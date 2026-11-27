अफीम नीति की शर्तें बनी गलफांस: पानी की कमी के बीच तीन किमी दायरे में बुवाई ना करें तो पट्टा कटने का सता रहा डर
नई अफीम नीति की शर्तों से परेशान काश्तकार लगा रहे विभाग के चक्कर.
Published : November 27, 2026 at 3:03 PM IST
चित्तौड़गढ़: नई अफीम नीति किसानों के लिए गले की फांस बन गई है. क्षेत्र में पहले ही बरसात कम हुई. फिर अफीम नीति करीब डेढ़ माह देरी से जारी हुई. सैकड़ों किसान अफीम नीति की शर्तों के चलते परेशान हैं. एक ओर किसानों को लुआई-चिराई के पट्टे कटने का डर सता रहा है तो दूसरी ओर बुआई करने पर हजारों रुपए के नुकसान की चिंता है. महज तीन किमी दायरे में अस्थायी ट्रांसफर संबंधी नियम ने किसानों की नींद उड़ा दी. किसानों का कहना है कि उनकी परेशानी न जनप्रतिनिधि सुन रहे और न ही विभागीय अधिकारी. ऐसे में जिले के सैकड़ों किसान अनिश्चितता की स्थिति में हैं. इधर, अधिकारियों का कहना है कि किसानों की लिखित शिकायत नहीं आई, लेकिन विभागीय बैठकों में लगातार इस पर चर्चा हो रही है.
नारकाेटिक्स विभाग कोटा के सहायक आयुक्त जेएस राजपुरोहित ने बताया कि नियमों में बदलाव मंत्रालय कर सकता है, लेकिन तीन किमी दायरे में आगामी 5-6 दिन तक अस्थायी ट्रांसफर की प्रक्रिया विभाग में की जा रही है. इस नियम को लेकर किसी को परेशानी हो तो अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि किसानों ने अभी तक तीन किमी दूर के नियम को लेकर कोई लिखित शिकायत नहीं दी है. विभाग के इंस्पेक्टर गांवों में जा रहे हैं या किसान कार्यालय आ रहे हैं तो वे जरूर मौखिक शिकायत दे रहे हैं. इस बार पानी की कमी है. वहीं किसान अपने खेत से तीन किमी क्षेत्र में ही बुवाई कर सकता है. यह नियम इस साल ही लागू हुआ है.
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जिले के जलाशय खाली: पूरे क्षेत्र में इस वर्ष बारिश कम हुई. जलाशय खाली पड़े हैं. ऐसे में किसानों ने उन गांवों में अफीम की बुआई का मन बनाया, जहां पानी की बहुतायत और वातावरण अच्छा है. नारकोटिक्स विभाग के अनुसार, किसान अपने निवास से 3 किमी परिक्षेत्र में ही बुआई कर सकता है. ऐसे में पानी की कमी के कारण कई क्षेत्रों के किसान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं.
बुआई नहीं करें तो कटे पट्टा, करे तो हकवाने पर नुकसान: इस बार की अफीम नीति में कुछ चेतावनियां हैं, जो अगले वर्ष नीति में शामिल की जा सकती है. 5.9 माॅर्फिन औसत के साथ ऐसी चेतावनी शामिल है, जो किसानों के लिए परेशानी का सबब है. नीति में बताया कि लुआई, चिराई का कोई किसान अफीम की बुआई नहीं करता है तो उसे अगले वर्षाें में सीपीएस का पट्टा जारी किया जाएगा, जो महज 5 आरी का होगा. अब किसानाें का संकट है कि यदि बुआई नहीं करते हैं तो पट्टा कटेगा और बुआई करने पर अफीम के बीज, लागत के लाखों रुपए का नुकसान कौन भुगतेगा?, इससे किसान संकट में हैं.
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दो साल नष्टीकरण पर पट्टे पर संकट: इस साल की अफीम नीति में एक और नियम किसानों को परेशान कर रहा है. इसमें बताया कि यदि किसी भी कारण से किसान लगातार दो साल अफीम फसल का नष्टीकरण कराता है तो उसका पट्टा सीपीएस पद्धति (बिना चीरा) का जारी किया जाएगा. अब कई किसान ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष फसल हंकवा दी, लेकिन इस साल कई क्षेत्रों में पानी का भारी संकट है तो वे दूसरे साल फसल भी हंकवाने की स्थिति में नहीं है. यदि पानी की कमी से अफीम नहीं बैठी तो किसान को नुकसान तय है. अफीम लाइसेंस वाले किसान नारकोटिक्स कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं. नारकोटिक्स अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें नियमों में शिथिलता कैसे मिल सकती है?.
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