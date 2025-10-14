लखनऊ में आईटी सिटी के लिए जमीन देने वाले किसानों को लॉटरी से मिलेंगे डेवलप भूखंड, 10,000 लोगों को मिलेगा आशियाना
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को योजना का निरीक्षण करके विकास कार्यों का जायजा लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 11:08 PM IST
लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की आईटी सिटी योजना में लैंड पूलिंग से अपनी जमीन देने वाले सभी किसानों को सबसे पहले भूखंड आवंटित किये जाएंगे. इसके लिए योजना में विकास कार्य शुरू करा दिया गया है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को योजना का निरीक्षण करके विकास कार्यों का जायजा लिया.
उपाध्यक्ष ने कहा कि योजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को निःशुल्क विकसित भूखंड आवंटित किये जाएंगे. जिसके लिए नवम्बर माह के अंत तक लॉटरी का आयोजन किया जाएगा. यह आईटी सिटी में भूखंडों के आवंटन की पहली लॉटरी होगी.
10 सेक्टर में होगा डेवलप : सुल्तानपुर रोड व किसान पथ से सीधे कनेक्ट होने वाली इस योजना में कुल 10 सेक्टर विकसित किये जाएंगे. जिसमें ले-आउट के मुताबिक ग्रिड सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आईटी सिटी 2,660 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जाएगी. जिसके लिए मोहनलालगंज तहसील के ग्राम-बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली और भटवारा की जमीन ली जाएगी.
उन्होंने बताया कि योजना के लिए जमीन जुटाने का काम तेजी से चल रहा है. अभी तक 117 भू-स्वामियों ने अपनी 550 बीघा से अधिक भूमि लैंड पूलिंग के माध्यम से निःशुल्क देने के लिए आवेदन दिये हैं. जिसमें से लगभग 70 बीघा भूमि के एग्रीमेंट डीड भी साइन हो गये हैं.
10 हजार भूखंड होंगे सृजित : योजना में 72 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लगभग 10,000 आवासीय भूखंड सृजित किये जाएंगे. इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग के बड़े भूखंड भी नियोजित किये जाएंगे. उपाध्यक्ष ने बताया कि आईटी सिटी को इस तरह विकसित किया जाएगा, जिससे अधिकतम निजी निवेश आकर्षित हो. इसके लिए योजना में लगभग 400 एकड़ इन्डस्ट्रियल एरिया व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लगभग 200 एकड़ क्षेत्रफल आरक्षित किया जाएगा.
किसान पथ से योजना के मध्य बनेगी कनेक्टिंग रोड : उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि योजना में लगभग 200 एकड़ ग्रीन बेल्ट के बड़े भू-भाग में गोल्फ सिटी बनायी जाएगी. साथ ही लगभग 15 एकड़ क्षेत्रफल में फैली वाटर बॉडी योजना को पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी. उन्होंने बताया कि किसान पथ से योजना के मध्य लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से 2 किलोमीटर लंबी कनेक्टिंग रोड बनायी जाएगी, जिसका टेंडर हो गया है. इसके अलावा लगभग 10 किलोमीटर लंबाई के रोड नेटवर्क का कार्य मौके पर शुरू करा दिया गया है.
लैंड पूलिंग के लिए अंतिम अवसर : संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान में लैंड पूलिंग नीति के तहत योजना के लिए भूमि जुटाव का कार्य किया जा रहा है. इसके बाद अर्जन की कार्रवाई तेज की जाएगी. जिसके बाद लैंड पूलिंग के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. इसलिए जो किसान लैंड पूलिंग का लाभ उठाना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि लैंड पूलिंग के तहत अपनी शत प्रतिशत जमीन निःशुल्क देने वाले किसान को योजना में ही 25 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखंड दिये जाएंगे, जिसकी कीमत कई गुना अधिक होगी.
सौ बीघा क्षेत्रफल में चल रही 12 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त : शहर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार चलाये जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को प्रवर्तन टीम ने बड़ी कार्रवाई की. चिनहट, गोसाईंगंज, बीकेटी व गुड़म्बा में 12 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गयीं. वहीं, बिजनौर में 26 अवैध रो-हाउस व आलमबाग मेें अक अवैध व्यावसायिक कॉम्पलेक्स सील किया गया.
बिजनौर में 26 अवैध रो-हाउस भवन सील : प्रवर्तन जोन दो के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि राधेश्याम ओझा, चन्द्रशेखर, दिनेश व अन्य द्वारा बिजनौर में 1600 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 26 रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था. इसके अलावा किशन लाल जुनेजा द्वारा आलमबाग के चन्दरनगर में 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था. एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया.
