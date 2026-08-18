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24 को सैंकड़ों ट्रैक्टरों के साथ किसान पहुंचेंगे विधानसभा, कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे के खिलाफ महापंचायत का ऐलान

'परंतुक' को हटाने की पहल करें सांसद: किसान महापंचायत ने कृषि भूमि के अधिग्रहण को लेकर 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का भी मुद्दा उठाया. रामपाल जाट ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा किसी भी देश की स्वतंत्रता की पहली गारंटी है. इसलिए एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के निर्माण की तुलना में खाद्य सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कानून की धारा 10 में सिंचित और बहुफसलीय कृषि भूमि के अधिग्रहण को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा से जुड़े विशेष प्रावधान किए गए हैं. उनके अनुसार बाद में जोड़े गए 'परंतुक' के कारण इन प्रावधानों का प्रभाव कम हो गया है. रामपाल जाट ने मांग की कि देश के सांसद इस 'परंतुक' को हटाने की पहल करें, ताकि खाद्य सुरक्षा और बहुफसलीय कृषि भूमि को अधिक प्रभावी संरक्षण मिल सके.

बातचीत से समाधान निकाले सरकार: संगठन का कहना है कि सरकार को किसानों के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए. पत्रकार वार्ता में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के साथ प्रदेश महामंत्री सुंदरलाल भावरिया, प्रदेश मंत्री बत्ती लाल बैरवा एवं ज्ञानचंद मीणा, युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, युवा प्रदेश महामंत्री पिंटू यादव एडवोकेट, कोटपूतली-बहरोड़ जिला अध्यक्ष बाबूलाल चौधरी, सीकर जिला अध्यक्ष कैप्टन बलदेव यादव, अजमेर जिला अध्यक्ष प्रहलाद खुरडिया और जयपुर जिला अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.

भूमि अर्जन की प्रक्रिया पर रोक की मांग: रामपाल जाट ने कहा कि सरकार की ओर से एक्सप्रेसवे को निरस्त करने को लेकर प्रथम चरण की वार्ता शुरू होने के बाद किसानों को उम्मीद थी कि भूमि अर्जन की प्रक्रिया रोककर दूसरे चरण की वार्ता शुरू की जाएगी. उनका आरोप है कि इसके बजाय भूमि अर्जन की प्रक्रिया को गति दी जा रही है. इसी वजह से किसानों को आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. किसान महापंचायत ने आंदोलन की आगामी रणनीति भी घोषित की है. किसान महापंचायत की मुख्य मांग कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को निरस्त करने और भूमि अर्जन की प्रक्रिया पर रोक लगाने की है.

जयपुर: कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसान महापंचायत ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. मंगलवार को जयपुर में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने पत्रकार वार्ता में कहा कि राजस्थान विधानसभा के सभी 200 सदस्यों को आगामी 21 अगस्त तक ज्ञापन सौंपे जाएंगे. इसके बाद 24 अगस्त को करीब 1000 ट्रैक्टरों के साथ किसान विधानसभा पहुंचेंगे.

बजट में की गई थी 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की घोषणा: किसान महापंचायत के अनुसार राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में प्रदेश में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी. इनमें कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले आगे बढ़ाई जा रही है. रामपाल जाट ने कहा कि 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' के तहत धारा 11 की अधिसूचना जारी की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि इस एक्सप्रेसवे की मांग क्षेत्र की जनता की ओर से नहीं की गई थी, बल्कि घोषणा के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया था.

यातायात दबाव और सड़क सुरक्षा के तर्क पर भी सवाल: किसान महापंचायत ने एक्सप्रेसवे की जरूरत को लेकर सरकार की ओर से दिए जा रहे यातायात दबाव और सड़क सुरक्षा के तर्क पर भी सवाल उठाए हैं. रामपाल जाट ने कहा कि सरकार इस परियोजना को यातायात के दबाव को कम करने और सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है, लेकिन मौजूदा आंकड़ों और हालात को देखते हुए यह तर्क उचित नहीं लगता. उन्होंने दिल्ली और जयपुर में वाहनों की संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार की ओर से चिन्हित महानगरों में दिल्ली के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र को मिलाकर 25,25,585 वाहन हैं, जबकि जयपुर में 27,24,430 वाहन बताए गए हैं.

