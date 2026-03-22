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कुरुक्षेत्र में किसान रैली को लेकर सुरक्षा कड़ी, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पिपली चौक पर भारी वाहनों की एंट्री बंद

कुरुक्षेत्र: पिपली अनाज मंडी में 23 मार्च 2026 को भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप की बड़ी किसान महापंचायत होनी है. इसके बाद किसान रैली निकालेंगे. कुरुक्षेत्र में किसान रैली को लेकर जिला पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. जिला पुलिस द्वारा आमजन की सुविधा को देखते हुए पिपली चौक की तरफ आने वाले भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्ट प्लान तैयार ताकि यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके.

पिपली चौक की तरफ आने वाले सभी मार्गों पर नाके लगाए गए हैं. जो यातायात व्यवस्था को संभालेंगे. दिनांक 23 मार्च को कुरुक्षेत्र के पिपली चौक पर भारी वाहनों आवागमन बंद रहेगा. 23 मार्च को भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्ट प्लान इस प्रकार है: