कि यदि किसान के खेत पर 5 एचपी की बिजली मोटर लगी है, तो इस क्षमता से ज्यादा के सोलर पंप नहीं लगा सकते थे. कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले किए गए.

किसानों को सरकार ने दी राहत

कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को सोलर पंप में शिफ्ट किया जाएगा और इसके लिए केन्द्र सरकार से भी आग्रह किया जा रहा है कि प्रदेश में योजना के तहत किसानों की सीमा को बढ़ाते जाएं. जिससे प्रदेश के सभी अस्थाई और स्थाई बिजली कनेक्शन वाले किसानों को सोलर पंप में शिफ्ट किया जा सके. इससे प्रदेश में बिजली की बचत होगी, साथ ही किसान को भी बिजली की समस्या नहीं होगी.