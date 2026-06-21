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अल्मोड़ा में किसान गोष्ठी का आयोजन, किसानों की आर्थिकी मजबूत करने पर जोर

किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी होने पर अल्मोड़ा हवालबाग में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया.

PM Kisan Samman Nidhi
अल्मोड़ा हवालबाग में किसान गोष्ठी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 21, 2026 at 11:13 AM IST

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अल्मोड़ा: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी किए जाने के अवसर पर अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रयोगात्मक परिक्षेत्र हवालबाग में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया. इस अवसर पर संस्थान ने किसान सम्मान निधि कार्यक्रम को “किसान उत्सव के रूप में मनाया.

प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से देश के 9.44 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की. कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टेलीकास्ट के माध्यम से किसानों, कृषि वैज्ञानिकों एवं अन्य प्रतिभागियों ने देखा और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना. कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है. उन्होंने कहा कि किसानों को मिलने वाली यह सहायता कृषि उत्पादन को बढ़ाने और खेती-किसानी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

अजय टम्टा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री का किसानों के प्रति समर्पण इस योजना के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री का संबोधन किसानों को नई तकनीकों को अपनाने तथा कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगा.केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि पूरे देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के माध्यम से “खेत बचाओ अभियान” चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत किसानों को परंपरागत एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान समय की आवश्यकता हैं तथा इससे कृषि विकास को नई दिशा मिलेगी. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया. किसानों ने योजना के लाभों पर अपने अनुभव साझा किए और कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की. कार्यक्रम का समापन किसानों के उज्ज्वल भविष्य और कृषि क्षेत्र के सतत विकास की कामना के साथ हुआ.

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