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बागपत में सात बकरियों की नुकीले हथियार से गोद कर हत्या, हमलावरों ने दी धमकी- जैसे बकरियों को मारा, वैसे ही जान से मार देंगे

ग्रामीणों में आक्रोश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत : बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के कोताना गांव के बाहर यमुना खादर क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने किसान की सात बकरियों की नुकीले हथियार से गोदकर हत्या कर दी. मृत बकरियों में पांच छोटे बच्चे भी शामिल हैं. हमले में एक बकरी का बच्चा गंभीर रूप से घायल मिला, जबकि एक बकरी का अभी तक पता नहीं चल पाया है. हमलावरों ने किसान को धमकी दी है कि जिस तरह बकरियों को मार डाला, उसी तरह जान से मार देंगे. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है. किसान खुर्शीद का गांव के बाहर यमुना खादर में घेर बना हुआ है, जहां उसने भैंस व बकरियां पाल रखी थी. खुर्शीद ने बताया, मैं रिश्तेदारी में शामली गया हुआ था. सोमवार रात छोटा भाई आबिद भैंस का दूध निकालने के बाद घेर से घर चला गया था. करीब 11 बजे आबिद के साथ घेर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए. सात बकरियां खून से लथपथ मृत पड़ी थी. एक बकरी का बच्चा गंभीर हालत में मिला, जबकि एक अन्य बकरी गायब थी. पुलिस के जाने के बाद दी धमकी. (Video Credit; ETV Bharat)