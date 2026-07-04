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धान की फसल बचाने सड़क पर उतरे किसान, बैराज की ओर कूच करते किसान गिरफ्तार, थाने ले जाकर छोड़ा

किसानों का कहना था कि क्षेत्र में 90 प्रतिशत से अधिक धान की बुवाई हो चुकी है, जबकि अनेक किसानों ने महंगे बीज खरीदकर दोबारा बुवाई भी की है. पिछले तीन वर्षों की तरह इस बार भी 1 जुलाई से नहरों में पानी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक पानी नहीं छोड़े जाने से हजारों बीघा क्षेत्र में खड़ी फसल संकट में है. किसानों का आरोप था कि प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे किसानों को करोड़ों रुपये के नुकसान का खतरा पैदा हो गया है.

बूंदी: नहरी पानी की मांग को लेकर किसानों का सब्र आखिरकार टूट गया. धान की फसल सूखने की आशंका से चिंतित सैकड़ों किसान शनिवार को ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ सड़कों पर उतर आए और कोटा बैराज के गेट खुलवाने के लिए पाटन चौराहे से कूच कर दिया. हालांकि पुलिस और प्रशासन ने त्रिकुटा गिरधरपुरा चौराहे पर बैरिकेडिंग कर किसानों के जत्थे को रोक लिया. इसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए. देर तक चली वार्ता विफल रहने पर जब किसान बैराज की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर नान्ता थाने पहुंचाया, जहां बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया.

युवा किसान नेता गिर्राज गौतम ने कहा कि एक माह पहले ही प्रशासन को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया था कि यदि समय पर नहरी पानी नहीं छोड़ा गया तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे. इसके बावजूद प्रशासन ने किसानों को केवल आश्वासन देकर गुमराह किया. उन्होंने कहा कि नहरी पानी किसानों का अधिकार है और इसे लेकर अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी. किसानों का धैर्य जवाब दे चुका है और अब बिना पानी छोड़े आंदोलन समाप्त नहीं होगा.

त्रिकुटा गिरधरपुरा चौराहे पर धरना देते किसान (ETV Bharat Bundi)

थाने ले जाकर छोड़ा: किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सीएडी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से बातचीत की. अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सोमवार को राज्य सरकार से वार्ता कर गांधी सागर एवं राणा प्रताप सागर बांधों से पानी छोड़ने की प्रक्रिया पर निर्णय कराने का प्रयास किया जाएगा. हालांकि किसान तत्काल नहरों में पानी छोड़ने की मांग पर अड़े रहे और बैराज की ओर आगे बढ़ने लगे. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर नान्ता थाने पहुंचाया, जहां कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया.

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किसानों की अनदेखी का आरोप: आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रशासन को सोमवार तक का समय दिया है. किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सोमवार तक नहरों में पानी छोड़ने का निर्णय नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में किसान संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचकर महापड़ाव डालेंगे और आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा. वरिष्ठ किसान नेता दशरथ कुमार ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सरकार और प्रशासन किसानों के हितैषी हैं तो खुले मंच पर किसानों के साथ बैठकर चर्चा करें और बताएं कि आखिर किसानों के साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसान अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण, लेकिन निर्णायक संघर्ष जारी रखेंगे.