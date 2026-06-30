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कवर्धा में किसानों का चक्का जाम, निकाली ट्रैक्टर रैली, कवर्धा बिलासपुर नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित

कवर्धा: भारतीय किसान संघ और समृद्ध किसान संघ के तहत किसानों ने कवर्धा में विरोध प्रदर्शन किया है. सैकड़ों किसानों ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से हल्ला बोल रहे हैं. किसानों ने कवर्धा-बिलासपुर मार्ग स्थित नेशनल हाईवे-130A पर तंबू लगाकर धरना दिया, जिससे मार्ग पर आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बन गई.किसान सरदार वल्लभभाई पटेल शक्कर कारखाना के सामने मौके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

शक्कर कारखाने के लंबित भुगतान पर प्रदर्शन

किसानों का कहना है कि सरदार वल्लभभाई पटेल शक्कर कारखाना पर गन्ना किसानों का 30 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान लंबित है, जिसका तत्काल भुगतान किया जाए. इसके अलावा उन्होंने कृषि उन्नति योजना के तहत गन्ना किसानों को प्रति क्विंटल 15 हजार रुपये की सहायता देने की मांग उठाई है. धरने में शामिल किसानों ने जिले में खाद, यूरिया और बीज की कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं. किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकालने की भी घोषणा की है. प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.