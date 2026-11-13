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धान तिहार से पहले किसानों का आंदोलन, कांकेर में हुआ चक्काजाम, रकबा शून्य होने से भड़के किसान

कांकेर में किसानों ने किया चक्काजाम ( ETV BHARAT )

कांकेर: कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में धान खरीदी के लिए किए गए सर्वे से किसानों में गुस्सा है. अन्नदाताओं का रकबा शून्य किए जाने के विरोध में किसानों का गुस्सा शुक्रवार को सड़क पर उतर आया. नाराज किसानों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर भानुप्रतापपुर के मुख्य चौक पर विरोध प्रदर्शन किया. दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस प्रदर्शन के कारण राजनांदगांव, दुर्ग, कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा. करीब दो घंटे तक यात्री जाम में फंसे रहे.

रकबा शून्य करने पर भड़के किसान किसानों की नाराजगी धान खरीदी के लिए किए गए सर्वे में उनके रकबे को शून्य किए जाने को लेकर है. किसानों का कहना है कि वे पिछले 10 से 15 वर्षों से लगातार समर्थन मूल्य पर धान बेचते आ रहे हैं, लेकिन इस बार सर्वे में उनका रकबा शून्य कर दिया गया है. इसके चलते वे समर्थन मूल्य पर धान बेचने की पात्रता से वंचित हो गए हैं. किसानों ने सवाल उठाया कि जब वे वर्षों से उसी जमीन पर खेती कर रहे हैं और लगातार धान बेचते आ रहे हैं, तो अचानक उनका रकबा शून्य कैसे कर दिया गया? इससे होने वाले आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा?