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77 हजार किसानों को दो साल से मुआवजे का इंतजार, 23 करोड़ से अधिक की राशि अटकी

डूंगरपुर : जिले के अन्नदाताओं पर कुदरत की मार के बाद अब सिस्टम की बेरुखी भारी पड़ रही है. खरीफ फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलने से जिले के हजारों किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. शासन और प्रशासन के चक्कर काटने के बावजूद तकनीकी और प्रशासनिक सुस्ती के कारण 23 करोड़ 59 लाख रुपए से अधिक का कृषि आदान-अनुदान बकाया चल रहा है. खरीफ फसल खराबे का दंश झेल रहे किसानों को पिछले दो साल से अपने हक के मुआवजे का इंतजार है.

जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर मुआवजे के बिल राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं, लेकिन जयपुर स्तर पर ईसीएस प्रक्रिया नहीं होने के कारण भुगतान अटका हुआ है. जल्द ही किसानों के खातों में मुआवजा राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. : देशलदान, जिला कलेक्टर

डूंगरपुर जिले में वर्ष 2024 और 2025 में बाढ़ और अतिवृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. खरीफ सीजन में हुई भारी बारिश के चलते फसलें पूरी तरह चौपट हो गईं, जिससे हजारों किसान प्रभावित हुए. प्रशासन ने दोनों वर्षों में फसल खराबे का सर्वे कराया, जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान सामने आया. वर्ष 2024 में सीमलवाड़ा और चिखली तहसील क्षेत्रों में कराए गए सर्वे के अनुसार 5 हजार 695 किसानों की फसलों को 33 से 75 प्रतिशत तक नुकसान हुआ.