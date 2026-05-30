भूजल संरक्षण के लिए सरकार की अनोखी पहल, धान की जगह दूसरी फसल बोने वाले किसानों को मिलेगा अनुदान, "मेरा पानी, मेरी विरासत" का पंजीकरण शुरू
धान की जगह वैकल्पिक फसल अपनाने वाले किसानों को "मेरा पानी मेरी विरासत" योजना के तहत 8 हजार रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे.
Published : May 30, 2026 at 12:50 PM IST
सिरसा: हरियाणा में लगातार गिरते भूजल स्तर को बचाने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने खरीफ 2026 के लिए ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना को लागू किया है. योजना के तहत धान की फसल के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को 8 हजार रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.
किसानों से पंजीकरण कराने की अपील: कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. सुखदेव सिंह ने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में योजना का लाभ लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि, "योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को "मेरी फसल-मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. पंजीकरण के बाद विभागीय सत्यापन होने पर ही अनुदान राशि जारी की जाएगी."
इन फसलों पर मिलेगा योजना का लाभ: डॉ. सुखदेव सिंह ने बताया कि, "जो किसान धान की खेती छोड़कर मक्का, कपास, खरीफ दलहन, तिलहन, चारा फसलें, सब्जियां अथवा कृषि वानिकी अपनाएंगे, उन्हें योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके अलावा खेत खाली रखने वाले किसान भी योजना के लाभार्थी बन सकेंगे."
पिछले वर्ष लाभ लेने वाले किसान भी पात्र: डॉ. सुखदेव सिंह ने आगे कहा कि, "खरीफ 2025 में फसल विविधीकरण के तहत "मेरा पानी-मेरी विरासत" योजना का लाभ लेने वाले किसान यदि खरीफ 2026 में भी धान की जगह वैकल्पिक फसलें अपनाते हैं, तो वे दोबारा योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे. हरियाणा सरकार द्वारा गिरते भूजल स्तर को बचाने और धान के रकबे को कम करने के उद्देश्य से ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना लागू की गई है. योजना के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार वैकल्पिक फसलों की बुआई करने तथा ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के बाद सत्यापन उपरांत किसानों को 8 हजार रुपये प्रति एकड़ की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी."
अंतिम तिथि तक खुला रहेगा पोर्टल: विभाग के अनुसार योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल निर्धारित अंतिम तिथि तक खुला रहेगा. किसानों को समय रहते आवेदन करने और फसल विविधीकरण अपनाकर आर्थिक लाभ के साथ-साथ भूजल संरक्षण में योगदान देने की सलाह दी गई है.
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