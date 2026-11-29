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बिहार में नीलगायों के आतंक से किसान परेशान, रातभर जागकर कर रहे फसल की रखवाली

कटिहार में नीलगायों का आतंक ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के कटिहार में कुर्सेला प्रखंड के किसान अब नीलगाय के तांडव से त्रस्त है. दिनभर खेतों में पसीना बहाकर फसल उगाने वाले किसानों की रातें अब खेतों की रखवाली में गुजर रही हैं. कहीं खेतों के किनारे मचान बनाकर तो कहीं खेतों में ही रात बिताकर किसान अपनी मेहनत की कमाई बचाने में जुटे हैं.

नीलगायों का आतंक