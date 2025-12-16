ETV Bharat / state

हरियाणा किसान संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बीकेई ने विधायकों को सौंपा मांग पत्र, शीतकालीन सत्र में की मुद्दा उठाने की मांग

हरियाणा किसान संघर्ष मोर्चा ( ETV Bharat )

सिरसा: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में किसानों की मांगों को हल करवाने के लिए हरियाणा में किसान मोर्चा ने विधायकों को मांग पत्र सौंपा है. शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें किसान अपनी मांगों के समाधान को लेकर विधायकों को मांग पत्र सौंप कर अपनी मांगों को सत्र में उठाने की मांग की है. बीकेई की सक्रिय भूमिका: भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि, "बीकेई टीम ने कालांवाली हलके के विधायक शीशपाल केहरवाला को मांग पत्र सौंपा और किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की. विधायक शीशपाल केहरवाला ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस की बैठक में इन मांगों पर विचार-विमर्श कर शीतकालीन सत्र में उन्हें अवश्य उठाया जाएगा. बीकेई ने विधायकों को सौंपा मांग पत्र (ETV Bharat) किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा: रानियां हलके के विधायक अर्जुन चौटाला और डबवाली के विधायक आदित्य देवीलाल के लिए मांग पत्र इनेलो कार्यालय सिरसा में जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह जस्सा को सौंपा गया. इस दौरान किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई. जसवीर सिंह जस्सा ने भरोसा दिलाया कि वह तुरंत दोनों विधायकों तक मांग पत्र पहुंचाकर विधानसभा सत्र में इन मुद्दों को उठवाएंगे.