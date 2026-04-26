77 हजार किसानों को दो साल से मुआवजे का इंतजार, 23 करोड़ से अधिक की राशि अटकी
कुल मिलाकर 23 करोड़ 59 लाख रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जानी है, लेकिन यह राशि अब तक अटकी हुई है.
Published : April 26, 2026 at 3:22 PM IST
डूंगरपुर : जिले के अन्नदाताओं पर कुदरत की मार के बाद अब सिस्टम की बेरुखी भारी पड़ रही है. खरीफ फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलने से जिले के हजारों किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. शासन और प्रशासन के चक्कर काटने के बावजूद तकनीकी और प्रशासनिक सुस्ती के कारण 23 करोड़ 59 लाख रुपए से अधिक का कृषि आदान-अनुदान बकाया चल रहा है. खरीफ फसल खराबे का दंश झेल रहे किसानों को पिछले दो साल से अपने हक के मुआवजे का इंतजार है.
जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर मुआवजे के बिल राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं, लेकिन जयपुर स्तर पर ईसीएस प्रक्रिया नहीं होने के कारण भुगतान अटका हुआ है. जल्द ही किसानों के खातों में मुआवजा राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. : देशलदान, जिला कलेक्टर
डूंगरपुर जिले में वर्ष 2024 और 2025 में बाढ़ और अतिवृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. खरीफ सीजन में हुई भारी बारिश के चलते फसलें पूरी तरह चौपट हो गईं, जिससे हजारों किसान प्रभावित हुए. प्रशासन ने दोनों वर्षों में फसल खराबे का सर्वे कराया, जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान सामने आया. वर्ष 2024 में सीमलवाड़ा और चिखली तहसील क्षेत्रों में कराए गए सर्वे के अनुसार 5 हजार 695 किसानों की फसलों को 33 से 75 प्रतिशत तक नुकसान हुआ.
इसके बाद वर्ष 2025 में जिले की 13 तहसीलों में सर्वे कराया गया, जिसमें 71 हजार 539 किसानों की फसलें 33 से 100 प्रतिशत तक खराब पाई गईं. इस तरह दोनों वर्षों को मिलाकर कुल 77 हजार से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं.
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प्रशासन ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे के प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिए. वर्ष 2024 के लिए 2 करोड़ 31 लाख रुपए और वर्ष 2025 के लिए 21 करोड़ 28 लाख रुपए का मुआवजा प्रस्तावित किया गया. कुल मिलाकर 23 करोड़ 59 लाख रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जानी है, लेकिन यह राशि अब तक अटकी हुई है.
भारतीय किसान संघ के जिला प्रवक्ता लल्लूराम बिजोला ने बताया कि फसल खराब होने के कारण किसानों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है. समय पर मुआवजा नहीं मिलने से किसान आर्थिक संकट में फंसते जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि कई बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है.