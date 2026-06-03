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तेल की कमी से परेशान किसान, एसडीएम परमिशन से ही मिल रहा डीजल, खेत में बंद ट्रैक्टर को खींचकर लाए दफ्तर

तेल की कमी से परेशान किसान ( Etv Bharat )