धान तिहार से पहले किसानों का आंदोलन, कांकेर में हुआ चक्काजाम, रकबा शून्य होने से भड़के किसान
किसानों ने धान खरीदी के सर्वे में रकबा शून्य होने पर नाराजगी जताई है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 7:47 PM IST
कांकेर: कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में धान खरीदी के लिए किए गए सर्वे से किसानों में गुस्सा है. अन्नदाताओं का रकबा शून्य किए जाने के विरोध में किसानों का गुस्सा शुक्रवार को सड़क पर उतर आया. नाराज किसानों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर भानुप्रतापपुर के मुख्य चौक पर विरोध प्रदर्शन किया. दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस प्रदर्शन के कारण राजनांदगांव, दुर्ग, कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा. करीब दो घंटे तक यात्री जाम में फंसे रहे.
रकबा शून्य करने पर भड़के किसान
किसानों की नाराजगी धान खरीदी के लिए किए गए सर्वे में उनके रकबे को शून्य किए जाने को लेकर है. किसानों का कहना है कि वे पिछले 10 से 15 वर्षों से लगातार समर्थन मूल्य पर धान बेचते आ रहे हैं, लेकिन इस बार सर्वे में उनका रकबा शून्य कर दिया गया है. इसके चलते वे समर्थन मूल्य पर धान बेचने की पात्रता से वंचित हो गए हैं. किसानों ने सवाल उठाया कि जब वे वर्षों से उसी जमीन पर खेती कर रहे हैं और लगातार धान बेचते आ रहे हैं, तो अचानक उनका रकबा शून्य कैसे कर दिया गया? इससे होने वाले आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा?
कांकेर प्रशासन पर किसानों के आरोप
किसानों की मांग केवल रकबा सुधार तक सीमित नहीं है. क्षेत्र में नए धान खरीदी केंद्र खोलने सहित कुल 16 मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं. किसानों के मुताबिक, करीब 20 दिन पहले भी उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था और जिला एवं राज्य प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
इसी नाराजगी के चलते शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसान मुख्य चौक पर जुटे और चक्काजाम कर दिया. सूचना मिलने पर एसडीएम गंगाधर वाहिले मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की. उन्होंने किसानों को उनकी मांगों पर प्रतिनिधिमंडल के साथ सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करने का आश्वासन दिया. इसके बाद किसानों ने चक्काजाम समाप्त कर दिया और यातायात बहाल हुआ.
किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन जल्द ठोस पहल करे. अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा आंदोलन और तेज होगा- बीरेंद्र कोरेटी, संयुक्त किसान संघ के अध्यक्ष
प्रशासन के आश्वासन के बाद किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया है, लेकिन किसानों का सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि वर्षों से धान बेच रहे किसानों का रकबा आखिर शून्य कैसे हो गया? क्या प्रशासन समय रहते रकबा सुधार कर इन किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने का अधिकार दिला पाएगा?