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किसानों को ऑनलाइन मिलेगी खाद, कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, कालाबाजारी व जमाखोरी पर लगेगी लगाम

जयपुर: राजस्थान में कृषि विभाग ने किसानों को खाद (उर्वरक) देने की व्यवस्था को अब तकनीक से जोड़कर डिजिटलाइज्ड दिया है. जिससे उर्वरक की कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी समस्या पर लगाम लगेगी. इसके साथ ही किसानों को बिना कतार में लगे आसानी से खाद की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता एवं सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण तथा उर्वरक विभाग ने यह पहल की है. एग्रीस्टेक (AgriStack) योजना के अंतर्गत जारी फार्मर रजिस्ट्री का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय उर्वरक तंत्र के तहत फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स (FFS) लागू किया जा रहा है. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने राजसमंद में फर्टीलाइजर सेल्स एप्लिकेशन सिस्टम (एफएसएएस) का आगाज किया. फिलहाल, यह व्यवस्था राजसमंद और सिरोही जिले में लागू की गई है.



कृषि आयुक्त गोयल ने बताया कि भारत सरकार की ओर से उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है. अनुदानित उर्वरकों का गैर कृषि कार्यों में उपयोग, कालाबाजारी, जमाखोरी के मामले सामने आते रहे हैं. जो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आते हैं. इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए इस अभिनव पहल को राजस्थान में पहले चरण में सिरोही और राजसमंद जिलों में पायलट परियोजना के रूप में लागू किया गया है. इस प्रणाली के माध्यम से किसानों को अनुदानित उर्वरकों का वितरण अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा.

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48 घंटे तक मान्य रहेगा ऑनलाइन टोकन: उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री आधारित एफएफएस प्रणाली लागू होने से वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित होगी तथा उर्वरकों के वितरण एवं उपयोग की निगरानी और अधिक मजबूत हो सकेगी. इससे उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण और स्टॉक प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा. इस प्रणाली से किसान खुद घर बैठे ही या नजदीकी ई मित्र पर जा कर अनुदानित उर्वरकों की बुकिंग कर टोकन जनरेट कर सकेंगे. यह टोकन अधिकतम 48 घंटे तक वैलिड रहेगा. इस अवधि में उर्वरक नहीं लेने पर दुबारा से बुक करना होगा. टोकन जनरेट होने के बाद किसान नजदीकी उर्वरक डीलर से अनुदानित उर्वरक ले सकेंगे.

प्रदेश में 86.66 लाख किसानों की फार्मर आईडी बनाई: उन्होंने बताया कि प्रदेश में 86.66 लाख किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है. फार्मर आईडी बनाने में राजस्थान देश के अग्रिणी राज्यों में शामिल है. इस नवाचार की क्रियान्विति के लिए ब्लॉक और ग्रामवार कार्यरत खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की जानकारी एलजीडी कोड के साथ IFMS पोर्टल पर अपडेट की जा रही है. पोर्टल पर लंबित उर्वरक प्राधिकार पत्रों को अपडेट किया जा रहा है. मास्टर ट्रेनर्स की पहचान की साथ ही उर्वरक विक्रेताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.