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झालावाड़: गेहूं बेचने के बाद किसानों को नहीं मिला 8 करोड़ का भुगतान, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे

अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान ( Source - Locals )

झालावाड़: जिले की खानपुर क्रय–विक्रय सहकारी समिति पर समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के 4 माह बाद भी किसानों के खातों में उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिल पाई. खानपुर में सहकारी समिति से जुड़े सरकारी तौल केंद्रों पर करीब 285 किसानों ने लगभग 60 हजार कट्टे गेहूं की तुलाई कराई थी. जिसकी एवज में किसानों को 8 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था. लेकिन क्षेत्र के किसान भुगतान के इंतजार में सहकारी समिति तो कभी अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं. अब नाराज किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है.