धान खरीद सेंटर में घटतौली का आरोप, गुस्साए किसानों का हंगामा, डीएम से कार्रवाई की मांग

नैनीताल जिले में धान तुलाई के दौरान घटतौली का मामला आया सामने, किसानों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

डीएम से मिले किसान (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 28, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
हल्द्वानी: नैनीताल जिले के लाखन मंडी सहकारी समिति में किसानों के धान तुलाई के दौरान घटतौली का मामला सामने आया है. घटतौली का आरोप लगाते हुए किसानों ने धान खरीद सेंटर में हंगामा कर दिया. जिससे मामला गरमा गया. इसके बाद किसानों ने मामले की शिकायत एसडीएम और जिलाधिकारी से कर दी. साथ ही निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और रिकवरी की मांग की. वहीं, नैनीताल डीएम रयाल ने एसडीएम को मामले की जांच सौंपते हुए निष्पक्ष जांच करने को कहा है.

धान तुलाई के दौरान घटतौली का मामला सामने आने पर हंगामा: दरअसल, उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के चोरगलिया लाखन मंडी सहकारी समिति के मैदान में धान तुलाई के दौरान घटतौली का मामला सामने आने के बाद हंगामा हो गया. इस दौरान धान तुलाने पहुंचे किसानों ने सेंटर में जमकर हंगामा किया.

डीएम से किसानों की मुलाकात (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

गुस्साए किसानों ने बंद कर दिया था धान खरीद सेंटर: किसानों का आरोप था कि धान तुलाई में एक ट्रॉली में दस कट्टों तक की चपत लगाई जा रही थी. आशंका होने पर जब धान की दोबारा तुलाई की गई तो घटतौली होना पाया गया. इसके बाद मौके पर किसान भड़क गए और उन्होंने धान क्रय केंद्र बंद करवा दिया.

किसानों ने डीएम से की शिकायत: आज यानी 28 नवंबर को मामले में सामाजिक कार्यकर्ता भुवन पोखरिया के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल से मुलाकात कर मामले की शिकायत की. भुवन पोखरियाल ने बताया कि लंबे समय से चोरगलिया लाखन मंडी सहकारी समिति में धान खरीद के दौरान घटतौली की शिकायत किसानों से मिल रही थी.

17 नवंबर को पकड़ी गई थी घटतौली: बीती 17 नवंबर को एक ट्रॉली से धान की तुलाई के दौरान घटतौली पकड़ी गई है. जिसके बाद किसानों की ओर से चोरगलिया थाने में शिकायत की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में आज किसानों ने जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और एसडीएम से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

"उप जिलाधिकारी को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं. जांच के बाद जो भी दोषी पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."- ललित मोहन रयाल, जिलाधिकारी, नैनीताल

