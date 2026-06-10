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बोकारो में किसानों की हुई चांदी! आम्रलिका आम महोत्सव में बिके 12 क्विंटल से ज्यादा आम

बोकारो: जिले के परिषद कार्यालय कैंपस में आम्रलिका आम महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया. इसका आयोजन बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लाभान्वित हुए किसानों के द्वारा किया गया. इस महोत्सव में बोकारो जिले के 9 प्रखंड से किसान अपने बागवानी में फले आम्रपाली, मल्लिका, लंगड़ा सहित प्रजातियों के आम का स्टॉल लगाया गया. इस आम महोत्सव में लोगों की भी भारी भीड़ देखी गई. इसका उद्घाटन बोकारो के डीसी अजय नाथ झा ने फीता काटकर किया.

साढ़े चार एकड़ से ज्यादा भूमि पर आम की बागवानी

डीसी ने बताया कि बोकारो जिले के नो प्रखंड में साढ़े चार एकड़ से अधिक की भूमि में आम की बागवानी की गई थी, जिसका असर अब धीरे-धीरे दिखने लगा है. पुरुष, महिला किसानों की सामूहिक भागीदारी इसमें रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड की आबो हवा आम की खेती के लिए अनुकूल है, झारखंड का नाम पूरे भारत में आम की खेती के लिए सबसे ऊपर रहे, यही हमारा प्रयास है.