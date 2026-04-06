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किशनगढ़ कृषि मंडी में किसानों का 'चक्का जाम', हाई-वोल्टेज ड्रामा से काम बाधित

​किशनगढ़ मंडी में विधायक की मध्यस्थता से खत्म हुआ किसानों का धरना. कई घंटों चला हाई-वोल्टेज ड्रामा.

MLA Chaudhary reasoning with the farmers
किसानों से समझाइश करते विधायक चौधरी (ETV Bharat Kishangarh (Ajmer))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
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किशनगढ़ (अजमेर) : अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने सोमवार को किशनगढ़ की कृषि उपज मंडी में मोर्चा खोल दिया. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और मंडी में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से नाराज किसानों ने मंडी के मुख्य द्वार पर 'चक्का जाम' एवं प्रदर्शन किया. किसानों ने व्यापारियों से चन्ने की फसल मनमाने दाम पर खरीदने का भी आरोप लगाया.

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. विधायक विकास चौधरी की समझाइश और ठोस आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ.​ किसानों ने धरना समाप्त किया. कई घंटे बाद मंडी में कामकाज और यातायात पुनः सुचारू हो सका.​ ​हंगामे की खबर मिलते ही किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी और RLP नेता शंभू शर्मा मंडी पहुंचे. विधायक चौधरी ने किसानों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने तुरंत मंडी प्रबंधक और संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर सवाल किए. चौधरी ने कहा कि ​किसानों का पसीना मिट्टी में नहीं मिलने दिया जाएगा. मंडी में प्लेटफॉर्म की कमी और MSP से जुड़ी विसंगतियों को दूर करना हमारी प्राथमिकता है. प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए कि व्यवस्थाएं जल्द सुधारें.​

किसानों की समस्याओं पर बोले... (ETV Bharat Kishangarh (Ajmer))

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चर्चा के बाद जताया भरोसा: विधायक ने मंडी प्रशासन से चर्चा कर किसानों को भरोसा दिलाया कि ​अनाज सुरक्षा के लिए नए प्लेटफॉर्म की व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी. ​समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया में आ रही तकनीकी खामियों को दूर की जाएगी. विधायक चौधरी ने कहा कि मंडी की व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी पत्र लिखा है. व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो आंदोलन किया जाएगा.

​MSP का उचित लाभ नहीं: किसानों का आरोप था कि फसलों का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा. मंडी में व्यापारी अपनी कम रेट लगाकर फसल की बोली लगा रहे हैं. मंडी में अनाज सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त प्लेटफॉर्म नहीं होने के कारण फसलें खुले में पड़ी रहती हैं. इससे नुकसान का डर रहता है. मंडी प्रशासन ने किसानों की मूलभूत जरूरतों की अनदेखी का भी आरोप लगाया.

मंडी में विरोध ​प्रदर्शन की सूचना मिलते सीओ सिटी (IPS) अजेय सिंह राठौड़ पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. किसानों के प्रदर्शन के कारण कुछ देर मंडी का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया. इससे वहां वाहनों का जाम लग गया. इस दौरान अफरा-तफरी के हालात बन गए.

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