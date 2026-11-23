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तूफान के बाद अब किसानों का दर्द, खैरागढ़ में 30 फीसदी फसल प्रभावित, कलेक्टर से उचित मुआवजा की मांग

तूफान के बाद अब किसानों का दर्द ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

खैरागढ़ : क्षेत्र में लगातार दो बार आए चक्रवाती तूफानों और बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है.अरनब तूफान के बाद खेतों को सूखने का मौका भी नहीं मिला था कि अकवान तूफान ने दोबारा किसानों की मुश्किलें बढ़ा दीं. लगातार बारिश से खेतों में जलभराव हो गया, वहीं तेज हवाओं के कारण धान की पकी हुई फसलें खेतों में झुककर पानी में डूब गईं. कई जगहों पर धान की बालियां अंकुरित होने लगी हैं.

कलेक्टर से मदद की गुहार