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कवर्धा में किसानों का चक्का जाम, निकाली ट्रैक्टर रैली, कवर्धा बिलासपुर नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित

कवर्धा में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया है. हाईवे पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है.

Farmers tractor rally in Kawardha
कवर्धा में किसानों की ट्रैक्टर रैली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 30, 2026 at 4:54 PM IST

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कवर्धा: भारतीय किसान संघ और समृद्ध किसान संघ के तहत किसानों ने कवर्धा में विरोध प्रदर्शन किया है. सैकड़ों किसानों ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से हल्ला बोल रहे हैं. किसानों ने कवर्धा-बिलासपुर मार्ग स्थित नेशनल हाईवे-130A पर तंबू लगाकर धरना दिया, जिससे मार्ग पर आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बन गई.किसान सरदार वल्लभभाई पटेल शक्कर कारखाना के सामने मौके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

शक्कर कारखाने के लंबित भुगतान पर प्रदर्शन

किसानों का कहना है कि सरदार वल्लभभाई पटेल शक्कर कारखाना पर गन्ना किसानों का 30 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान लंबित है, जिसका तत्काल भुगतान किया जाए. इसके अलावा उन्होंने कृषि उन्नति योजना के तहत गन्ना किसानों को प्रति क्विंटल 15 हजार रुपये की सहायता देने की मांग उठाई है. धरने में शामिल किसानों ने जिले में खाद, यूरिया और बीज की कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं. किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकालने की भी घोषणा की है. प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

कवर्धा में किसानों का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

खेती के महत्वपूर्ण समय पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जिससे खेती प्रभावित हो रही है. हम इन समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हैं- डोमन चंद्रवंशी, जिलाअध्यक्ष, भारतीय किसान संघ

Farmers protest in front of sugar factory
शक्कर कारखाने के सामने किसानों का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

किसानों ने दी चेतावनी

किसान नेता डोमन चंद्रवंशी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी सभी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

Farmers protest in Kawardha
कवर्धा में किसानों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

कवर्धा बिलासपुर नेशनल हाईवे 130A लगातार दुसरे दिन चक्काजाम जाम रहा, सोमवार को कंडक्टर की मौत के कारण परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम किया था. मंगलवार को किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर फिर से चक्काजाम किया. जिससे सड़क पर आवागमन करने वाले यात्री परेशान नजर आए.

Farmers road blockade in Kawardha
कवर्धा में किसानों का चक्का जाम (ETV BHARAT)

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