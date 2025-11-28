ETV Bharat / state

संकल्प पत्र के इंतजार में है विभाग, बिचौलिए सस्ते दाम पर खरीद रहे धान

खूंटीः जिले में इस वर्ष धान का बंपर उत्पादन हुआ है, लेकिन सरकारी स्तर पर अब तक धान खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से किसान बहुत परेशानी में हैं. मजबूरी में किसान अपनी मेहनत से उपजे धान को बिचौलियों के हाथ औने-पौने दाम पर बेच रहे हैं. बिचौलिये किसानों को मात्र 1600 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर भुगतान कर रहे हैं, जबकि पिछले साल लैंप्स के माध्यम से किसानों को बोनस सहित 2400 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिला था.

बिचौलिए खरीद केंद्रों के न खुलने का फायदा उठा रहे हैं

इस वर्ष खरीद केंद्रों के नहीं खुलने से किसानों में निराशा है और बिचौलियों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है. नवंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक न संकल्प जारी हुआ है और न ही धान खरीद की दर घोषित की गई है. ऐसे में किसान असमंजस की स्थिति में हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 दिसंबर से पहले सरकारी स्तर पर धान की खरीद शुरू होने की संभावना कम ही है. हालांकि जिला आपूर्ति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है.

जानकारी दिते किसान और डीएसओ (Etv Bharat)

खरीद केंद्र जल्द खोलने की दिशा में विभाग कदम बढ़ा रहा है

पिछले वर्ष जिन लैंप्सों में धान खरीद हुई थी, विभाग उसका ऑडिट करा रहा है. इससे संकेत मिल रहा है कि विभाग जल्द ही खरीद केंद्र खोलने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. पिछले वर्ष जिले के 15 लैंप्सों में धान क्रय केंद्र खोले गए थे, जहां 863 किसानों से 44,772 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी. इसके बावजूद इस वर्ष अब तक क्रय केंद्र नहीं खुलने से किसान मायूस हैं और आर्थिक दबाव में कम दाम पर फसल बेचने को विवश हो रहे हैं.

अभी तक खरीद केंद्र नहीं खुलने से किसानों में निराशा है