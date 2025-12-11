हजारीबाग में किसानों की पाठशाला, वैज्ञानिकों ने बताए कम मेहनत में अधिक कमाई का गूढ़ रहस्य
हजारीबाग में कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसानों की पाठशाला कार्यक्रम के जरिए आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई.
हजारीबाग: जिले के डेमोटांड़ स्थित कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में इन दिनों किसानों की पाठशाला चल रही है. जहां भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र गोरिया कर्मा से पहुंचे वरिष्ठ वैज्ञानिक पंकज कुमार सिंह किसानों को लखपति बनने का गूढ़ रहस्य बता रहे हैं. वह समेकित कृषि तकनीकी के तरीके समझा रहे हैं, जिनसे किसान सालाना चार से पांच लाख रुपये कमा सकते हैं.
पंकज कुमार सिंह का कहना है कि वर्तमान समय में खेती अगर व्यवसायिक रूप से की जाए तो किसान लखपति बन सकते हैं. कम पैसा और कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे हो, इसे लेकर किसानों को जानकारी दी जा रही है. जिसमें हजारीबाग के अलावा रामगढ़ और कोडरमा के भी किसान पहुंचे हैं.
वैज्ञानिक ने बताया कि झारखंड में टांड जमीन सबसे अधिक है, जो उपयोग में नहीं आती है. उन्होंने सुझाव दिया कि महुआ, बांस, आम के बाग, ड्रैगन फ्रूट और मशरूम की खेती करके किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं. वह किसानों को बता रहे हैं कि वे इन फसलों की खेती दो महीने से लेकर 20 साल तक की अवधि में करके सालाना चार लाख रुपये कैसे कमा सकते हैं.
इस कृषि पाठशाला में पहुंचे किसान भी कहते हैं कि इस तरह की तकनीकी जानकारी उनके लिए बेहद जरूरी है. किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे कमाएं, इसकी जानकारी दी गई है. जैसे अगर कोई व्यक्ति टांड़ जमीन पर महुआ की खेती करता है तो उसे 20 साल के बाद सालाना प्रति एकड़ 4 से 5 लाख रुपये कमा सकता है.
अगर कोई एक एकड़ जमीन पर बांस की खेती करता है, तो वह पांच साल बाद सालाना 4 से 5 लाख रुपये कमा सकता है. एक एकड़ में फल बागवानी से सालाना 3 लाख रुपये मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए शुरुआती लागत अधिक है. कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ड्रैगन फ्रूट और मशरूम की खेती की जा सकती है. किसानों का कहना है कि वे आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए इन तकनीकों को अपने खेतों में अपनाएंगे.
इस बदलते जमाने में खेती के तरीके भी बदल गए हैं. अब खेती को एक व्यवसाय के तौर पर देखा जा रहा है. जरूरत है कि किसान भी आधुनिक तरीके से खेती करें ताकि लखपति बनने का उनका सपना पूरा हो सके.
