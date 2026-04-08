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अंबाला में दो दिन से हो रही बारिश में किसानों की गेहूं की फसल भीगी, मंडी प्रशासन की बड़ी लाहपरवाही आई सामने

बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान ( Etv Bharat )