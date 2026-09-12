किसानों का सिखाया सब्जियों की ग्राफ्टिंग का तरीका; स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण
बैंगन एवं टमाटर सहित प्रमुख सब्जी फसलों में किसानों को हैंड्स-ऑन ग्राफ्टिंग प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 10:20 AM IST
वाराणसी: सब्जी और फलों के पौधों में ग्राफ्टिंग अब बहुत जरूरी हो गई है. वाराणसी में सब्जी अनुसंधान केंद्र ग्राफ्टिंग के जरिए नए-नए पौधों की नई-नई किस्म तैयार करके सब्जियों को भी ट्रायल के तौर पर नई प्रजातियों में डेवलप कर रहा है. ऐसे में अब किसानों को भी इसकी ट्रेनिंग दी जानी शुरू कर दी गई है.
वाराणसी में 10 राज्यों से आए किसानों को ग्राफ्टिंग और बेहतर फसलों के संरक्षण के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है. भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा राज्यों से आए 30 किसानों के लिए सब्जी फसलों में नर्सरी प्रबंधन एवं ग्राफ्टिंग तकनीक विषय पर आयोजित पांच दिवसीय हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण हुआ.
प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक नर्सरी प्रबंधन एवं ग्राफ्टिंग तकनीक का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर सब्जी उत्पादन की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं लाभप्रदता बढ़ाना था.
कार्यक्रम के संयोजक डॉ. अनंत बहादुर ने किसानों को रूट स्टॉक के चयन, ग्राफ्टिंग की वैज्ञानिक विधि, ग्राफ्ट यूनियन की देखभाल, हार्डनिंग तथा खेत में रोपण एवं प्रबंधन की जानकारी दी.
बैंगन एवं टमाटर सहित प्रमुख सब्जी फसलों में किसानों को हैंड्स-ऑन ग्राफ्टिंग प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया. इसके साथ ही बीज चयन एवं उपचार, वैज्ञानिक नर्सरी प्रबंधन, सिंचाई, पोषण तथा रोग एवं कीट प्रबंधन पर भी व्यावहारिक जानकारी दी गई.
प्रशिक्षण के दौरान किसानों ने संस्थान की विभिन्न शोध एवं तकनीकी गतिविधियों का अवलोकन किया तथा सोनभद्र में कृषक खेतों पर लगाए गए ग्राफ्टेड पौधों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया. अंतिम दिन प्रतिभागियों से प्रशिक्षण संबंधी फीडबैक लिया गया, जिसमें किसानों ने कार्यक्रम को उपयोगी एवं व्यावहारिक बताया.
संस्थान के निदेशक डॉ. राजेश कुमार ने किसानों से ग्राफ्टिंग तकनीक को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने तथा ग्राफ्टेड पौध उत्पादन एवं नर्सरी को स्वरोजगार के रूप में अपनाने को कहा.
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