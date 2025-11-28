संकल्प पत्र के इंतजार में है विभाग, बिचौलिए सस्ते दाम पर खरीद रहे धान
खूंटी में खरीद केंद्रों के न खुलने से किसान परेशान हैं, जिसका लाभ बिचौलिए उठा रहे हैं और सस्ते दामों में धान खरीद रहे हैं.
Published : November 28, 2025 at 1:22 PM IST
खूंटीः जिले में इस वर्ष धान का बंपर उत्पादन हुआ है, लेकिन सरकारी स्तर पर अब तक धान खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से किसान बहुत परेशानी में हैं. मजबूरी में किसान अपनी मेहनत से उपजे धान को बिचौलियों के हाथ औने-पौने दाम पर बेच रहे हैं. बिचौलिये किसानों को मात्र 1600 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर भुगतान कर रहे हैं, जबकि पिछले साल लैंप्स के माध्यम से किसानों को बोनस सहित 2400 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिला था.
बिचौलिए खरीद केंद्रों के न खुलने का फायदा उठा रहे हैं
इस वर्ष खरीद केंद्रों के नहीं खुलने से किसानों में निराशा है और बिचौलियों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है. नवंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक न संकल्प जारी हुआ है और न ही धान खरीद की दर घोषित की गई है. ऐसे में किसान असमंजस की स्थिति में हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 दिसंबर से पहले सरकारी स्तर पर धान की खरीद शुरू होने की संभावना कम ही है. हालांकि जिला आपूर्ति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है.
खरीद केंद्र जल्द खोलने की दिशा में विभाग कदम बढ़ा रहा है
पिछले वर्ष जिन लैंप्सों में धान खरीद हुई थी, विभाग उसका ऑडिट करा रहा है. इससे संकेत मिल रहा है कि विभाग जल्द ही खरीद केंद्र खोलने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. पिछले वर्ष जिले के 15 लैंप्सों में धान क्रय केंद्र खोले गए थे, जहां 863 किसानों से 44,772 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी. इसके बावजूद इस वर्ष अब तक क्रय केंद्र नहीं खुलने से किसान मायूस हैं और आर्थिक दबाव में कम दाम पर फसल बेचने को विवश हो रहे हैं.
अभी तक खरीद केंद्र नहीं खुलने से किसानों में निराशा है
जिले के एक महिला किसान सहित अन्य किसानों ने बताया कि अब तक लैंप्स में धान क्रय केंद्र नहीं खुलने से नाराजगी है. उन्होंने कहा कि इसी देरी के कारण किसान बिचौलिया के हाथों धान बेचने को विवश हैं. हालांकि कई किसान लैंप्स में धान क्रय केंद्र खुलने के इंतजार में हैं. किसानों ने बताया कि बिचौलिया गांव-गांव एवं घर-घर पहुंच रहे हैं और नकद भुगतान की बात कह खान खरीद रहे हैं. किसानों ने बताया कि बिचौलियों के हाथों धान बेचना ज्यादा बेहतर है क्योंकि सरकारी दर से मिलने वाली राशि में महीनों लग जाते हैं, जबकि बिचौलिए तत्काल भुगतान करते हैं.
औने-पौने दाम पर धान बेचने से बचेंः भीम उरांव, जिला आपूर्ति पदाधिकारी
जिला आपूर्ति पदाधिकारी भीम उरांव ने बताया कि सरकार द्वारा संकल्प जारी होते ही लैंप्सों के माध्यम से धान खरीद शुरू कर दी जाएगी. संभावित तौर पर 15 दिसंबर से धान क्रय प्रारंभ होने की उम्मीद है. इस बार एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है, जबकि पहले दो किस्तों में भुगतान होता था. भीम उरांव ने किसानों से अपील की है कि वे थोड़ा इंतजार करें और औने-पौने दाम पर धान बेचने से बचें. उन्होंने कहा कि सरकारी प्रक्रिया जारी है.
