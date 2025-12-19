EXCLUSIVE: अंबिकापुर जिला सहकारी बैंक के नव नियुक्त अध्यक्ष रामकिशुन सिंह, कहा- समस्या होने पर किसान मुझसे संपर्क करें

ETV Bharat / state

December 19, 2025

सरगुजा: जिला सहकारी बैंक अंबिकापुर को लंबे समय बाद अध्यक्ष मिला है. सरगुजा के भाजपा नेता राम किशुन सिंह को सरगुजा सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया. इस पद पर नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में सरगुजा कलेक्टर ही बैंक के पदेन अध्यक्ष थे. लेकिन अब अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने से किसान अपनी समस्या अध्यक्ष को बता सकेंगे. खास बात है कि राम किशुन सिंह सरगुजा के ही हैं. पहले किसानों की पहुंच अपने जनप्रतिनिधि तक नहीं थी जिससे उन्हें हर काम के लिए अधिकारियों के पास जाना पड़ता था. लेकिन अब रामकिशुन सिंह की नियुक्ति हो चुकी है. ईटीवी भारत ने जिला सहकारी बैंक अंबिकापुर के अध्यक्ष राम किशुन सिंह से खास बात की.

सवाल : आप अध्यक्ष बने हैं. लंबे समय से ये पद खाली था. किसानों को लेकर क्या विजन है. आप भी किसान हैं, सरगुजा के हैं. किसानों की समस्याओं को अच्छे से जानते हैं. किस तरह की समस्याएं इस क्षेत्र में आती हैं और उसके लिए आप कैसे काम करेंगे?

जवाब : हम पेपर के माध्यम से या लोग जब हमारे साथ मिलने आते हैं, गांव में हम जब जाते हैं और एक कार्यकर्ता होने के नाते मंडियों में जाकर भी हमने देखा है, कि बहुत सारी समस्याएं किसानों की रहती है. अध्यक्ष बनने के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी हमारा किसान अपनी समस्या के लिए भटके नहीं. हमारी कोशिश रहेगी कि किसानों की सभी समस्याओं का समाधान और उन्हें तकलीफ उठानी ना पड़े.

अंबिकापुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष से खास बात (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल: जितना ही सरल ये विभाग है सीधा किसानों से जुड़ा है, उतने ही भ्रष्टाचार के किस्से इस विभाग से जुड़ते हैं. आपने भी सुना होगा बलरामपुर जिले में एक बड़ा मामला आया. उसमें एफआईआर हुई, आरोपी जेल में है. इस तरह के मामलों में कुछ मासूम किसान भी परेशान होते हैं. इस तरह के किसानों के लिए क्या करेंगे?

जवाब : हां, जरूर मैंने सुना है. ये बड़ी समस्या किसानों के साथ सामने आई है. जिन किसानों ने बैंक से लोन नहीं लिया उसके नाम से पैसे निकाल कर खुद उपयोग किए गए. ऐसे मामलों में दोषी अधिकारी कर्मचारी आज जेल में हैं. उन पर कारवाई हुई है. फिर भी किसान का खाता होल्ड किया गया है. हम शासन से बात करने ऐसे किसानों की समस्याओं का निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे. कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान हो ताकि वो किसान खेती के टाइम पर फिर चाहे वह खरीफ हो या रबी हो, उन्हें खाद बीज लेने में परेशानी ना हो. हमारा किसान इतना मजबूत नहीं है कि बहुत सारे पैसे उसके पास हो और वह उनका उपयोग कर सके. ऐसे में किसानों को उनकी पूरी राशि मिले और उनका खाता होल्ड ना हो इसका पूरा प्रयास रहेगा.

सवाल : आपके ज्वाइनिंग के समय धान खरीदी चल रही है. पूरे चरम पर धान खरीदी है. समितियों में स्टॉक ओवर है. कई छोटी-छोटी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं. इससे कैसे निपटेंगे?

जवाब : अधिकारियों कर्मचारियों की मीटिंग बुलाकर समीक्षा करूंगा कि कहां-कहां कौन-कौन सी समस्या है. स्टॉक अगर ज्यादा हो रहा है तो खरीदी सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम सभी समिति प्रबंधकों को एक निर्देश जारी करेंगे कि किसान परेशान ना हो. तत्काल मामले को शॉर्ट आउट करें.

सवाल : किसानों को हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई किसान चाहे आप तक आने के लिए तो क्या कहेंगे?

जवाब : मैं नवनियुक्त अध्यक्ष होने के नाते सभी किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि हर किसान अपनी छोटी बड़ी समस्या के लिए सीधा मुझसे संपर्क कर सकता है. पत्राचार कर सकते हैं. घर में भी आकर मिल सकते हैं. ऑफिस में भी मिल सकते हैं. आजकल टेलीफोन, मोबाइल का जमाना है. मैं कोशिश करुंगा कि किसानों के पास हमारा नंबर भी उपलब्ध रहे. अगर वह नहीं आना चाहे तो मोबाइल के माध्यम से भी अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं. किसानों की सूचना के आधार पर हम तुरंत उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे.

नवनियुक्त अध्यक्ष रामकिशुन सिंह ने कहा कि सरगुजा में धान खरीदी, किसानों का लोन और किसानों से जुड़े हर मामले पर अब उनकी मॉनिटरिंग होगी. उन्होंने बड़ी बात यह कही कि ना सिर्फ किसानों का हित हमेशा उनके ध्यान में होगा बल्कि उनके दरवाजे, उनका टेलीफोन, उनका कार्यालय किसानों के लिए हमेशा खुला है. वह अपनी शिकायत के लिए सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं.

