हरियाणा किसान संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बीकेई ने विधायकों को सौंपा मांग पत्र, शीतकालीन सत्र में की मुद्दा उठाने की मांग
हरियाणा में किसान मोर्चा ने विधायकों को मांग पत्र सौंपकर शीतकालीन सत्र में किसानों की समस्याएं उठाने और समाधान की मांग की.
Published : December 16, 2025 at 5:02 PM IST
सिरसा: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में किसानों की मांगों को हल करवाने के लिए हरियाणा में किसान मोर्चा ने विधायकों को मांग पत्र सौंपा है. शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें किसान अपनी मांगों के समाधान को लेकर विधायकों को मांग पत्र सौंप कर अपनी मांगों को सत्र में उठाने की मांग की है.
बीकेई की सक्रिय भूमिका: भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि, "बीकेई टीम ने कालांवाली हलके के विधायक शीशपाल केहरवाला को मांग पत्र सौंपा और किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की. विधायक शीशपाल केहरवाला ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस की बैठक में इन मांगों पर विचार-विमर्श कर शीतकालीन सत्र में उन्हें अवश्य उठाया जाएगा.
किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा: रानियां हलके के विधायक अर्जुन चौटाला और डबवाली के विधायक आदित्य देवीलाल के लिए मांग पत्र इनेलो कार्यालय सिरसा में जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह जस्सा को सौंपा गया. इस दौरान किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई. जसवीर सिंह जस्सा ने भरोसा दिलाया कि वह तुरंत दोनों विधायकों तक मांग पत्र पहुंचाकर विधानसभा सत्र में इन मुद्दों को उठवाएंगे.
चंडीगढ़ में मौजूद विधायकों को संदेश: ऐलनाबाद हलके के विधायक भरत सिंह बैनीवाल और सिरसा हलके के विधायक गोकुल सेतिया चंडीगढ़ में बैठक में व्यस्त होने के कारण उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हो सकी. ऐसे में किसानों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें मांग पत्र भेजा और टेलीफोन पर बातचीत कर अपनी मांगों से अवगत कराया.
किसानों की प्रमुख मांगें: प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि, "किसानों और मजदूरों की मुख्य मांगों में संपूर्ण कर्ज माफी, एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सी2+50 के तहत फसलों के दाम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार तथा खराब फसलों का पूरा मुआवजा शामिल है. खरीफ 2025 में खराब हुई फसलों के लिए केवल 10 प्रतिशत किसानों को ही मुआवजा मिला है, जबकि सभी आवेदकों को तुरंत राहत दी जानी चाहिए."
सरकार को दी चेतावनी : इसके अलावा ट्रैक्टर की बढ़ी हुई रजिस्ट्रेशन फीस वापस लेने, 10 से 12 साल पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध हटाने जैसी मांगें भी उठाई गईं. लखविंदर सिंह औलख ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन मांगों का समाधान नहीं किया तो 23 फरवरी 2026 से कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास पर पड़ाव डाला जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी.
