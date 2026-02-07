ETV Bharat / state

वाराणसी में केंद्रीय मंत्री के सामने किसानों का हंगामा, बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकले कमलेश पासवान

किसानों ने किया विरोध. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान बजट पर चर्चा करने के लिए शनिवार को वाराणसी पहुंचे. इस दौरान भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान भी सर्किट हाउस पहुंच गए और हंगामा करने लगे. किसानों ने काशीद्वार योजना का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. मामला बढ़ता देख पुलिस ने 10 किसानों को हिरासत में ले लिया. हंगामा देख केंद्रीय मंत्री कमले पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चले गए. सर्किट हाउस में शनिवार को केंद्रीय मंत्री बजट पर चर्चा करने के बाद प्रेस वार्ता करने के लिए पहुंचे थे. किसानों ने यहां पहुंचकर उनका विरोध शुरू कर दिया. इस बीच मंत्री कमलेश पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वहां से निकलने लग गए. जिस पर किसान और नाराज हो गए पुलिस ने 10 किसानों को हिरासत में लेकर मामले को शांत करने की कोशिश की है. नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री ने किसानों से बातचीत की कोशिश की, लेकिन किसान सुनने को तैयार नहीं थे. इसके बाद उन्हें वहां से जाना पड़ा. केंद्रीय मंत्री के सामने किसानों का हंगामा. (Video Credit; ETV Bharat)