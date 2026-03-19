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रामलीला मैदान से किसानों ने भरी हुंकार, MSP गारंटी कानून और भारत-US ट्रेड डील रद्द करने की मांग तेज

महापंचायत में यह भी कहा गया कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

रामलीला मैदान में किसानों की हुंकार
रामलीला मैदान में किसानों की हुंकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 19, 2026 at 4:27 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में बृहस्पतिवार को संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के आवाहन पर आयोजित किसान महापंचायत में देशभर से पहुंचे किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई. किसानों की मुख्य मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गारंटी कानून लागू करना.

किसानों की मांगों में कर्जमाफी और भारत-US ट्रेड डील संभावित फ्री ट्रेड डील को रद्द करना शामिल है. किसान नेताओं का दावा है कि पिछले 25 वर्षों में MSP का पूरा लाभ न मिलने से किसानों को 111 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है, जबकि उन पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया है. महापंचायत में यह भी कहा गया कि यदि सरकार जल्द उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. देशभर के किसानों से मिले समर्थन पत्र प्रधानमंत्री को सौंपकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति भी तैयार की जा रही है.

25 साल में किसानों को 111 लाख करोड़ का नुकसान
रामलीला मैदान में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह ने कहा कि सरकार से अपनी मांगी पूरी करवाने के लिए आज देश भर से किसान एकत्र हुए हैं. एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए. सरकार ने जो एमएसपी तय की है वह हमें मिल नहीं रही है. सन 2000 से 2025 तक किसानों को एमएसपी न मिलने के कारण 111 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि सन 2000 से 2025 तक किसानों के ऊपर मात्रा साढे़ 18 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है. ऐसे में किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जो फ्री ट्रेड डील हो रही है. यह निरस्त होनी चाहिए लेकिन हमारी सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है, जबकि अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड डील होने से वहां के किसानों को 500 बिलियन डॉलर का फायदा होगा. इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपने कृषि उत्पादन हमारे देश में बेचेगा.

संवाददाता धनंजय वर्मा की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

देश भर से किसानों ने भेजा समर्थन पत्र
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के सदस्य हर्षदीप सिंह गिल ने बताया कि पूरे देश भर के सभी राज्यों के किसानों से हमारी जो 8 मांगे हैं उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम समर्थन पत्र मंगवाया है. बड़ी संख्या में किसानों के साइन किए हुए समर्थन पत्र प्राप्त हुए हैं. पूरे देश भर के किसानों का समर्थन पत्र एकत्र कर हम लोग प्रधानमंत्री को सौंपने का काम करेंगे, जिससे सरकार हमारे सभी मांगें मान ले.

वहीं, भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिनेश शर्मा सेजब यह पूछा गया कि आज की इस महापंचायत से क्या समाधान निकलता दिख रहा है तो इस पर उन्होंने कहा कि किसान का काम है अपनी आवाज उठाना और हम अपनी आवाज उठा रहे हैं. यह सरकार पर निर्भर है कि वह कब आवाज सुनेगी. विभिन्न रैली और प्रदर्शन के जरिए हम अपनी मांग उठाते रहेंगे.

दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट हुए किसान
दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट हुए किसान (ETV BHARAT)



कल होगी आगे की रणनीति के लिए बैठक: डल्लेवाल
किसान नेता व संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के प्रमुख सदस्य जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि अगर सरकार किसान महापंचायत का संज्ञान नहीं लेती है तो दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक की जाएगी. इस बैठक में सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए हम लोग कोई भी फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे. हम किसी भी तरीके से एमएसपी गारंटी कानून, डॉ. स्वामीनाथन की रिपोर्ट, किसानों की कर्ज मुक्ति लेने का काम करेंगे. भारत-US ट्रे़ड डील खत्म करने की मांग करेंगे.

MSP गारंटी कानून और भारत-US ट्रेड डील रद्द करने की मांग तेज
MSP गारंटी कानून और भारत-US ट्रेड डील रद्द करने की मांग तेज (ETV BHARAT)

सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम
देश के विभिन्न राज्यों से बृहस्पतिवार को महापंचायत में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में किसान ट्रेन, बस व निजी वाहनों से रामलीला मैदान पहुंचे. रामलीला मैदान के आसपास सड़कों के किनारे वाहनों का जमावड़ा लगा रहा. इससे यातायात भी प्रभावित हुआ. रामलीला मैदान के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे. दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों के बड़ी संख्या में जवान तैनात किए गए थे.

रामलीला मैदान में किसानों ने भरी हुंकार
रामलीला मैदान में किसानों ने भरी हुंकार (ETV BHARAT)

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