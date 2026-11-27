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अफीम नीति की शर्तें बनी गलफांस: पानी की कमी के बीच तीन किमी दायरे में बुवाई ना करें तो पट्टा कटने का सता रहा डर

नारकोटिक्स कार्यालय में अफीम किसान ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: नई अफीम नीति किसानों के लिए गले की फांस बन गई है. क्षेत्र में पहले ही बरसात कम हुई. फिर अफीम नीति करीब डेढ़ माह देरी से जारी हुई. सैकड़ों किसान अफीम नीति की शर्तों के चलते परेशान हैं. एक ओर किसानों को लुआई-चिराई के पट्टे कटने का डर सता रहा है तो दूसरी ओर बुआई करने पर हजारों रुपए के नुकसान की चिंता है. महज तीन किमी दायरे में अस्थायी ट्रांसफर संबंधी नियम ने किसानों की नींद उड़ा दी. किसानों का कहना है कि उनकी परेशानी न जनप्रतिनिधि सुन रहे और न ही विभागीय अधिकारी. ऐसे में जिले के सैकड़ों किसान अनिश्चितता की स्थिति में हैं. इधर, अधिकारियों का कहना है कि किसानों की लिखित शिकायत नहीं आई, लेकिन विभागीय बैठकों में लगातार इस पर चर्चा हो रही है.

नारकाेटिक्स विभाग कोटा के सहायक आयुक्त जेएस राजपुरोहित ने बताया कि नियमों में बदलाव मंत्रालय कर सकता है, लेकिन तीन किमी दायरे में आगामी 5-6 दिन तक अस्थायी ट्रांसफर की प्रक्रिया विभाग में की जा रही है. इस नियम को लेकर किसी को परेशानी हो तो अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि किसानों ने अभी तक तीन किमी दूर के नियम को लेकर कोई लिखित शिकायत नहीं दी है. विभाग के इंस्पेक्टर गांवों में जा रहे हैं या किसान कार्यालय आ रहे हैं तो वे जरूर मौखिक शिकायत दे रहे हैं. इस बार पानी की कमी है. वहीं किसान अपने खेत से तीन किमी क्षेत्र में ही बुवाई कर सकता है. यह नियम इस साल ही लागू हुआ है.