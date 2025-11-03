ETV Bharat / state

धान के भाव नहीं बढ़ाने पर किसानों का फूटा गुस्सा, कुंवारती मंडी में नीलामी ठप, जयपुर कूच की चेतावनी

बूंदी की कुंवारती मंडी में धान का भाव 3200 रुपए की मांग को लेकर किसानों ने नीलामी रोकी.

Farmers Agitation In Bundi
मंडी से मार्च ​निकालते किसान (ETV Bharat Bundi)
Published : November 3, 2025 at 7:28 PM IST

बूंदी: जिले की कुंवारती कृषि उपज मंडी सोमवार को किसानों के आक्रोश का केंद्र बन गई. धान की फसल का उचित मूल्य न मिलने से नाराज किसानों ने मंडी परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया. किसानों ने मंडी के मुख्य द्वार को बंद कर नारेबाजी की और नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह ठप कर दिया. किसानों की मांग थी कि धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपए प्रति क्विंटल तय किया जाए. प्रशासन और किसानों के बीच दिन में दो बार वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे. मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने जयपुर में सीएम आवास पर पड़ाव डालने की चेतावनी दी है.

किसानों ने पिछले सप्ताह ही मंडी प्रशासन और सरकार को चार दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 3 नवंबर तक यदि धान का भाव 3200 रुपए नहीं किया गया तो वे आंदोलन तेज करेंगे. सोमवार को किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में सवार होकर रैली के रूप में मंडी पहुंचे. वहां पहुंचते ही उन्होंने मुख्य गेट को जाम कर नारेबाजी शुरू कर दी और मंडी परिसर में खरीदी-बिक्री की प्रक्रिया रुकवा दी. मंडी परिसर में सदर थाना पुलिस, पुलिस लाइन और आरएसी का भारी जाप्ता तैनात था. मंडी सचिव क्रांति कुमार मीणा, तहसीलदार अर्जुनलाल मीणा और सदर थाना प्रभारी रमेशचंद आर्य मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने आंदोलनरत किसानों को समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांगों से टस से मस नहीं हुए.

किसानों के आंदोलन में क्या बोले नेता व विधायक (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: फसल के नुकसान को लेकर विधायक और किसान में सवाल-जवाब, थाने तक पहुंची बात, जानिए पूरा मामला

विधायक हरिमोहन शर्मा पहुंचे मौके पर: बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत का सही मूल्य मिलना ही चाहिए. शर्मा ने यह भी अपील की कि आंदोलन को राजनीतिक रंग न दिया जाए, बल्कि इसे किसानों की आवाज के रूप में बनाए रखा जाए. प्रदर्शन के दौरान किसान नेता गिरिराज गौतम ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, तो किसान अब सिर्फ मंडी में नहीं रुकेंगे, बल्कि धान की ट्रॉलियां लेकर जयपुर कूच करेंगे और मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देंगे. गौतम ने कहा कि किसान अब थक चुका है, वह अब अपनी मेहनत का वाजिब मूल्य लेकर रहेगा.

दो दौर की वार्ता रही बेनतीजा: दिनभर चली गहमागहमी के बीच प्रशासन और किसानों के बीच दो बार वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. तहसीलदार और मंडी सचिव ने किसानों को आश्वासन देने की कोशिश की कि उनकी मांगें सरकार तक पहुंचा दी जाएंगी, लेकिन किसानों ने कहा कि अब आश्वासन नहीं, उन्हें कार्रवाई चाहिए. असफल वार्ता के बाद किसानों ने ऐलान किया कि जब तक धान का भाव 3200 रुपये तय नहीं होगा, तब तक मंडी में कोई किसान अपनी उपज नहीं बेचेगा.

यह भी पढ़ें: बेमौसम बरसात से खसरा बदलने को मजबूर अफीम किसान, बुवाई के लिए ढूंढ रहे सूखे खेत

मंडी में ठप रही खरीदी-बिक्री: किसानों के आंदोलन का सीधा असर मंडी की गतिविधियों पर पड़ा. मंडी में नीलामी और तुलाई की प्रक्रिया पूरे दिन बाधित रही. व्यापारी और खरीदारों को खाली हाथ लौटना पड़ा. किसान मंडी सड़क पर बैठकर लगातार नारेबाजी करते रहे. उधर दिनभर मंडी में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हालात पर नजर रखे रहे. अधिकारियों ने उच्चाधिकारियों को स्थिति की पूरी जानकारी दी. जिला स्तर पर भी मंडी की गतिविधियों पर नजर बनाए रखी गई. देर शाम तक किसान वहीं डटे रहे. उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे.

