ETV Bharat / state

कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के विरोध में किसानों ने डीडवाना में डाला महापड़ाव

किसानों ने आरोप लगाया कि ये जमीनें उनकी पुश्तैनी हैं और वे आजादी से पहले और बाद से लगातार इन पर खेती करते आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई जमीनों पर तो अब भवन बन चुके हैं और घनी आबादी बस चुकी है. अब इन जमीनों को जिला प्रशासन गलत तरीके से अपने संरक्षण में ले रहा है. किसानों ने अपनी खातेदारी के अधिकार की मांग की.

कुचामनसिटी: डीडवाना जिला मुख्यालय के आसपास के 19 गांवों की कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित किए जाने के विरोध में किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव शुरू कर दिया. इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया.

पढ़ें: डीडवाना कस्टोडियन जमीन विवाद: हजारों किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव, विधायक मुकेश भाकर घायल

किसानों ने उनकी जमीनों से बेदखल नहीं करने और कस्टोडियन जमीनों पर काबिज किसानों को खातेदारी अधिकार देने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जबरन किसानों की जमीन हड़पी तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा. किसानों ने चेतावनी दी कि सरकार बड़े आंदोलन को झेलने के लिए तैयार रहे. उन्होंने अनिश्चितकालीन महापड़ाव की घोषणा करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जातीं, तब तक वे कलेक्ट्रेट के सामने डटे रहेंगे. इस विरोध प्रदर्शन में लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत और डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए.

महापड़ाव के दौरान जिलेभर से आए किसान (ETV Bharat Kuchamancity)

पाकिस्तान चले गए लोगों की भूमि है कस्टोडियन: बता दें कि 1947 के विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए लोगों की इन जमीनों को सरकार ने कस्टोडियन घोषित कर दिया था. हालांकि, उनके कई रिश्तेदार भारत में रह गए और इन जमीनों पर खेती करते रहे. सरकार द्वारा हाल ही में इन जमीनों को सरकारी घोषित किए जाने के बाद से ही यह विवाद शुरू हुआ है.