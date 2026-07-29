ETV Bharat / state

हरिद्वार में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे को झटका! किसानों ने जमीन देने से इनकार किया, डीएम को ज्ञापन सौंपा

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे को बड़ा झटका लगा है. हरिद्वार के जमालपुर और सराय क्षेत्र के किसानों ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया. इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है.

दरअसल, मेरठ और प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे को हरिद्वार से जोड़ने योजना बनाई जा रही है, लेकिन किसानों ने अपनी जमीनें देने से इंकार कर दिया. जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर किसानों ने बताया कि हरिद्वार जिले के अंतर्गत आने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु अधिग्रहण प्रभावित गांवों के समस्त किसान व भू-स्वामी आपका ध्यान गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहते हैं. इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से विकास को गति मिलेगी, जिसका वो स्वागत करते हैं, परंतु इस प्रक्रिया में अन्नदाता किसानों के हितों और उनके भविष्य की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन से पहले किसानों की प्रमुख मांगें और समस्याएं हैं, जिनका त्वरित और सकारात्मक हल निकाला जाए. किसानों का कहना है कि इस गंगा एक्सप्रेस वे के दायरे में आने वाली किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण बिल्कुल नहीं किया जाए. गंगा एक्सप्रेसवे को गंगा जी के किनारे किनारे निकाला जाए, एक्सप्रेस वे बनने से जंगल से आबादी क्षेत्र में हाथियों के आने की समस्या भी खत्म हो जाएगी.

किसानों का मानना है कि हाथी व अन्य जंगली जानवर एक्सप्रेस के बनने से आबादी की तरफ नहीं आएंगे. साथ गंगा के किनारे एक्सप्रेसवे बनने से गंगा के पानी से क्षेत्र में जो बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती थी, वह भी खत्म होगी. गंगा के किनारे बसे गांवों का भी विकास हो पाएगा, जो कि अभी तक विकास की दूरी से दूर है.