ETV Bharat / state

धान खरीदी केंद्र में लगी किसान चौपाल, टोकन की कम लिमिट ने बढ़ाई परेशानी, कई किसान गिरदावरी रिकॉर्ड से नाखुश

सरगुजा में धान खरीदी केंद्र पर टोकन की कम लिमिट से किसान परेशान हो रहे हैं.

Farmers upset in paddy purchase
टोकन की कम लिमिट से किसान परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 12, 2025 at 9:16 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा : छत्तीसगढ़ के हर जिले में धान की खरीदी शुरु है. किसान अपना धान लेकर समिति केंद्रों तक पहुंच रहे हैं.इस दौरान कई धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आलम देखा जा रहा है. अव्यवस्थाओं के कारण किसान परेशान हो रहे हैं. सरगुजा के धान खरीदी केंद्रों में भी इसी तरह के हालात हैं. सरगुजा में किन परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, ये जानने की कोशिश ईटीवी भारत की टीम ने की. इसके लिए ईटीवी भारत की टीम ने धान खरीदी केंद्र में चौपाल लगाई.

धान खरीदी केंद्र में किसानों ने बताई आपबीती

ईटीवी भारत की टीम ने धान खरीदी केंद्र का जायजा लेते हुए वहां व्यवस्थाओं को देखा.इस दौरान किसानों से पूछा कि वो अपना धान कैसे खरीदी केंद्रों तक लाकर बेच रहे हैं,क्या किसानों को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जिसका दावा सरकार और जिला प्रशासन ने किया.साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की किसान कितनी लिमिट तक अपना धान सरकार को बेच सकते हैं,इसके बाद जो अतिरिक्त धान किसानों के पास बचेगा वो उसका क्या करेंगे.

सरगुजा से किसानों की धान चौपाल (ETV BHARAT)

8 सौ क्विंटल लिमिट बनी परेशानी

किसानों ने बताया कि एक दिन में समिति में 8 सौ क्विंटल तक की ही लिमिट है. इस वजह से किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं. किसानों को बिना धान बेचे ही वापस जाना पड़ता है.सरकार ने ऑनलाइन टोकन सिस्टम चालू तो किया है,लेकिन जब किसान समिति में आते हैं तो उस दिन की टोकन लिमिट खत्म हो चुकी होती है.इस वजह से बिना धान बेचे ही किसानों को अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है.अपना धान बेचने के लिए समिति पहुंचे किसान सुधीर देव ने ईटीवी भारत को बताया कि वो अब तक अपना 60 क्विंटल धान बेच चुके हैं. फिलहाल किसी तरह की परेशानी धान बेचने में नहीं हुई है,लेकिन धान बेचने में उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा है.

मैं अब तक समीति में बिना किसी परेशानी के अपना धान बेचा हूं. मैं 60 क्विंटल धान बेच चुका हूं.घर पर अभी 80 क्विंटल धान रखा हुआ है.क्योंकि सरकार ने लिमिट तय की है इसलिए मैं इससे ज्यादा धान नहीं बेच सकता.बचे हुए धान का क्या करना है अभी मुझे नहीं पता- सुधीर देव, किसान

Farmers upset in paddy purchase
टोकन की कम लिमिट से किसान परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टोकन का कोटा फुल हो गया

वहीं धान बेचने के लिए समिति में आए किसान राजेंद्र राजवाड़े कहते हैं कि यहां टोकन लेट से कटता है, कुछ टोकन कटा है, लेकिन बाकी के लिए बोल रहे हैं 24 तारीख तक फुल हो गया है.

