इन किसानों को मिलेंगे नेचुरल तकनीक से तैयार बीज, ऐसा करने वाला हिमाचल बनेगा देश का पहला राज्य

हिमाचल में अब प्राकृतिक खेती के लिए बीज भी नेचुरल तकनीक से तैयार किए जाएंगे.

Himachal Natural farming
हिमाचल में प्राकृतिक खेती (ETV Bharat GFX)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

December 1, 2025

15 Min Read
शिमला: देवभूमि के नाम से मशहूर हिमाचल के सिर पर उपलब्धियों के कई ताज सज चुके हैं. देश का ये छोटा पहाड़ी राज्य एक बार फिर से इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है. पहाड़ों की गोद में बसा हिमाचल अब प्राकृतिक खेती की दिशा में देश को नई राह दिखाने जा रहा है. प्रदेश में अगले रबी सीजन से किसानों को कृषि विभाग के विक्रय केंद्रों पर पहली बार नेचुरल तकनीक से तैयार किए गए बीज भी उपलब्ध होंगे. ये बीज कृषि विभाग खुद तैयार करने जा रहा है. इसी के साथ ही हिमाचल प्राकृतिक तकनीक से बीज तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है. ऐसे में इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे रसायन मुक्त खेती को नई ताकत मिलेगी.

प्राकृतिक खेती से बीज तैयार करेगा हिमाचल (ETV Bharat GFX)

कृषि विभाग तैयार करेगा नेचुरल बीज

कृषि विभाग के स्टेट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग यूनिट (SPIU) प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना (PK3 Yojana) के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी का कहना है प्राकृतिक खेती में हिमाचल अच्छा कार्य कर रहा है. प्रदेश प्राकृतिक खेती के उत्पादों पर देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य देने वाला पहला राज्य है. वर्तमान में 3 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं. उनके उत्पाद मार्केट में आ गए हैं. जिनको हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक उत्पादों का आटा, दलिया व सत्तू तैयार करके लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है.

"प्राकृतिक खेती में मुख्य चीज बीज को लेकर देखने में आ रही है. हम बाहरी राज्य से रसायन से ट्रीटेड बीज ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमने नेचुरल फार्मिंग के तहत बीज तैयार करने को लेकर काम नहीं किया गया था, लेकिन अब सरकार ने प्लानिंग की है कि हम अपना नेचुरल तरीके से बीज तैयार करेंगे." - मोहिंदर सिंह भवानी, डिप्टी डायरेक्टर, स्टेट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग यूनिट प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, कृषि विभाग

Himachal Natural farming
प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की फसल (ETV Bharat)

12 फार्म में तैयार होंगे प्राकृतिक बीज

मोहिंदर सिंह भवानी ने बताया कि हर जिले में जो सीड मल्टीप्लिकेशन के एक या दो फार्म है, जहां आलू, मक्की, गेहूं व सब्जियों का बीज तैयार किए जाते हैं. इन फार्म के कुछ भाग में सरकार ने नेचुरल फार्मिंग की तकनीक से अपना बीज तैयार करने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश भर में कृषि विभाग के 35 फार्म हैं, जिसमें से 12 फार्म में नेचुरल फार्मिंग की तकनीक से गेहूं का बीज तैयार करना शुरू कर दिया गया है. ये बीज गौ मूत्र या नेचुरल जड़ी बूटियों के घटक के छिड़काव से तैयार होगा. इस बीज को प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा.

विभाग किसानों को खुद करेगा बीज की आपूर्ति

हिमाचल में प्राकृतिक खेती की तकनीक से जुड़े किसानों से भी क्या सरकार बीज खरीदेगी? ताकि इसे बाहरी राज्यों में भी किसानों को उपलब्ध कराया जा सके. इस पर पूछे गए सवाल पर कृषि विभाग के स्टेट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग यूनिट प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी कहा कि "अभी तक हम दूसरे राज्यों से ही बीज मंगवाते हैं. प्रदेश में अपना बीज उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब हम नेचुरल फार्मिंग की तकनीक से जो बीज तैयार करेंगे तो मुझे यकीन है कि हम अपने राज्यों के किसानों को खुद कृषि विक्रय केंद्रों में बीज की आपूर्ति कर सकते हैं."

