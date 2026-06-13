कम बारिश में भी नहीं होगा किसानों को नुकसान, कृषि विभाग ने ये फसलें उगाने की दी सलाह
अल-नीनो अलर्ट; इस बार 10 प्रतिशत तक कम बारिश होने की संभावना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 12:47 PM IST
आगरा: इस साल अल-नीनो की वजह से दुनिया के तमाम देशों में सूखा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी और असामान्य बारिश जैसी मौसमी घटनाएं बढ़ेंगी. भारतीय मौसम विभाग ने अल-नीनो की वजह से इस साल काम बारिश का अलर्ट जारी किया था. अल-नीनो की वजह से भारत के केरल में देरी से मानसून ने दस्तक दी है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस साल देश में मानसूनी बारिश कम होगी. देश के अधिकतर हिस्सों में खरीफ की फसलें बारिश पर निर्भर होती हैं. ऐसे में मानसून में बारिश कम होने से खरीफ की फसलें अधिक प्रभावित होंगी.
आगरा मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने बताया, आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिले हैं. जहां पर करीब 96 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है. यहां पर किसान भाई अच्छी खेती करते हैं. अभी वैज्ञानिकों ने संभवना जारी की है कि इस मानसून में पांच से दस प्रतिशत तक कम होगी या समय पर मानसून की परिस्थितियों के अनुसार नहीं हो. ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों का मानना है कि किसान भाईयों को जो अभी अभियान चलाए जा रहे हैं. उनमें जागरुक करें.
उन्हें सलाह दें कि किसान भाई दलहनी और तिलहनी फसलों पर अधिक जोर दें. जो अधिक पानी चाहने वाली फसल है. विशेष रूप से मथुरा जिले में धान की फसल का रकबा अधिक रहता है. ऐसे में मथुरा जिले में भी किसानों को यही सलाह दी जा रही है कि वे मौसम और मानसून के मुताबिक, दलहन और तिलहन की फसलें ही बोएं, जिससे देश और प्रदेश की दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भता बढेगी. इसके साथ ही दलहन और तिलहन फसलों से खेत की उर्वरा शक्ति भी अच्छी होगी. इसके साथ ही दलहन और तिलहन फसलों की खेती में कम पानी की जरूरत होगी. पैदावार भी अधिक होगी.
पांच से दस प्रतिशत तक कम बारिश के आसार: आगरा मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने बताया कि आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में भी बाजरे की फसल अधिक होती है. जो कम पानी वाली फसल है. जिसे किसान भाई अपनाते भी हैं. पीएम मोदी और सीएम योगी का पूरा फोकस श्रीअन्न की खेती पर है. बाजरा भी श्रीअन्न में शामिल हैं, जिसकी पोषण क्षमता अधिक है, जिससे बाजरे की खेती से श्रीअन्न की पैदावार बढेगी. कम पानी वाली फसलें उगाएंगे तो पानी का जलस्तर नीचे जाने से बचेगा. इसलिए, अभी अल-नीनो को लेकर जारी अलर्ट में वैज्ञानिकों ने कई सुझाव दिए हैं. जिनको लेकर किसानों को बताएंगे.
उन्हें सलाह देंगे कि अभी जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है. अल-नीनो की वजह से इस साल पांच से दस प्रतिशत तक बारिश में कमी हो सकती है. यह किसानों को बताएंगे.
अभियान में किसानों को दे रहे सलाह: आगरा मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने बताया कि प्रदेश में खेत बचाओ अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान, समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. इन अभियान में कृषि विभाग के कृषि विशेषज्ञ ग्राम पंचायत स्तर पर जनजागरुकता कर रहे हैं. इन अभियान में ही कृषि विशेषज्ञ अब अल-नीनो के अलर्ट, कम मानसून और इस मौसम में बाजारा, दलहन और तिलहन की फसलों की खेती के बारे में किसानों को बता रहे हैं.
किसानों को सलाह दी जा रही है कि ज्यादा पानी चाहने वाली फसल धान की खेती ना करें. इसकी जगह पर बाजरा समेत अन्य मिलेटस की खेती करें. इसके साथ ही दलहनी और तिलहनी फसलें उगाएं. जिससे यदि कम बारिश हुई तो पानी की कमी से फसलें बर्बाद नहीं होगी.
मिट्टी की जांच जरूर कराएं: संयुक्त कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव ने बताया कि किसानों से अपील है कि खेत की मिट्टी की जांच कराएं. जिससे मिट्टी मौजूद पोषक तत्वों की सही जानकारी मिलेगी. मिट्टी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही फसल में उर्वरकों का उपयोग करें. हरी खाद और गोबर की खाद भी खेतों में डालें. जिससे खेत में कार्बन की मात्रा बढेगी. मिट्टी की जांच के मुताबिक, यदि उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो खेती की लागत कम आएगी. जिससे किसान की आय बढेगी.
खरीफ की प्रमुख दलहनी फसलें:
- अरहर (तुअर), मूंग, उड़द, सोयाबीन और लोबिया
- खरीफ की प्रमुख तिलहनी फसलें
- तिल, सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी
- खरीफ की प्रमुख फसलें
- धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना
- खरीफ में मिलटेस की प्रमुख फसलें
- बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावां , कंगनी, रामदाना.
बता दें कि इस साल अल-नीनो की वजह से दुनिया के तमाम देशों में सूखा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी और असामान्य बारिश जैसी मौसमी घटनाएं बढ़ेंगी. भारतीय मौसम विभाग ने अल-नीनो की वजह से इस साल काम बारिश का अलर्ट जारी किया था. अल-नीनो की वजह से भारत के केरल में देरी से मानसून ने दस्तक दी है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस साल देश में मानसूनी बारिश कम होगी. देश के अधिकतर हिस्सों में खरीफ की फसलें बारिश पर निर्भर होती हैं. ऐसे में मानसून में बारिश कम होने से खरीफ की फसलें अधिक प्रभावित होंगी.
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