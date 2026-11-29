बिहार में नीलगायों के आतंक से किसान परेशान, रातभर जागकर कर रहे फसल की रखवाली
Farmers troubled by Nilgais:नीलगायों के झुंड खेतों में धावा बोलकर कई कट्ठे में लगी फसल को रौंदकर और खाकर बर्बाद कर देते हैं.रिपोर्ट-मनीष ठाकुर
Published : November 29, 2026 at 1:56 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार में कुर्सेला प्रखंड के किसान अब नीलगाय के तांडव से त्रस्त है. दिनभर खेतों में पसीना बहाकर फसल उगाने वाले किसानों की रातें अब खेतों की रखवाली में गुजर रही हैं. कहीं खेतों के किनारे मचान बनाकर तो कहीं खेतों में ही रात बिताकर किसान अपनी मेहनत की कमाई बचाने में जुटे हैं.
नीलगायों का आतंक
नीलगायों के बढ़ते आतंक के कारण किसान परेशान हैं. शाम ढलते ही नीलगायों के झुंड खेतों में धावा बोल देते हैं और देखते ही देखते कई कट्ठे में लगी फसल को रौंदकर और खाकर बर्बाद कर देते हैं. किसानों के लिए अब खेती करना जितना मुश्किल है, उससे कहीं अधिक मुश्किल अपनी फसल को बचाना हो गया है.
रबी फसल की खेती को खतरा
जिले के कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत गंगा नदी के उस पार स्थित गोबराही दियारा क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन पर किसान रबी फसल की खेती करते हैं. इस इलाके के किसान पहले ही बाढ़ की विभीषिका झेल चुके हैं. बाढ़ का पानी उतरने के बाद किसानों ने नई उम्मीदों के साथ एक बार फिर खेतों को तैयार किया है.
पशुओं के आतंक ने बढाई चिंता
किसानों के मुताबिक इस बार बड़े पैमाने पर लहसुन, सुगंधित धनिया और हरी धनिया की खेती की तैयारी चल रही है. खेतों की जुताई से लेकर खाद और बीज की व्यवस्था तक में किसान अपनी जमा-पूंजी लगा चुके हैं, लेकिन नीलगायों और जंगली सूअरों के आतंक ने उनकी चिंता बढ़ा दी है.
25 से 30 की संख्या में नीलगाय
किसान बताते हैं कि नीलगायों झुंड में 25 से 30 की संख्या में आती है. ये खेतों में लगी फसल को केवल खाते ही नहीं, बल्कि अपने भारी खुरों से रौंदकर भी पूरी तरह नष्ट कर देते हैं. किसानों की ओर से खेतों के चारों तरफ घेराबंदी किए जाने के बावजूद नीलगाय उसे पार कर खेतों में प्रवेश कर जाती हैं.
पांच से दस कट्ठे की फसल कुछ ही देर में बर्बाद
एक बार झुंड खेत में घुस जाए तो पांच से दस कट्ठे की फसल कुछ ही देर में बर्बाद हो जाती है. यही कारण है कि कई किसानों ने खेत तैयार होने और खाद-बीज खरीद लेने के बावजूद अब तक बुआई शुरू नहीं की है. उन्हें डर है कि कहीं उनकी पूरी पूंजी नीलगायों के आतंक की भेंट न चढ़ जाए.
किसानों के लिए बड़ी समस्या
किसान दिलखुश कुमार बताते हैं कि गोबराही दियारा में हजारों एकड़ कृषि भूमि है, जहां नीलगाय और जंगली सूअर किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं. खासकर लहसुन और सुगंधित धनिया की फसल को भारी नुकसान पहुंच रहा है.
फसल ही आजीविका का मुख्य सहारा
दिलखुश बताते नीलगायों के झुंड खेतों की घेराबंदी पार कर अंदर घुस जाते हैं और देखते ही देखते फसल को बर्बाद कर देते हैं. किसानों को पूरी रात जागकर खेतों की निगरानी करनी पड़ती है. उनका कहना है कि यह बाढ़ प्रभावित इलाका है, जहां किसानों के लिए रबी की फसल ही आजीविका का मुख्य सहारा है.किसानों ने आपसी बैठक में इस समस्या पर चर्चा कर जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.
"नीलगाय और जंगली सूअर किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं. खासकर लहसुन और सुगंधित धनिया की फसल को भारी नुकसान पहुंच रहा है.यह बाढ़ प्रभावित इलाका है, किसानों के लिए रबी की फसल ही आजीविका का मुख्य सहारा है. यदि यह फसल भी बर्बाद हो गई तो परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो जाएगा."- दिलखुश कुमार, किसान
सरकार से मदद की आस
वहीं बुजुर्ग किसान शिवानंद महतो का दर्द भी कुछ ऐसा ही है. उनका कहना है कि नीलगायों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि खेती करना मुश्किल होता जा रहा है. किसान रातभर जागकर खेतों की रखवाली करते हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक होते ही नीलगाय पूरी फसल चट कर जाती हैं. उन्होंने सरकार से इस समस्या के स्थायी समाधान और नीलगायों के आतंक पर नियंत्रण के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की है.
वन विभाग भी हुआ सक्रिय
इधर किसानों की परेशानी को लेकर जिला वन विभाग भी सक्रिय हुआ है. वन विभाग के पदाधिकारी एसके झा ने बताया कि गोबराही दियारा क्षेत्र में नीलगायों से फसलों को हो रहे नुकसान की जानकारी विभाग को मिली है. उन्होंने कहा कि नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीलगायों को मारने की अनुमति के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसके लिए वन विभाग के पास प्रशिक्षित शूटर भी उपलब्ध हैं. आवश्यक प्रक्रिया पूरी होते ही इस दिशा में कदम उठाया जाएगा.
"नीलगायों से फसलों को हो रहे नुकसान की जानकारी विभाग को मिली है. नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीलगायों को मारने की अनुमति के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसके लिए वन विभाग के पास प्रशिक्षित शूटर भी उपलब्ध हैं. आवश्यक प्रक्रिया पूरी होते ही इस दिशा में कदम उठाया जाएगा."- एसके झा, वन विभाग के पदाधिकारी
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