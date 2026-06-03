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तेल की कमी से परेशान किसान, एसडीएम परमिशन से ही मिल रहा डीजल, खेत में बंद ट्रैक्टर को खींचकर लाए दफ्तर

पेट्रोल डीजल की कमी का असर अब खेती किसानी के काम पर दिखने लगा है.बस्तर में बिना एसडीएम परमिशन के तेल नहीं मिल रहा.

Tractor pulled to SDM office
तेल की कमी से परेशान किसान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
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बस्तर : छत्तीसगढ़ में अब डीजल पेट्रोल की किल्लत का असर खेती किसानी में भी दिखने लगा है. बस्तर क्षेत्र में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि किसानों को डिब्बे में डीजल लेने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ रही है. बिना एसडीएम के परमिशन के पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल डिब्बों में नहीं मिल रहा है.ऐसे में तेल की कमी से खेती का काम प्रभावित हो रहा है.

बंद ट्रैक्टर को खींचकर लाए एसडीएम दफ्तर

तेल की कमी के कारण खेतों में काम कर रहे कई ट्रैक्टर डीजल खत्म होने के बाद खेत में ही बंद हो गए. मजबूरी में किसानों को ट्रैक्टर खींचकर एसडीएम कार्यालय तक पहुंचना पड़ा, ताकि अनुमति पत्र लेकर डीजल लिया जा सके. इस पूरी प्रक्रिया को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. किसानों की नाराजगी का ही असर है कि ट्रैक्टर को SDM कार्यालय लाकर आक्रोशित नजर आए और जमकर नारेबाजी की गई.

Farmers angry over oil shortage
किसानों में तेल की कमी को लेकर आक्रोश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
तेल की कमी से परेशान किसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एसडीएम के आदेश बिना तेल नहीं

इन्द्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष लखेश्वर कश्यप का कहना है कि खेती के सीजन की तैयारियों के बीच डीजल की उपलब्धता बाधित होने से खेती के कार्य ठप पड़ रहे हैं. खेत में काम के दौरान ट्रैक्टर के पहिए डीजल की कमी से थम गए. जिसकी सूचना पर 5 लीटर डीजल लेने पेट्रोल पंप पहुंचे. लेकिन SDM के आदेश के बगैर डीजल नहीं मिला.

Tractor pulled to SDM office
एसडीएम दफ्तर तक खींचकर लाया गया ट्रैक्टर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने बदसलूकी की. जिसके बाद परमिशन लेने दूसरे गाड़ी की सहायता से फंसे गाड़ी को निकालकर SDM कार्यालय लाया गया और परेशानी व्यक्त की गई. खेतों की जुताई, बुवाई और अन्य कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं. जब खेती के लिए डीजल आवश्यक है, तो उन्हें अनुमति लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं- लखेश्वर कश्यप, अध्यक्ष, इंद्रावती नदी बचाव संघर्ष समिति

लखेश्वर कश्यप का कहना है कि प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण किसानों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है. किसानों की मांग है कि कृषि कार्य के लिए डिब्बे में डीजल देने की व्यवस्था को सरल बनाया जाए ताकि बड़ी राहत मिल सके.नहीं तो आने वाले दिनों में इसी तरह की स्थिति बस्तर में बनेगी.

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