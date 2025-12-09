बाड़मेर : 200 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ किसान कलेक्ट्रेट घेराव को निकले, पुलिस प्रशासन ने चौथी बार रोका
आदान अनुदान, फसल बीमा क्लेम में खामियां और एमएसपी जैसे मामलों को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया है.
Published : December 9, 2025 at 7:49 PM IST
बाड़मेर: जिले के गुड़ामालानी उपखंड के किसान मंगलवार को दोपहर बाद अपनी लंबित मांगों को लेकर ट्रैक्टरों के काफिले के साथ कलेक्ट्रेट घेराव के लिए निकले. प्रशासन और पुलिस ने किसानों को बीच रास्ते में चार बार रोका और समझाइश का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अडिग रहे. दोपहर बाद काफिला धोरीमन्ना में रुका हुआ था. यहां गुड़ामालानी के एसडीएम केशव मीणा सहित वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे हुए थे. उनकी किसानों से वार्ता चल रही थी. किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर नहीं आएंगे, वे वापस नहीं जाएंगे.
किसान संघ के नेता प्रहलादराम ने बताया कि सबसे बड़ी मांग 2022 से 2024 तक तीन वर्षों का आदान-अनुदान है, जो तकनीकी खामियों का हवाला देकर रोका जा रहा है. खरीफ 2022 का अनुदान आज तक नहीं मिला. इसके अलावा फसल बीमा क्लेम में भारी अनियमितता बरती जा रही है. किसानों ने प्रीमियम के रूप में हजारों करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन सर्वे और रिपोर्टिंग में गड़बड़ी के कारण क्लेम नहीं मिल रहा. उन्होंने बताया कि सूअरों की बढ़ती समस्या, मूंगफली व मूंग की एमएसपी पर तुलाई नहीं होना तथा पशुपालन से जुड़ी कई मूलभूत समस्याएं भी वर्षों से अनसुनी हैं.
उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर को किसानों व जनप्रतिनिधियों ने गुड़ामालानी एसडीएम को मांग-पत्र सौंपा था और बातचीत भी हुई थी. तब किसानों ने 9 दिसंबर तक समाधान नहीं होने पर कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी दी थी. बावजूद इसके किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया. किसानों का कहना है कि बार-बार स्थानीय प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
आरएलपी नेता थानसिंह डोली ने धोरीमन्ना में अधिकारियों को चेतावनी दी, 'या तो कलेक्टर को बुलाइए या एसपी को, हम यहीं डटे रहेंगे.' प्रशासन ने कलेक्टर के जिले से बाहर होने की बात कही तो डोली ने एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की. शाम तक धोरीमन्ना में भारी पुलिस बल तैनात था. ट्रैक्टरों की लंबी कतार सड़क पर लगी थी. प्रशासन वार्ता से मामले को शांत करने की कोशिश कर रहा है.