अब 1 या 2 तारीख को टोकन कटेगा. एक दिन में 8 सौ क्विंटल ही धान का टोकन कटता है तो एक दिन में 8 किसान ही धान बेच पाते हैं. हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो किसानों से धान लेने की लिमिट समितियों में बढ़ाए.यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में किसान अपना धान नहीं बेच पाएगा. किसान भाई लोग रोजाना पेट्रोल जलाकर आते हैं.लेकिन जब हम समिति में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आज धान नहीं बिकेगा.ऐसे में धान बेचने के लिए पैसा खर्च करके आना बेकार हो जाता है - राजेंद्र राजवाड़े, किसान



टोकन नहीं कटने से हो रही परेशानी


इस दौरान हमें कुछ ऐसे किसान भी मिलने जो टोकन कटवाने के लिए काफी दूर से आए थे.लेकिन टोकन का कोटा पूरा हो जाने के कारण उनका टोकन नहीं कट सका. किसान चंदन राम ने बताया कि वो टोकन लेने के लिए आए थे,लेकिन सर्वर फेल होने के कारण टोकन नहीं कट सका है.

मैं टोकन कटवाने के लिए आया था.लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि सर्वर फेल है.इसलिए मेरा टोकन नहीं कट सका है.सरकार ने टोकन के लिए एप जारी किया है,लेकिन उसमें भी टोकन काटने में दिक्कत हो रही है.इसलिए मैं समिति से टोकन कटवाने के लिए आया था - चंदन राम, किसान

गिरदावरी में गड़बड़ी होने से रकबा कम दर्ज

इस दौरान हमें मौके पर एक युवा किसान भी मिले. युवा किसान ने बताया कि उनके खेत में गिरदावरी में गड़बड़ी है.किसान की माने तो उनका सिर्फ 40 एकड़ खेत ही दर्ज किया गया है. जिसके कारण वो सिर्फ 100 बोरा धान ही बेच सके हैं. 70 बोरा धान घर में पड़ा हुआ है, अब वो धान नहीं बिकेगा.

शासन ने धान की फसल जब खेत में थी तब गिरदावरी कराकर ये तय कर दिया था कि कौन से किसान ने कितने खेत में धान लगाया हैं, उसी के अनुपात में ही समिति धान खरीद रही है. अब किसान परेशान हैं क्योंकि धान अधिक है और गिरदावरी में रकबा कम दर्ज है- किसान


समिति प्रभारी मुन्ना राम बताते हैं कि 854 क्विंटल प्रतिदिन धान खरीदने की लिमिट तय है उससे ज्यादा का टोकन हम नहीं काट सकते हैं.

70 फीसदी टोकन मोबाइल से ऑनलाइन टोकन वालों के लिए आरक्षित है, बचे हुए 30 फीसदी में यहां आने वाले किसानों का टोकन काटना पड़ता है, किसान परेशान तो होते हैं. हम लोगों ने ऊपर में पत्र लिखा है- मुन्ना राम, समिति प्रभारी

बचा हुआ धान औने पौने दामों में बेचने को मजबूर

आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्रों में गिरदावरी की शिकायत बेहद आम है. ऐसे कई किसान हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं. राजस्व अमला गिरदावरी की और उसके सत्यापन के मुताबिक ही धान खरीदने को कहा है. अब गिरदावरी में जमीन का रकबा सही है या गलत ये जांच का विषय है, लेकिन किसानों के पास धान बच रहा है वो बेच नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ एक दिन में धान खरीदी की लिमिट कम होने से भी किसान परेशान हैं, क्योंकि टोकन की लिमिट कम है. ऑनलाइन 70 फीसदी टोकन कट रहे हैं जबकि ऑफलाइन 30 फीसदी इस वजह से समिति में आकर टोकन लेने किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है.

अवैध धान परिवहन करते 2 ट्रक पकड़े गए, कोरिया जिले में 1500 बोरी जब्त

पीएम पोषण योजना में भ्रष्टाचार का आरोप, विकास उपाध्याय बोले कुपोषित बच्चों को बीमारी दे रही सरकार

नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, सद्भावना मैच में नेता और अफसर की टीमों में मुकाबला

TAGGED:

LOW LIMIT OF TOKEN
DIFFERENCE IN GIRDAWARI PRODUCTION
टोकन की कम लिमिट
धान खरीदी केंद्र
FARMERS UPSET IN PADDY PURCHASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.