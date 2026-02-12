ETV Bharat / state

किसानों का भारत बंद फेल! दिल्ली के मायापुरी तक सिमटा प्रदर्शन, किसानों ने दी ये चेतावनी

तो वही, दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष बिजेंद्र चौधरी ने बताया, भारत बंद का कार्यक्रम सफल रहा है. विभिन्न संगठनों ने अपनी भूमिका निभाई है. संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भारत और अमेरिका की डील को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है. देश भर के किसान संगठन धरना- प्रदर्शन एवं ज्ञापन के माध्यम से अमेरिका-भारत व्यापार समझौता को रद्द करने की मांग की गई है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद और नोएडा में भारत बंद का असर शून्य दिखाई दिया. सामान्य दिनों की तरह ही कामकाज चलता रहा. कहीं किसी प्रकार का भारत बंद को लेकर कोई प्रदर्शन आदि नहीं देखने को मिला. हालांकि, दिल्ली के मायापुरी इलाक़े में भारत बंद को लेकर ट्रेड यूनियनों का जुलूस देखने को मिला. ऑल इंडिया जनरल मज़दूर ट्रेड यूनियन दिल्ली राज्य कमिटी में उप महासचिव विजय कुमार तिवारी, एटक नेता संजय शुक्ला आदि जुलूस में शामिल दिखाई दिए.

किसानों का ज़िला मुख्यालय का घेराव: बिजेंद्र चौधरी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन इस ज्ञापन के माध्यम से अमेरिका-भारत व्यापार समझौता को रद्द करने की मांग करती है क्योंकि अमेरिका-भारत व्यापार समझौता किसान विरोधी कदम है. सस्ती विदेशी उपज से भारतीय किसान तबाह होंगे. अमरिका की खेती भारी सब्सिडी पर आधारित, पूरी तरह मशीनीकृत और बड़े कॉर्पोरेट फार्म मॉडल पर आधारित है अगर भार सोयाबीन, मक्का, गेंहूँ, डेयरी उत्पाद, दालों पर आयात शुल्क घटाता है तो सस्ती अमेरिकी फर भारतीय मंडियों आयेंगी. इससे भारतीय किसान जो पहले ही एममसपी की लड़ाई लड़ रहा है इस प्रतिस्पर्धा में कैसे टिकेगा.

''ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा आघात'':

''भारत का डेयरी मॉडल छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित, सहकारी व्यवस्था पर टिका हआ है. आसानी से अमेरिकी डेयरी उत्पादों की प्रवेश होने से लाखों दुग्ध उत्पादक परिवार प्रभावित होंगे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा आघात है. व्यापार संतुलन के नाम पर भारत के ऊपर कृषि सब्सिडी कम करने, सार्वजनिक खरीद प्रणाली को कमजोर करने का दबाव होने से एमएसपी व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य आत्मनिर्भरता पर प्रहार होगा''. -बिजेंद्र चौधरी, जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन -

उन्होंने कहा, यह समझौता केवल व्यापार का मामला नहीं है बल्कि यह किसान की आय, ग्रामीण रोजगार, खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय आर्थिक स्वायत्तता का प्रश्न है. इसलिए अमेरिका-भारत व्यापार समझौता को रद्द किया जाये. किसान नेता अनुज चौधरी ने कहा, आज का भारत बंद काफ़ी हद तक सफल रहा है. आने वाले दिनों में और मज़बूती के साथ हम भारत बंद की घोषणा करेंगे. सरकार लगातार किसानों के ख़िलाफ़ काम कर रही है. हम बहुत जल्द कॉल देंगे और देश के तमाम किसान संगठन ट्रेड यूनियन और सामाजिक संगठनों को भारत बंद में अपना आह्वान करने के लिए कहेंगे.





ये भी पढ़ें: