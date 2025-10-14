ETV Bharat / state

लखनऊ में आईटी सिटी के लिए जमीन देने वाले किसानों को लॉटरी से मिलेंगे डेवलप भूखंड, 10,000 लोगों को मिलेगा आशियाना

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने विकास कार्यों का जायजा लिया. ( Photo Credit; LDA )

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की आईटी सिटी योजना में लैंड पूलिंग से अपनी जमीन देने वाले सभी किसानों को सबसे पहले भूखंड आवंटित किये जाएंगे. इसके लिए योजना में विकास कार्य शुरू करा दिया गया है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मंगलवार को योजना का निरीक्षण करके विकास कार्यों का जायजा लिया. उपाध्यक्ष ने कहा कि योजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को निःशुल्क विकसित भूखंड आवंटित किये जाएंगे. जिसके लिए नवम्बर माह के अंत तक लॉटरी का आयोजन किया जाएगा. यह आईटी सिटी में भूखंडों के आवंटन की पहली लॉटरी होगी. 10 सेक्टर में होगा डेवलप : सुल्तानपुर रोड व किसान पथ से सीधे कनेक्ट होने वाली इस योजना में कुल 10 सेक्टर विकसित किये जाएंगे. जिसमें ले-आउट के मुताबिक ग्रिड सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आईटी सिटी 2,660 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जाएगी. जिसके लिए मोहनलालगंज तहसील के ग्राम-बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली और भटवारा की जमीन ली जाएगी. उन्होंने बताया कि योजना के लिए जमीन जुटाने का काम तेजी से चल रहा है. अभी तक 117 भू-स्वामियों ने अपनी 550 बीघा से अधिक भूमि लैंड पूलिंग के माध्यम से निःशुल्क देने के लिए आवेदन दिये हैं. जिसमें से लगभग 70 बीघा भूमि के एग्रीमेंट डीड भी साइन हो गये हैं. 10 हजार भूखंड होंगे सृजित : योजना में 72 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लगभग 10,000 आवासीय भूखंड सृजित किये जाएंगे. इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग के बड़े भूखंड भी नियोजित किये जाएंगे. उपाध्यक्ष ने बताया कि आईटी सिटी को इस तरह विकसित किया जाएगा, जिससे अधिकतम निजी निवेश आकर्षित हो. इसके लिए योजना में लगभग 400 एकड़ इन्डस्ट्रियल एरिया व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लगभग 200 एकड़ क्षेत्रफल आरक्षित किया जाएगा.