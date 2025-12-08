ETV Bharat / state

धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाओं से परेशान किसान, टोकन नहीं मिलने से किया चक्काजाम

हम लोगों को गेट पास मिलने में काफी दिक्कत हो रही है.गेट पास मिलने के बाद जब धान खरीदी केंद्र में आए तो मैडम बोली की टोकन नहीं है,ऑनलाइन टोकन ले तो- बलदाऊ प्रसाद सोनी,किसान

किसानों का आरोप है कि धान खरीदी के टोकन जारी करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, जिससे उन्हें लंबे समय तक लाइन में लगकर भी टोकन नहीं मिल रहा. ऑनलाइन में सर्वर की समस्या के कारण उनके ट्रैक्टर की एंट्री में भी बार-बार परेशानी हो रही है. तकनीकी समस्याओं के कारण किसान अपना धान समय पर नहीं बेच पा रहे हैं. इससे परेशान किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

गौरेला पेंड्रा मरवाही : धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. सोमवार सुबह बसंतपुर भाड़ी बायपास मार्ग पर किसानों और कांग्रेसियों ने चक्का जाम कर जोरदार विरोध जताया. नवागांव धान खरीदी केंद्र के सामने जुटे किसानों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी.सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई. किसानों के प्रदर्शन के दौरान यातायात एक घंटे तक प्रभावित रहा.

टोकन नहीं मिलने के कारण हम लोग अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं. यहां आने के बाद पता चला कि टोकन नहीं है.ऑनलाइन टोकन लेने जाते हैं तो टोकन नहीं निकल रहा है.इसके बाद बार-बार चक्कर काटने पर ट्रैक्टर की एंट्री नहीं होती है- सुखदेव,किसान

प्रशासनिक अफसरों ने मौके पर स्थिति को संभाला

चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की. अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का भरोसा देते हुए जाम समाप्त कराने का प्रयास किया. इस दौरान मार्ग के दोनों ओर भारी संख्या में वाहन फंसे रहे और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा.

खरीदी व्यवस्था को सुचारू करने के लिए तकनीकी टीम को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और किसानों की समस्याओं का त्वरित हल निकाला जाएगा. सर्वर की समस्या होने पर पंचनामा कर ट्रेक्टर को एंट्री देते हुए किसानों की धान की खरीदी की जाएगी- अविनाश कुजूर, तहसीलदार

प्रशासन का कहना है कि एंट्री पास जारी करने वाले सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कत आ गई थी.लेकिन सूचना मिलने के बाद किसानों का पंचनामा बनाया गया फिर उन्हें धान खरीदी केंद्र में एंट्री दी गई.ऑफलाइन तरीके से एंट्री करने के सवाल पर तहसीलदार ने कहा कि फिलहाल ऑनलाइन किसी तरह की परेशानी आने पर ऑफलाइन काम करने की कोई तैयारी नही है,किसानों को किसी भी तरह की परेशानी आने पर प्रशासन उसका हल निकालेगा.वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.



