ETV Bharat / state

गन्ना मूल्य बढ़ोतरी पर किसान बोले- लागत के हिसाब से बढ़ने चाहिए दाम, पूर्वांचल में गन्ने की खेती घाटे का सौदा

'यह फैसला किसानों के लिए संजीवनी' : हरदोई के किसान सरकार के इस फैसले को उम्मीद की किरण मान रहे हैं. उनका कहना है कि गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी किसानों के लिए संजीवनी है. इससे किसान गन्ने की खेती करने के लिए उत्साहित भी होंगे. मौजूदा समय में बहुत से किसानों ने लागत ज्यादा और जानवरों से होने वाले नुकसान को देखते हुए इस फसल से किनारा कर लिया था. ऐसे किसान फिर से गन्ने की खेती की ओर मुड़ सकते हैं.

40 रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद थी, मिला केवल 30 : बुलंदशहर के किसान राकेश सिरोही ने कहा कि साल 2012 में जो रसायन-खाद ₹900 में मिलते थे, आज वे 1800 तक पहुंच गए हैं. गन्ने की फसल की लागत में 33% वृद्धि हो चुकी है. पिछले दो वर्ष से गन्ने के मूल्य में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की गई थी. हमें उम्मीद थी सरकार ₹40 रुपये प्रति कुंतल तक बढ़ोतरी करेगी, लेकिन केवल 30 पर ही रुक गई. यह फैसला चुनावी है. इससे किसानों को ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं है. पूर्व की सरकारें ₹40 प्रति कुंतल तक बढ़ोतरी कर चुकी हैं, ऐसे में इस बार और अधिक बढ़ोतरी जरूरी थी.

ये कहना है हरदोई के किसान जफर नियाज का. योगी सरकार ने बुधवार को गन्ने के मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की. अब अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति कुंतल होगा, जबकि सामान्य प्रजाति के लिए यह दर 390 रुपये प्रति कुंतल तय की गई है. सरकार के इस फैसले पर गन्ना किसानों ने ईटीवी भारत के जरिए अपनी बात रखी. कुछ किसानों ने इसे सही बताया जबकि कुछ ने और बढ़ोतरी की गुंजाइश बताई. पढ़िए रिपोर्ट...

लखनऊ/शामली : ' एक एकड़ गन्ने की खेती पर 70-80 हजार रुपये की लागत आती है. इतनी फसल पर करीब 1.50 लाख रुपये की आय होती है. अब ₹30 बढ़ने से करीब 20 हजार रुपये की अतिरिक्त आय होगी. यह किसानों के लिए राहत भरा निर्णय है. हालांकि किसान ₹450 प्रति कुंतल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ₹400 की दर भी खेती को पुनर्जीवित करने का काम करेगी. पश्चिम और पूरब में गन्ने की खेती में आने वाली असमानताओं को भी दूर करना चाहिए. दाम लागत को ध्यान में रखकर ही बढ़ाया जाना चाहिए'

'खुशी है लेकिन ज्यादा उत्साह नहीं' : पूर्वांचल के किसान और गन्ना विकास पारिषद रामकोला के पूर्व चेयरमैन मनोज राय का कहना है कि हमारे क्षेत्र में गन्ने की औसत पैदावार 200 कुंतल प्रति एकड़ तक भी नहीं पहुंचती. एक कुंतल पर लागत ही ₹320 बैठती है. मूल्य वृद्धि अच्छी है, लेकिन अभी भी लाभकारी नहीं है. पूर्वांचल में जलभराव, रोग प्रकोप और कम उत्पादन की वजह से गन्ने की खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है. इसकी वजह से किसान धान-गेहूं की खेती की ओर रुख कर रहे हैं.

