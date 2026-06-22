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पेट्रोल और डीजल की किल्लत पर बीजापुर में भड़के किसान, विधायक विक्रम शाह मंडावी ने संभाला मोर्चा

बीजापुर में डीजल पेट्रोल संकट पर किसानों में नाराजगी है. ट्रैक्टर रैली के जरिए किसानों ने पेट्रोल पंपों का घेराव किया है.

Bijapur MLA Vikram Mandavi
बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 22, 2026 at 3:25 PM IST

2 Min Read
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बीजापुर: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में डीजल और पेट्रोल की कमी को लेकर किसानों का गुस्सा सामने आया है. किसानों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया है कि ईंधन की किल्लत से खेती किसानी का काम प्रभावित हो रहा है. इस वजह से किसानों ने एक दिवसीय ट्रैक्टर रैली निकाली है. किसानों ने बीजापुर के नैमेड में ट्रैक्टर के जरिए विरोध प्रदर्शन किया है. बड़ी संख्या में किसान अपने-अपने ट्रैक्टरों के साथ नैमेड पहुंचने लगे. किसानों ने ट्रैक्टर के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

ईंधन संकट से खेती किसानी पर असर

किसानों का कहना है कि समय पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिलने के कारण खेतों की जुताई, सिंचाई और अन्य जरूरी कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं. इससे न सिर्फ फसल उत्पादन पर असर पड़ रहा है, बल्कि किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है. किसानों ने सरकार और जिला प्रशासन से जल्द इस समस्या का हल निकालने की मांग की है.

बीजापुर में किसानों की ट्रैक्टर रैली (ETV BHARAT)

बीजापुर विधायक ने की अगुवाई

बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में किसानों ने नैमेड से बीजापुर तक ट्रैक्टर रैली निकाली. रैली के दौरान किसानों ने नैमेड स्थित रेड्डी पेट्रोल पंप का घेराव किया. इसके बाद बीजापुर पहुंचकर जीवीआर, लुंकड़ और पवार पेट्रोल पंप (गंगालर रोड) पर भी प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जताई. रैली के बाद नया बस स्टैंड बीजापुर में एक आमसभा आयोजित की गई, जिसमें किसानों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा और प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की. किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ईंधन की आपूर्ति सुचारू नहीं की गई, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

Farmers protest in Bijapur
बीजापुर में किसानों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

आमसभा के पश्चात सभी किसान रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में किसानों ने अपनी समस्याएं रखीं और जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई. किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा. रैली और प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। नैमेड थाना सहित अन्य थानों के जवानों को तैनात किया गया, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

Tight security arrangements in Bijapur.
बीजापुर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम (ETV BHARAT)

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बस्तर में खेती किसानी
FARMERS TRACTOR RALLY IN BIJAPUR

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