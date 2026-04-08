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अंबाला में दो दिन से हो रही बारिश में किसानों की गेहूं की फसल भीगी, मंडी प्रशासन की बड़ी लाहपरवाही आई सामने

बारिश के कारण पहले खेत में फसलों को नुकसान हुआ. मंडियों में पहुंचने के बाद भी फसल सुरक्षित नहीं है.

GRAIN loss Due to Rain In Haryana
बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 8, 2026 at 4:05 PM IST

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अंबालाः दो दिनों से लगातार बरसात जारी है. बरसात होने से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं अनाज मंडी में किसानों के पीले सोने की रक्षा शायद राम भरोसे है. जब हमारी टीम ने अंबाला सिटी और शहजादपुर की अनाजमंडी का दौरा किया तो लगभग गेहूं बरसात में भीगता दिखा और अधिकारी इसमें सफाई देते नजर आये जबकि सामने आई तस्वीर कुछ और ही बया कर रही हैं.

बरसात में इंतजाम नाकाफी: शहजादपुर अनाज मंडी में देखा गया कि बरसात में गेहूं भीग भी रहा है. हालांकि उस पर तिरपाल भी डाली हुई है लेकिन लगातार बरसात में इतना इंतजाम नाकाफी नजर आ रहा है और किसानों का पीला सोना खराब होता नजर आ रहा है. वहीं मार्केट कमेटी सचिव अफसर सिंह का कहना है कि "सुबह बरसात शुरू होते ही मंडी में पड़ी गेहूं की ढेरियों को ढक दिया गया था." उन्होंने कहा कि "प्रयास रहेगा की गेहूं ना भीगी और किसानों को नुकसान भी ना हो."

किसानों की गेहूं की फसल भीगी (Etv Bharat)

अंबाला सिटी अनाज मंडी में भी किसान परेशानः यही हाल अंबाला सिटी की अनाज मंडी में नजर आया जहां मजदूर खुले में पड़ी बरसात में भीगती गेहूं को प्लास्टिक के कट्टो में भरते दिखे. हैरानी की बात यह है कि बरसात सुबह से जारी थी और गेहूं शाम को समेटी जा रही थी. बरसात को देखते मंडी में उचित प्रबंध के दावे खोखले साबित होते दिखे. अंबाला सिटी मंडी सचिव दिलेल सिंह का कहना है कि "ज्यादातर गेहूं कि ढेरिया शैड के नीचे थी जो बाहर थी. उन्हें पहले ही तिरपाल से ढकवा दिया था." उन्होने कहा कि "ज्यादा बरसात होने के कारण पानी नालियों में से आ गया था. जिन ढेरियों के नीचे पानी पहुंच गया था, उसको बोरियों में भरकर शेड के नीचे रखवा दिया था."

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हरियाणा में बारिश
अंबाला में 2 दिनों से बारिश
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