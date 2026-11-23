तूफान के बाद अब किसानों का दर्द, खैरागढ़ में 30 फीसदी फसल प्रभावित, कलेक्टर से उचित मुआवजा की मांग
छत्तीसगढ़ में लगातार तीन तूफानों के बाद किसान परेशान हैं.फसल नुकसान होने के कारण अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 4:28 PM IST
खैरागढ़ : क्षेत्र में लगातार दो बार आए चक्रवाती तूफानों और बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है.अरनब तूफान के बाद खेतों को सूखने का मौका भी नहीं मिला था कि अकवान तूफान ने दोबारा किसानों की मुश्किलें बढ़ा दीं. लगातार बारिश से खेतों में जलभराव हो गया, वहीं तेज हवाओं के कारण धान की पकी हुई फसलें खेतों में झुककर पानी में डूब गईं. कई जगहों पर धान की बालियां अंकुरित होने लगी हैं.
कलेक्टर से मदद की गुहार
फसल नुकसान से परेशान खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की ग्राम पंचायत गातापार कला क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान सोमवार को कलेक्टोरेट एवं एसडीएम कार्यालय पहुंचे. किसानों ने कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित खेतों का जल्द सर्वे कराने, नुकसान के अनुरूप उचित मुआवजा एवं फसल बीमा राशि प्रदान करने की मांग की.
सरपंच ने बताया कितना हुआ नुकसान
इस दौरान सरपंच अर्जुन सिंह क्षत्रिय ने बताया कि इस वर्ष दो बार बेमौसम बारिश और चक्रवाती तूफानों के कारण धान की खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है.
अरनब तूफान के दौरान जो फसल पहले ही खेतों में गिर गई थी, वह अकवान तूफान के बाद पूरी तरह खराब हो गई हैं. खेतों में पानी भरने से धान की बालियां अंकुरित होने लगी हैं.क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत धान की फसल बर्बाद हो चुकी है- अर्जुन सिंह क्षत्रिय, सरपंच
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