"शिमला डायरेक्टरेट में सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी में हम किसानों को इनरोल करेंगे तो हमारे पास यहां भी प्रॉपर सीड तैयार होगा. इसको दोबारा उचित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराया जा सकता है. इससे हमें ये फायदा होगा कि एक तो हमें अपने ही राज्य में बीज मिलेगा. वहीं, किसान दूसरे लोगों को भी अपना नेचुरल बीज उपलब्ध करा सकते हैं." - मोहिंदर सिंह भवानी, डिप्टी डायरेक्टर, स्टेट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग यूनिट प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, कृषि विभाग

Himachal Natural farming
प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत खेती (ETV Bharat)

इन फसलों के बीच भी होंगे तैयार

मोहिंदर सिंह भवानी ने बताया कि विभाग ने किसानों से 2371 क्विंटल मक्की खरीदी है. इस मक्की को अगर सर्टिफिकेशन एजेंसी के जरिए सर्टिफाई करते हैं तो इसे बीज के तौर पर उपयोग कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमने किसानों से 2123 क्विंटल गेहूं भी खरीदा है. इसी तरह से 2224 क्विंटल हल्दी भी खरीदी गई है, जो ज्यादातर प्राकृतिक तरीके से तैयार होती है, लेकिन इसे तभी नेचुरल मानते हैं, जब इसकी सही तरह से सर्टिफिकेशन होगी. उन्होंने कहा कि अभी कुछ फार्म में 146 क्विंटल गेहूं, 108 क्विंटल आलू, 11 क्विंटल राजमा और सोयाबीन, 121 क्विंटल धान का बीज तैयार किया जाएगा. इसी तरह से गन्ना, तिल, गोभी, सरसों वो भिंडी का बीज भी विभाग के अपने फार्म में ही तैयार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले सीजन में प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को ये बीज उपलब्ध करवा सकते हैं.

कैसे तैयार होगा नेचुरल तरीके से बीज ?

हिमाचल प्रदेश में अभी भी केमिकल से ट्रीटेड बीज ही उपयोग किए जाते हैं. प्राकृतिक खेती की बिजाई के लिए भी इन्हीं बीजों को उपयोग में लाया जा रहा है. इसे किस तरह से ट्रीट करके नेचुरल बीज तैयार होगा? इस सवाल पर SPIU PK3 योजना के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने बताया कि अभी तक हिमाचल में प्राकृतिक खेती की तकनीक से बीच तैयार नहीं होता है. इसलिए अन्य राज्यों से रसायन से ट्रीटेड बीज ही खरीदना पड़ता है, लेकिन अब इस बीज को प्राकृतिक खेती के तहत उपयोग में लाने के लिए तैयार किया जाएगा.

  • सबसे पहले रात भर रसायन ट्रीटेड बीज को पानी में भिगो कर रखने के बाद धोया जाएगा.
  • फिर घर पर उपलब्ध संसाधनों से तैयार किए गए बीजामृत से इस बीज को ट्रीट किया जाएगा.
  • इसके बाद फार्म में बिजाई कर अपना नेचुरल बीज तैयार होगा.
  • फिर इस बीज की टेस्टिंग होगी.
  • इसके बाद ही इस बीज को सर्टिफाई किया जाएगा.

"हम जो गेहूं, मक्की और हल्दी खरीदते हैं. इसके सैंपल हम नेशनल एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में पेस्टीसाइड को लेकर जांच कराते हैं. उसमें सरकार की ओर से मानकों की एक लिमिट तय की जाती है. जांच के दौरान अगर इसके मानक सही नहीं पाए जाते हैं तो उसको प्राकृतिक उत्पाद नहीं माना जाता है. ऐसे में उसे किसानों को वापस किया जाता है." - मोहिंदर सिंह भवानी, डिप्टी डायरेक्टर, SPIU PK3 योजना, कृषि विभाग

पेस्टिसाइड की मात्रा होने पर उत्पाद किए जाते हैं वापस

मोहिंदर सिंह भवानी ने बताया कि विभाग की ओर से पहले ही ये किसानों को स्पष्ट कर दिया जाता है कि अगर प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार किए गए उत्पादों में जांच के दौरान पेस्टिसाइड की मात्रा पाई जाती है, तो उस उत्पाद को किसानों को वापस लौटाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस तरह से विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार उत्पादों की क्वालिटी को परखा जाता है.

ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल!

क्या प्राकृतिक खेती की तकनीक से बीज तैयार करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य होगा? इसे लेकर मोहिंदर सिंह भवानी ने बताया कि प्रदेश के लिए ये खुशी की बात है कि हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां नेचुरल तरीके से बीज तैयार होगा. उन्होंने कहा कि भविष्य में हो सकता है कि हम ज्यादा बीज तैयार करें और अन्य राज्यों के किसानों को भी प्राकृतिक खेती से तैयार बीज उपलब्ध कराएं. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग की स्कीम शुरू हुई है. इसके लिए भी किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार बीज की और अधिक जरूरत होगी.

