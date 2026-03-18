ETV Bharat / state

MSP पर गेंहू बेचने लिए किसान चुनेगा समय और तारीख, रजिस्ट्रेशन करा चुके किसानों को भी बुक करना होगा स्लॉट

राजस्थान में MSP पर गेहूं खरीद 10 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी व अन्य कारणों से देरी हो रही है.

MSP पर गेंहू बेचने लिए किसान चुनेगा समय और तारीख
मंडी में बिकने के लिए पहुंचा गेहूं (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 10:15 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से शुरू नहीं हो पाई. उसके बाद 16 मार्च की तारीख दी गई, लेकिन 18 मार्च के बाद भी हाड़ौती क्षेत्र में खरीद शुरू नहीं हुई है. किसान गेहूं बेचने के लिए खरीद केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं, वहीं अधिकांश खरीद केंद्र अभी तैयार भी नहीं हुए हैं.

फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के डिविजनल मैनेजर देवेंद्र कुमार मीणा का कहना है कि उन्होंने बारदाना और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं. कुछ खरीद केंद्र पूरी तरह तैयार हैं, जबकि कुछ में कमियां हैं, जिन्हें जल्द पूरा किया जा रहा है. उनका यह भी कहना है कि अभी फसल भी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है. कोटा संभाग में अधिकांश जगह गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है. फसल कटाई के बाद ही किसान इसे लेकर आएंगे. उन्होंने बताया कि सभी एजेंसियां 30 जून तक खरीद करेंगी और किसान 25 जून तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.

FCI के मंडल प्रबंधक देवेंद्र सिंह मीणा (ETV Bharat Kota)

इसे भी पढ़ें- राजस्थान में MSP पर 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य, बोनस की घोषणा बाकी

देवेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का पूरा कार्य राज्य की एजेंसियां देख रही हैं. राज्य की एजेंसी के पोर्टल के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं. हाल ही में इसमें बदलाव किया गया है, जिसमें किसानों को खुद फसल बेचने के लिए अपना स्लॉट चुनना होता है, जिन किसानों ने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन्हें भी पोर्टल पर जाकर अपना स्लॉट चुनना होगा. चुने गए स्लॉट की तारीख और समय पर ही उन्हें गेहूं लेकर खरीद केंद्र पहुंचना होगा. किसान स्लॉट में तारीख और समय स्वयं चुन सकते हैं.

150 रुपये बोनस के आदेश अभी नहीं आए: इस बार राजस्थान में गेहूं की खरीद 2735 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से होनी है, जिसमें 2585 रुपये MSP और 150 रुपये राज्य सरकार द्वारा घोषित बोनस शामिल है. FCI के मंडल प्रबंधक देवेंद्र सिंह मीणा का कहना है कि अभी राजस्थान सरकार के वित्त विभाग से संबंधित आदेश FCI के पास नहीं पहुंचे हैं. जैसे ही आदेश मिलेंगे, किसानों को 150 रुपये बोनस मिलना शुरू हो जाएगा. इस बार खरीद के लिए राज्य सरकार ने बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की है, जिसमें जन आधार के माध्यम से ही किसान का गेहूं खरीदा जाएगा. इससे पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, ताकि कोई धोखाधड़ी न हो. राजस्थान के बाहर से गेहूं लाकर यहां MSP पर नहीं बेचा जा सकेगा और व्यापारी भी अपना गेहूं MSP पर नहीं बेच सकेंगे.

मंडी में आने लगा है गेहूं
मंडी में आने लगा है गेहूं (ETV Bharat Kota)

इसे भी पढ़ें- कुदरत का कहर: भिवाड़ी में भारी ओलावृष्टि से बिछी सफेद चादर, गेहूं-सरसों की फसल को नुकसान का अंदेशा

गिरदावरी और औसत उत्पादन से तय हो रही मात्रा: इस बार किसानों की गिरदावरी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ऑटो-फेच हो रही है. इसके अनुसार किसान के क्षेत्र में औसत उत्पादन के आधार पर खरीद की मात्रा तय की जा रही है. कृषि विभाग ने हर तहसील के लिए गेहूं का औसत उत्पादन निकाला है, जिसे सिस्टम में फीड किया गया है. यह गिरदावरी के साथ ऑटोमैटिक जुड़कर सामने आ रहा है. किसान ने कितने क्षेत्र में गेहूं उगाया है, उसके अनुसार उत्पादकता से मिलाकर सिस्टम खुद खरीद की मात्रा का आकलन कर रहा है. उतना ही गेहूं लेकर किसान को खरीद केंद्र पहुंचना होगा.

एक करोड़ रुपये रोज तक का नुकसान: कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी में रोजाना 7000 क्विंटल से अधिक गेहूं पहुंच रहा है. यहां गेहूं 2150 से 2550 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बोली लग रही है, जबकि औसत दाम करीब 2300 रुपये है. MSP + बोनस मिलाकर 2735 रुपये मिलने हैं, यानी औसतन 400-435 रुपये कम मिल रहे हैं. इससे प्रतिदिन किसानों को 25 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है. बारां और अन्य मंडियों में भी भारी मात्रा में गेहूं आ रहा है, जिससे कुल नुकसान रोजाना एक करोड़ रुपये के आसपास पहुंच रहा है. हालांकि, खरीद केंद्र अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुए हैं.

MSP पर गेहूं खरीद
MSP पर गेहूं खरीद अभी शुरू नहीं हुई है (ETV Bharat Kota)

राजस्थान में लाखों, हाड़ौती में हजारों रजिस्ट्रेशन: कोटा संभाग में FCI व राज्य एजेंसियों के केंद्रों पर करीब 60 हजार से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. पूरे राजस्थान में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है. इस बार FCI पूरे राजस्थान में सभी एजेंसियों के मिलाकर करीब 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य लेकर चल रही है. कोटा डिवीजन ऑफिस (कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ व सवाई माधोपुर) में 6.52 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद प्रस्तावित है.

इसे भी पढ़ें- गंगानगर जोन को छोड़ पूरे प्रदेश का गेहूं खरीद टारगेट पूरा, फिर भी आधी ही हुई खरीद, 1.31 लाख किसान कतार में

TAGGED:

RAJASTHAN WHEAT BONUS
JAN AADHAAR REGISTRATION
राजस्थान में MSP पर गेहूं खरीद
AUTO FETCHED GIRDAWARI DATA
MSP WHEAT PROCUREMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.