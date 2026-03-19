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रामलीला मैदान से किसानों ने भरी हुंकार, MSP गारंटी कानून और भारत-US ट्रेड डील रद्द करने की मांग तेज

रामलीला मैदान में किसानों की हुंकार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में बृहस्पतिवार को संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के आवाहन पर आयोजित किसान महापंचायत में देशभर से पहुंचे किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई. किसानों की मुख्य मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गारंटी कानून लागू करना. किसानों की मांगों में कर्जमाफी और भारत-US ट्रेड डील संभावित फ्री ट्रेड डील को रद्द करना शामिल है. किसान नेताओं का दावा है कि पिछले 25 वर्षों में MSP का पूरा लाभ न मिलने से किसानों को 111 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है, जबकि उन पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया है. महापंचायत में यह भी कहा गया कि यदि सरकार जल्द उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. देशभर के किसानों से मिले समर्थन पत्र प्रधानमंत्री को सौंपकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति भी तैयार की जा रही है. 25 साल में किसानों को 111 लाख करोड़ का नुकसान

रामलीला मैदान में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह ने कहा कि सरकार से अपनी मांगी पूरी करवाने के लिए आज देश भर से किसान एकत्र हुए हैं. एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए. सरकार ने जो एमएसपी तय की है वह हमें मिल नहीं रही है. सन 2000 से 2025 तक किसानों को एमएसपी न मिलने के कारण 111 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि सन 2000 से 2025 तक किसानों के ऊपर मात्रा साढे़ 18 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है. ऐसे में किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जो फ्री ट्रेड डील हो रही है. यह निरस्त होनी चाहिए लेकिन हमारी सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है, जबकि अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड डील होने से वहां के किसानों को 500 बिलियन डॉलर का फायदा होगा. इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपने कृषि उत्पादन हमारे देश में बेचेगा. संवाददाता धनंजय वर्मा की रिपोर्ट (ETV BHARAT)