Himachal Natural farming
हिमाचल में प्राकृतिक खेती (ETV Bharat GFX)

हिमाचल में प्राकृतिक खेती

हिमाचल में प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय होने से किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है. लंबे समय से लागत और दाम की अनिश्चितता से जूझ रहे किसानों को इससे एक नई उम्मीद मिली है. रसायनों पर निर्भरता कम कर पर्यावरण सुरक्षित खेती अपनाने वाले किसानों के लिए ये पहल न सिर्फ उनकी आय में स्थिरता लाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं तक भी शुद्ध और सुरक्षित अनाज, फल-सब्जियां पहुंचने का रास्ता खोल रही है. इसी का नतीजा है कि आज प्रदेश के सभी 12 जिलों में किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. इसमें बिलासपुर जिले में 7823, चंबा जिले में 16,870, हमीरपुर जिले में 20,278, कांगड़ा जिले में 48,086, किन्नौर जिले में 2967, कुल्लू जिले में 13,246, लाहौल स्पीति जिले में 1414, मंडी जिले में 44,654, शिमला जिले में 25,922, सिरमौर जिले में 13,450, सोलन जिले में 13,186 और ऊना जिले में 14,997 किसानों ने प्राकृतिक खेती की तकनीक को अपनाया है.

"हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है, जो प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार उत्पादों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP) दे रहा है. प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की को 40 रुपए प्रति किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है. इसी तरह से सरकार गेहूं के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीद रही है." - मोहिंदर सिंह भवानी, डिप्टी डायरेक्टर, SPIU PK3 योजना, कृषि विभाग

इतने किसानों को सितारा सर्टिफिकेट से प्रमाणित

हिमाचल ने साल 2018 में 2740 किसानों से साथ प्राकृतिक खेती का अपना सफर शुरू किया. पहले ही साल में 628 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की तकनीक से फसल तैयार की गई. इसके बाद धीरे-धीरे किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ते गए. प्रदेश में अब तक 3,584 पंचायतों में 3.06 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी गई है. जिसमें से 2,22,893 किसान रासायनिक खेती को छोड़कर 38,437 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक तकनीक से विभिन्न फसलें उगा रहे हैं. वहीं, प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता लाने को लेकर सरकार ने स्व-प्रमाणन प्रणाली सर्टिफाइड इवैल्यूएशन टूल फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स एनालिसिस नेचुरल फार्मिंग (CETARA-NF) शुरू की है. जिसके तहत 1,96,892 किसानों को सितारा सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया जा चुका है.

Himachal Natural farming
हिमाचल में किसानों से गेहूं की खरीद (ETV Bharat GFX)

हिमाचल में इतने किसानों से गेहूं की खरीद

हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बार रबी सीजन में 838 किसानों से 2123.58 क्विंटल गेहूं खरीदी है. किसानों से ये गेहूं 60 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी गई है. गेहूं की खरीद के बदले सरकार ने किसानों के खाते में 1,31,57,136 रुपए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के तौर पर डाले हैं. इसमें गेहूं के परिवहन के लिए 4,15,612 रुपए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी शामिल है. इसके तहत सरकार ने बिलासपुर जिले में 40 किसानों से 60.62 क्विंटल गेहूं की खरीदी. चंबा जिले में 39 किसानों से 183.24 क्विंटल, हमीरपुर जिले में 136 किसानों से 96.96, कांगड़ा जिले में 358 किसानों से 836.94, मंडी जिले में 152 किसानों से 290.67, सिरमौर जिले में 47 किसानों से 180.17, सोलन जिले में 27 किसानों से 58.31 और ऊना जिले में 39 किसानों से 416.66 क्विंटल गेहूं खरीदी गई.

2371 क्विंटल मक्की खरीद का टारगेट

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार 10 जिलों में इस बार 2371 क्विंटल मक्की की खरीद की जा रही है. इन जिलों में खोले गए 28 कलेक्शन सेंटरों के जरिए 1443 किसानों से मक्की खरीदी जा रही है. ये खरीद 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है. जिसके तहत विभाग में अभी तक करीब 2000 क्विंटल मक्की खरीद की जा चुकी है. कृषि विभाग ने बिलासपुर जिले में 101.5 क्विंटल, चंबा जिले में 411 क्विंटल, हमीरपुर जिले में 50.8 क्विंटल, कांगड़ा जिले 206.7 क्विंटल, कुल्लू जिले 45.5 क्विंटल, मंडी जिले 391.75 क्विंटल, सिरमौर जिले 680 क्विंटल, सोलन जिले 33.5 क्विंटल और ऊना जिले में 255 क्विंटल मक्की खरीदने का टारगेट रखा है.