'सरकार ने उम्मीद के मुताबिक की बढ़ोतरी' : बहराइच के गन्ना किसान बब्बन सिंह ने बताया कि मुझे उम्मीद थी कि सरकार गन्ना मूल्य में ₹20 से ₹30 तक वृद्धि करेगी और सरकार ने ऐसा ही किया. इसके लिए हम मुख्यमंत्री और गन्ना मंत्री को बधाई देते हैं. सरकार ने बहराइच के गन्ना किसानों के लिए सबसे बड़ा काम यह किया है कि चिलवरिया चीनी मिल को दिवालिया घोषित कर दिया. यह मिल समय पर गन्ना किसानों को भुगतान नहीं करती थी. दूसरी चीनी मिल स्थापित की है तो अब गन्ने का भुगतान समय पर मिल जा रहा है.

किसान बोले- गन्ने की खेती में लागत ज्यादा. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)

गन्ने का बीज और लागत भी बड़ा मुद्दा : किसान राकेश सिरोही ने यह आरोप लगाया कि गन्ना विभाग की ओर से ₹2700 प्रति कुंतल में गन्ने का बीज दिया जाता है. इसे निजी प्रयासों से जुटाना पड़ता है. वहीं किसान अगर अपने खेत से गन्ने का बीज बेचते हैं तो उन्हें केवल 800 रुपये प्रति कुंतल की दर से ही दाम मिल पाता है. ऐसे में बीज दरों में भी पारदर्शिता और एकरूपता लानी जरूरी है. सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए.

गन्ने की खेती में मुनाफे की गारंटी नहीं : किसानों का कहना है कि चुनाव से पहले यह वृद्धि किसानों को लुभाने का प्रयास है. पश्चिम में लागत कम और उत्पादन अधिक है जबकि पूर्वांचल में लागत अधिक और उत्पादन कम है. ऐसे में अभी भी गन्ने की खेती मुनाफे की गारंटी नहीं है. गन्ना मूल्य वृद्धि से किसानों को कुछ राहत मिली है, लेकिन अभी पूरा संतोष नहीं मिला है. वास्तविक खुशहाली तभी आएगी जब समर्थन मूल्य लागत के अनुपात में होगा.

शामली के किसानों ने सीएम योगी का जताया आभार : गन्ना मूल्य बढ़ाने पर शामली के किसानों ने सीएम योगी का आभार जताया है. यहां के किसानों का कहना है कि सीएम योगी ने किसानों के लिए इतना कुछ सोचा यह बड़ी बात है. खाद, यूरिया और डाई की कीमतें आसमान छू रहीं हैं. इससे किसान परेशान हैं. गन्ने का दाम बढ़ने से किसानों को मदद मिलेगी. वहीं कुछ किसानों का कहना है कि इससे ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं है.

किसान तेजवीर ने बताया कि गन्ने का रेट हरियाणा में पहले से ही 415 है लेकिन महंगाई को देखते हुए दाम में बढ़ोतरी और होनी चाहिए. फिलहाल सरकार ने जो किया ठीक ही किया. किसान राजकुमार ने बताया कि सरकार ने पिछले साल मूल्य नहीं बढ़ाए थे, इसलिए इस बार ज्यादा बढ़ाना चाहिए. हालांकि हम फिर भी खुश हैं. अब गन्ने की फसल पर लागत ज्यादा आने लगी है.

'हरियाणा से हमारे यहां ज्यादा होना चाहिए रेट' : एक किसान ने बताया कि पड़ोसी राज्य हरियाणा से हमारे यहां कीमत और ज्यादा होनी चाहिए. वहां गन्ने का उत्पादन कम है. हमारे यहां ज्यादा है. हमारे यहां लागत भी ज्यादा आती है. सरकार ने जो किया अच्छा किया लेकिन सरकार को कीमत 450 रुपये प्रति कुंतल करना चाहिए. ज्यादा नहीं 10 से 20 रुपये और बढ़ाना चाहिए था.

यह भी पढ़ें : यूपी में गन्ने का मूल्य 30 रुपए बढ़ा; 46 लाख किसानों को सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा, 3 हजार करोड़ का होगा फायदा