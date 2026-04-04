ETV Bharat / state

रायबरेली में बेमौसम बारिश से किसान परेशान, खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को हुआ नुकसान, किसान बोले- मुआवजा दे सरकार

कई किसानों की गेहूं की फसल खेतों में खड़ी थी, वहीं कुछ किसानों ने कटाई कर फसल को अपने दरवाजे पर रखा हुआ था.

बेमौसम बारिश से किसान परेशान.
बेमौसम बारिश से किसान परेशान. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 10:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली : बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. शनिवार शाम को अचानक मौसम बदल गया और तेज हवा के साथ बरसात शुरू हो गई. बादलों की चमक-गरज ने किसानों की धड़कन को बढ़ा दिया. खेतों में खड़ी गेहूं की फसल खराब होने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है.

शनिवार को दिन में धूप खिली रही. शाम होते ही मौसम ने करवट ली. शहर के साथ-साथ महराजगंज विकास खंड क्षेत्र और लालगंज के दर्जनों गांव में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. कई किसानों की गेहूं की फसल खेतों में खड़ी थी, वहीं कुछ किसानों ने कटाई कर फसल को अपने दरवाजे पर रखा हुआ था.

तेज हवा और बारिश के चलते फसल पूरी तरह भीग गई, जबकि कटी हुई फसल भी खराब हो गई. इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है. जिन फसलों से किसानों को उम्मीदें थीं, वही अब बर्बादी का कारण बन गई हैं. किसानों के चेहरों पर साफ उदासी झलक रही है.

किसान अरुण कुमार का कहना है कि उनके खेत में गेंहू की फसल पक कर तैयार है, लेकिन इससे पहले की वह गेहूं की कटाई करवाते बरसात हो गई. उन्होंने भारी नुकसान का अंदेशा जताते हुए कहा कि अगर जल्द ही प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन कर मुआवजा नहीं दिया गया, तो उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा.

यह भी पढ़ें : सीतापुर में मां-बेटी जिंदा जलीं, 7 साल की बच्ची झुलसी, आंधी-तूफान के बीच घर में लगी आग

TAGGED:

RAEBARELI NEWS
UNSEASONAL RAIN IN RAE BARELI
RAIN IN UP
रायबरेली में बारिश से फसल नुकसान
RAEBARELI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.