किसानों को मिलेगा भूमि अधिग्रहण मुआवजा, कोर्ट ने दिया ब्याज सहित रकम देने का आदेश, स्वामित्व को लेकर था विवाद
बिलासपुर में भूमि अधिग्रहण मुआवजा विवाद में किसानों को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने ब्याज सहित मुआवजा देने का आदेश सुनाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 1, 2026 at 3:09 PM IST
बिलासपुर : राष्ट्रीय राजमार्ग-130 (बिलासपुर-कटघोरा मार्ग) के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा विवाद में जिला अदालत ने किसानों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. न्यायालय ने ग्राम मेलनाडीह के महेश, कार्तिक और रेखा की दायर याचिका स्वीकार करते हुए साल 2018 में पारित मुआवजा अवार्ड के अनुसार 26 लाख 63 हजार 199 रुपए की मुआवजा राशि निर्धारित ब्याज सहित 45 दिनों के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं.
क्या है पूरा मामला ?
मामला राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के निर्माण के लिए अधिग्रहित खसरा नंबर 61/4 की 0.061 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा है. साल 2018 में उस भूमि के लिए आवेदकों के पक्ष में मुआवजा स्वीकृत किया गया था, लेकिन बाद में प्रताप सिंह नेताम ने भूमि और मकान पर अपना दावा प्रस्तुत करते हुए मुआवजा भुगतान पर आपत्ति दर्ज कराई थी.
किन तथ्यों के आधार पर हुई सुनवाई ?
सुनवाई के दौरान आवेदकगणों की ओर से अधिवक्ता नेल्सन पन्ना ने पक्ष रखा इसके बाद न्यायालय ने राजस्व अभिलेख, जांच रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण किया. न्यायालय ने पाया कि संबंधित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकों के नाम दर्ज है.वहीं प्रतिवादी अपने स्वामित्व का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके. न्यायालय ने यह भी माना कि अवार्ड जारी होने के लगभग नौ माह बाद आपत्ति दर्ज की गई, जो तथ्यों के अनुरूप नहीं थी.
मिलेगा ब्याज सहित मुआवजा
इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने 18 फरवरी 2022 को सक्षम प्राधिकारी ने पारित आदेश को निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि आवेदक ही भूमि के वैध स्वामी हैं और उन्हें साल 2018 के अवार्ड के अनुसार 26.63 लाख रुपए की मुआवजा राशि ब्याज सहित 45 दिनों के भीतर अदा की जाए.साथ ही दोनों पक्षों को अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करने का निर्देश भी दिया गया.
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