Himachal Natural farming
हिमाचल में मक्की खरीद का टारगेट (ETV Bharat GFX)

प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी?

देशभर में हरित क्रांति के बाद किसानों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का भारी इस्तेमाल किय. शुरुआती दौर में इसकी वजह से खेत लहलहा उठे और अनाज की पैदावार भी दोगुनी हो गई, लेकिन अब यही रासायनिक खेती लोगों की सेहत और जमीन की उर्वरा शक्ति के लिए खतरा बन गई है. मिट्टी बंजर हो गई है, पानी जहरीला होता जा रहा है. वहीं, खाद्य पदार्थों में रासायनिक अवशेष सीधे लोगों की सेहत पर असर डाल रहे हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में खेती और किसानों दोनों के भविष्य पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है. ऐसे में रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती के विकल्प पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ फसल पर आने वाले लागत मूल्य को भी कम किया जा सकता है.

किसान सोम कृष्ण गौतम का कहना है, "सरकार ने गेहूं, मक्की, हल्दी और जौ की फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, इसका किसानों को काफी लाभ हुआ है. किसान जो अन्य प्राकृतिक उत्पाद तैयार भी कर रहे सरकार को उन सभी फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना चाहिए, ताकि किसानों को सभी प्राकृतिक उत्पादों का अच्छा मूल्य मिल सके."

कीटनाशकों पर खर्चे से बचेंगे किसान

प्राकृतिक खेती की तकनीक को अपनाने से किसान रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशक दवाइयों पर होने वाले खर्चे से बच सकते हैं. इसके साथ ही विदेशों से उर्वरकों का आयात न करके विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है. प्राकृतिक कृषि एक समेकित कृषि की तकनीक है, जिसमें बीजामृत, घनाजीवामृत, जीवामृत, आच्छादन व स्वदेशी केंचुओं का लाभ उठाकर व वनस्पति आधारित कीटनाशक दवाओं के साथ अंत फसल, फसल चक्र आदि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है. इस विधि से पैदा किए गए उत्पाद उच्च गुणवत्ता के कारण बाजार में अधिक महंगे बिकते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं. वहीं, आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि एक दीर्घकालीन टिकाऊ खेती के सपने को साकार कर सकती है.

Himachal Natural farming
2,22,893 किसान कर रहे प्राकृतिक खेती (ETV Bharat)

देशी गाय को महत्व

प्राकृतिक खेती में भारतीय नस्ल की गाय का अधिक महत्व है. मोहिंदर सिंह भवानी ने बताया कि देशी नस्ल की गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं. वहीं, जर्सी व होस्टन फिजिशियन नस्ल की गाय के 1 ग्राम गोबर में 70 से 80 लाख जीवाणु होते हैं. जो गाय दूध नहीं देती है, उसके गोबर में जीवाणु और भी बढ़ जाते हैं. एक देशी गाय से 30 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा सकती है. भारत में साहिवाल, गीर, रेड सिंधी, देओनी, थारपारकर, राठी, नागौरी, ओंगोल व हिमाचल में लोकल आदि भारतीय नस्ल की गाय हैं.

किन चीजों से बनते हैं जैविक उर्वरक ?

मोहिंदर सिंह भवानी ने बताया कि प्राकृतिक खेती में जीवामृत व घनाजीवामृत महत्वपूर्ण जैविक उर्वरक हैं, जिसका उपयोग मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने और सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए गोबर, गोमूत्र, गुड़ मीठे फल, दाल का बेसन और पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी भर मिट्टी की आवश्यकता रहती है. ये जैविक उर्वरक गर्मियों में 3 से 4 दिन और सर्दियों के मौसम में 5 से 6 दिन में तैयार होता हैं. इसके अलावा इस खेती में गोबर, गोमूत्र व तंबाकू, लहसुन, मिर्च व अन्य पौधों के पत्तों, खट्टी लस्सी से कीटनाशक व रोगनाशक दवाएं बनाकर छिड़काव किया जा सकता है. प्राकृतिक खेती अपनाने से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी. जल की खपत 70 फीसदी कम होगी.

