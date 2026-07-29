हरिद्वार में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे को झटका! किसानों ने जमीन देने से इनकार किया, डीएम को ज्ञापन सौंपा
हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में प्रस्तावित एक्सप्रेस वे को मेरठ और प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 29, 2026 at 4:52 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे को बड़ा झटका लगा है. हरिद्वार के जमालपुर और सराय क्षेत्र के किसानों ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया. इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है.
दरअसल, मेरठ और प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे को हरिद्वार से जोड़ने योजना बनाई जा रही है, लेकिन किसानों ने अपनी जमीनें देने से इंकार कर दिया. जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर किसानों ने बताया कि हरिद्वार जिले के अंतर्गत आने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु अधिग्रहण प्रभावित गांवों के समस्त किसान व भू-स्वामी आपका ध्यान गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहते हैं. इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से विकास को गति मिलेगी, जिसका वो स्वागत करते हैं, परंतु इस प्रक्रिया में अन्नदाता किसानों के हितों और उनके भविष्य की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है.
उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन से पहले किसानों की प्रमुख मांगें और समस्याएं हैं, जिनका त्वरित और सकारात्मक हल निकाला जाए. किसानों का कहना है कि इस गंगा एक्सप्रेस वे के दायरे में आने वाली किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण बिल्कुल नहीं किया जाए. गंगा एक्सप्रेसवे को गंगा जी के किनारे किनारे निकाला जाए, एक्सप्रेस वे बनने से जंगल से आबादी क्षेत्र में हाथियों के आने की समस्या भी खत्म हो जाएगी.
किसानों का मानना है कि हाथी व अन्य जंगली जानवर एक्सप्रेस के बनने से आबादी की तरफ नहीं आएंगे. साथ गंगा के किनारे एक्सप्रेसवे बनने से गंगा के पानी से क्षेत्र में जो बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती थी, वह भी खत्म होगी. गंगा के किनारे बसे गांवों का भी विकास हो पाएगा, जो कि अभी तक विकास की दूरी से दूर है.
उन्होंने बताया कि जिन परिवारों की आजीविका पूरी तरह से अधिग्रहित भूमि पर निर्भर है, उनके लिए उचित पुनर्वास और परिवार के एक सदस्य को रोजगार या उचित आर्थिक सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
जल निकासी और सिंचाई व्यवस्थाः सड़क निर्माण के कारण खेतों की पारंपरिक जल निकासी व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ताकि भविष्य में जलभराव या बाढ़ जैसी स्थिति से फसलें सुरक्षित रह सकें. इन सब विषय को लेकर जमालपुर कलां, रामलीला ग्राउंड में किसानों की महापंचायत जैसी अहम बैठक हुई थी, जिसमें एक मत से सभी किसानों ने निर्णय लिया की गंगा एक्सप्रेस हाईवे में किसान अपनी उपजाऊ और सिंचित कृषि भूमि नहीं देंगे.
बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. साथ ही प्रभावित किसानों की मांगों को प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखने का निर्णय लिया गया. किसानों की सभा में जमालपुर कलां, बहादुरपुर जट, गाडोवाली, किशनपुर, कटारपुर फैरुपुर व रानी माजरा के सैकडॉ किसान शामिल हुए. इसलिए निवेदन किया है कि गांवों के समस्त किसानों की इन गंभीर समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश देने की कृपा करें, ताकि किसानों के अधिकारों की रक्षा हो सके और वे शांतिपूर्ण तरीके से इस राष्ट्रीय परियोजना में सहयोग कर सकेंय ज्ञापन देने वालों में परमिल, विकास, अंकित, सुरेंद्र पाल, अतुल कुमार, बृजमोहन सिंह समेत कई किसान शामिल रहे.
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