सड़क व्यवस्था सुधारने की जरूरत: उनके मुताबिक वाहनों की संख्या के अनुपात में सड़क सुविधाओं की कमी है और कई स्थानों पर यातायात रेंगते हुए चलता है. रामपाल जाट ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर से मानेसर की करीब 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं, जबकि मानेसर से जयपुर की करीब 245 किलोमीटर की दूरी लगभग 3 घंटे में तय हो जाती है. उन्होंने कहा कि अगर यातायात दबाव कम करना मकसद है, तो पहले उन 45 किलोमीटर के हिस्से में सड़क व्यवस्था सुधारने की जरूरत है. उन्होंने सरकार की नीति पर तंज कसते हुए कहा कि हाथ के दर्द को ठीक करने के लिए पैर का ऑपरेशन किया जा रहा है.

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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के हादसों का हवाला: किसान महापंचायत ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसों के आंकड़ों का भी हवाला दिया. रामपाल जाट के अनुसार 5 अगस्त, 2026 तक ई-डीएआर पोर्टल से लिए गए आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई, 2026 तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसों और मौतों की संख्या लगातार बढ़ी है . पेश आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में 71 दुर्घटनाएं, 50 मौतें और 79 लोग घायल हुए. साल 2024 में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़कर 92, मौतें 73 और घायल 107 हुए. वर्ष 2025 में 125 दुर्घटनाएं, 124 मौतें और 167 घायल दर्ज किए गए. वहीं वर्ष 2026 में 31 जुलाई तक 165 दुर्घटनाएं, 133 मौतें और 223 लोग घायल होने का दावा किया गया है. किसान महापंचायत का कहना है कि इन आंकड़ों से साफ है कि एक्सप्रेसवे बनने के बावजूद सड़क सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं और दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है.

पर्यावरण पर पड़ेगा प्रतिकूल असर: रामपाल जाट ने प्रस्तावित कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर पर्यावरणीय चिंताएं भी जताईं. उन्होंने कहा कि खेतों में सालभर रहने वाली हरियाली और खेजड़ी सहित अनेक प्रकार के पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही बढ़ने से धूल और धुएं के कारण प्रदूषण भी बढ़ेगा. किसान महापंचायत का आरोप है कि इसके बावजूद सरकार इस एक्सप्रेसवे को पर्यावरण संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक बता रही है. रामपाल जाट ने कहा कि यह परियोजना 'विकास के नाम पर विनाश' साबित हो सकती है.

विस्थापन के आंकड़ों पर भी सवाल: किसान महापंचायत ने सरकार की ओर से तैयार प्रतिवेदनों में एक्सप्रेसवे से एक भी परिवार के विस्थापित नहीं होने के उल्लेख पर भी सवाल उठाया है. रामपाल जाट ने दावा किया कि एक्सप्रेसवे के कारण सैकड़ों परिवार अपनी आजीविका के साधनों से वंचित होंगे और इस लिहाज से उन्हें विस्थापन का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि केवल घर या मकान के प्रभावित होने को विस्थापन मानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिन परिवारों की आजीविका कृषि भूमि पर निर्भर है, उनके जीवन और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि एक्सप्रेसवे के पक्ष में सरकारों की ओर से दिए जा रहे तर्क और प्रस्तुत किए गए तथ्य वास्तविक स्थिति को पूरी तरह सामने नहीं रखते. उन्होंने इसे जनता की 'आंखों में धूल झोंकने' जैसा बताया और कहा कि पारदर्शी कार्यप्रणाली का विश्वास दिलाने वाली सरकार को दुराव-छिपाव का सहारा नहीं लेना चाहिए.