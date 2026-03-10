ETV Bharat / state

सरकारी योजना हुई फेल, सोलर सिस्टम से सिंचाई कर किसान कर रहे हैं खेती

जामताड़ा में लिफ्ट इरीगेशन योजना फेल होने के बाद किसान सोलर सिस्टम से सिंचाई कर खेती कर रहे हैं.

SOLAR SYSTEM FARMING
खेत में लगा सोलर सिस्टम (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 10, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जामताड़ा: सदर प्रखंड के गोपालपुर पंचायत में सरकार की लिफ्ट इरीगेशन योजना वर्षों से बंद पड़ी है. जिसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाया. आज वहां के किसान सोलर सिस्टम से सिंचाई कर लाभान्वित हो रहे हैं. किसानों के खेत जो बंजर पड़े हुए थे. वहां सोलर सिस्टम से पानी पहुंच रहा है.


लहलहा रहा है किसानों का खेत

सोलर सिस्टम प्लांट लगने से पहले किसान सिंचाई के अभाव में बंजार पड़े जमीन में खेती नहीं कर पा रहे थे. लेकिन सोलर सिस्टम से उनके खेत में हरियाली आ गई है और उनके खेत लहलहाने लगे हैं. लोग फसल के साथ-साथ सब्जी भी उगा रहे हैं. जिससे रोजगार का भी साधन बन गया है. गांव के किसान निताई राय बताते हैं कि पहले सिंचाई का कोई साधन नहीं था. खेती नहीं कर पा रहे थे. आशा नामक एक संस्था के सहयोग से सोलर प्लांट लगाया गया. जिससे खेतों तक पानी पहुंच रहा है और खेत की सिंचाई हो रही है. जिससे गांव के सभी किसान खुश हैं.

सोलर सिस्टम से खेती को लेकर जानकारी देते हुए (ईटीवी भारत)


सरकारी सिंचाई योजना गांव में है फेल

सरकार द्वारा गांव में किसानों को खेती के लिए लिफ्ट इरीगेशन योजना के तहत सुविधा देने की बात कही गई थी, लेकिन यह वर्षों से बंद पड़ा हुआ है. जिसका कोई लाभ किसानों को नहीं मिलता है. गांव के किसानों ने बंद पड़े लिफ्ट इरीगेशन योजना को चालू करने को लेकर कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधि से भी मांग की. लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. आशा नामक संस्था के सहयोग से सोलर प्लांट लगने से गांव के किसान के चेहरे अब खिलने लगे हैं और उनके खेतों में हरियाली आई है.

गांव के पूर्व मुखिया मनोज सोरेन बताते हैं कि सरकार द्वारा लिफ्ट सिंचाई योजना बनाई गई. लेकिन इसका फायदा किसानों को नहीं मिला और वह योजना बंद पड़ी हुई है. कई बार इसकी शिकायत की गई, मांग भी की गई. लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. सोलर सिस्टम से सिंचाई होने से अब गांव के किसान के खेत में हरियाली आ रही है और खेती हो रही है.

ये भी पढ़ें: सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग देकर युवाओं को बनाया जा रहा हुनरमंद, मिलेंगे रोजगार के अवसर

झारखंड में फसल सिंचाई में क्रांति की दस्तक! लिफ्ट इरिगेशन से खेतों तक पानी पहुंचाने में जुटी सरकार

सरायकेला में 356 करोड़ की सिंचाई योजना का शिलान्यास, सीएम ने कहा- निजी कंपनियों को मुनाफे का 2% आदिवासियों पर करना होगा खर्च

TAGGED:

LIFT IRRIGATION FOR CROP IRRIGATION
CASH CROP AGRICULTURE JHARKHAND
सोलर लिफ्ट इरीगेशन
JAMTARA
SOLAR SYSTEM FARMING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.