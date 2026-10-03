झालावाड़: गेहूं बेचने के बाद किसानों को नहीं मिला 8 करोड़ का भुगतान, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे
किसानों का कहना है कि गेहूं की तुलाई कर ली गई, लेकिन चार माह बीतने के बाद भी पेमेंट नहीं मिला है.
Published : October 3, 2026 at 7:46 PM IST
झालावाड़: जिले की खानपुर क्रय–विक्रय सहकारी समिति पर समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के 4 माह बाद भी किसानों के खातों में उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिल पाई. खानपुर में सहकारी समिति से जुड़े सरकारी तौल केंद्रों पर करीब 285 किसानों ने लगभग 60 हजार कट्टे गेहूं की तुलाई कराई थी. जिसकी एवज में किसानों को 8 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था. लेकिन क्षेत्र के किसान भुगतान के इंतजार में सहकारी समिति तो कभी अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं. अब नाराज किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है.
ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज : इधर पूरे मामले को लेकर सहकारी समिति के व्यवस्थापक अखिलेश वैष्णव का कहना है सरकारी तोल केंद्र पर करीब 285 किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की गई थी. गेहूं को एफएसआई के गोदाम तक पहुंचाने के लिए केशोरायपाटन की एक फर्म अभिनव एंड कंपनी को टेंडर दिया गया था. आरोप है कि ठेकेदार द्वारा गेहूं को निर्धारित गोदाम तक पहुंचाने के बजाय बीच रास्ते में गबन कर लिया गया. मामले में सहकारी समिति की ओर से ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया जा चुका है. किसान चार महीने से भुगतान के लिए भटक रहे हैं. किसानों का करीब 8 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है. इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी जा चुकी है.
पढ़ें: बूंदी में यूरिया के लिए किसान सड़क पर, मेगा हाईवे पर चक्काजाम, बोले-खाद नहीं मिला तो बुवाई पिछड़ेगी
बड़ा आंदोलन करेंगे किसान : किसान अर्जुन नागर ने बताया कि किसानों को उम्मीद थी कि उपज की राशि समय पर खातों में पहुंच जाएगी, लेकिन चार माह गुजरने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ. फसल बेचने के बाद भी उन्हें अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि अपने ही पैसों के लिए उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है. उनका एमएसपी से विश्वास उठ गया है. उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय किसान एक बड़ा आंदोलन करेंगे. इस दौरान कुछ भी अनहोनी होती है, तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा. उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ सहित संबंधित अधिकारियों को कई बार मामले से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया.
पढ़ें: मंडियों में मूंग की आवक शुरू, MSP से कम भाव मिलने पर किसानों को नुकसान का दावा
फसल कटाई के बीच धरने पर अन्नदाता: भारतीय किसान संघ के खानपुर तहसील अध्यक्ष शंकरलाल सुमन ने बताया कि वह खानपुर मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. इस समय खेतों में नई फसल की तैयारी और कटाई का दौर चल रहा है, लेकिन किसान अपनी पिछली फसल की बकाया रकम के लिए धरना देने को मजबूर है. धरना स्थल पर भारतीय किसान संघ के कोटा संभाग संरक्षक सीताराम नागर, जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी शर्मा ने भुगतान में देरी का मुद्दा उठाया. संघ ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि सोमवार तक किसानों के बकाया भुगतान को लेकर ठोस समाधान या स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, तो किसान खानपुर में आंदोलन में शामिल होंगे. संघ पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों की मेहनत की कमाई का भुगतान होने तक आंदोलन जारी रहेगा.