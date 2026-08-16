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बागपत में सात बकरियों की नुकीले हथियार से गोद कर हत्या, हमलावरों ने दी धमकी- जैसे बकरियों को मारा, वैसे ही जान से मार देंगे

मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. धमकी से परिवार डरा हुआ है.

ग्रामीणों में आक्रोश.
ग्रामीणों में आक्रोश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 4:20 PM IST

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बागपत : बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के कोताना गांव के बाहर यमुना खादर क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने किसान की सात बकरियों की नुकीले हथियार से गोदकर हत्या कर दी. मृत बकरियों में पांच छोटे बच्चे भी शामिल हैं. हमले में एक बकरी का बच्चा गंभीर रूप से घायल मिला, जबकि एक बकरी का अभी तक पता नहीं चल पाया है. हमलावरों ने किसान को धमकी दी है कि जिस तरह बकरियों को मार डाला, उसी तरह जान से मार देंगे. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है.

किसान खुर्शीद का गांव के बाहर यमुना खादर में घेर बना हुआ है, जहां उसने भैंस व बकरियां पाल रखी थी. खुर्शीद ने बताया, मैं रिश्तेदारी में शामली गया हुआ था. सोमवार रात छोटा भाई आबिद भैंस का दूध निकालने के बाद घेर से घर चला गया था. करीब 11 बजे आबिद के साथ घेर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए. सात बकरियां खून से लथपथ मृत पड़ी थी. एक बकरी का बच्चा गंभीर हालत में मिला, जबकि एक अन्य बकरी गायब थी.

पुलिस के जाने के बाद दी धमकी. (Video Credit; ETV Bharat)

खुर्शीद ने बताया, बकरियों के गर्दन, पेट पर नुकीले हथियार से वार के निशान मिले हैं. आशंका जताई जा रही है कि हमलावरों ने पेंचकस अथवा किसी नुकीले हथियार से बकरियों को गोदा. कुछ बकरियों की गर्दन भी टूटी थी. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. सूचना पर पुलिस भी पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की.

खुर्शीद का आरोप है कि घटना को अंजाम देने वाले पांच लोगों ने रविवार तड़के वापस घेर पर आकर धमकी दी. कहा कि जिस तरह बकरियों को मार डाला, उसी तरह ही जान से मार देंगे. इससे परिवार के लोग बुरी तरह डरे हुए हैं. घटना को लेकर ग्रामीणों में भी नाराजगी है. ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी करने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है.

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक मृत बकरियों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए नहीं भेजा गया है. पुलिस आसपास के क्षेत्र में पूछताछ करने के साथ घटना के पीछे की वजह और हमलावरों की पहचान करने में जुटी है. कोतवाल दीक्षित त्यागी का कहना है कि पीड़ित की तहरीर आ गई है, जांच शुरू कर दी गई है, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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