कुरुक्षेत्र में किसान रैली को लेकर सुरक्षा कड़ी, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पिपली चौक पर भारी वाहनों की एंट्री बंद
भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप की कुरुक्षेत्र में किसान रैली को लेकर कुरुक्षेत्र पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.
Published : March 22, 2026 at 7:46 AM IST
कुरुक्षेत्र: पिपली अनाज मंडी में 23 मार्च 2026 को भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप की बड़ी किसान महापंचायत होनी है. इसके बाद किसान रैली निकालेंगे. कुरुक्षेत्र में किसान रैली को लेकर जिला पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. जिला पुलिस द्वारा आमजन की सुविधा को देखते हुए पिपली चौक की तरफ आने वाले भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्ट प्लान तैयार ताकि यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके.
पिपली चौक की तरफ आने वाले सभी मार्गों पर नाके लगाए गए हैं. जो यातायात व्यवस्था को संभालेंगे. दिनांक 23 मार्च को कुरुक्षेत्र के पिपली चौक पर भारी वाहनों आवागमन बंद रहेगा. 23 मार्च को भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्ट प्लान इस प्रकार है:
- जिस भारी वाहन को चंडीगढ़, अंबाला से दिल्ली की तरफ जाना है. वो भारी वाहन शाहबाद से बाबैन लाडवा, इंद्री, करनाल होते हुए दिल्ली या आगे जा सकते हैं.
- जिस भारी वाहन को दिल्ली, पानीपत से चंडीगढ़, अंबाला की तरफ जाना है वो भारी वाहन करनाल-इंद्री मार्ग से लाडवा, बाबैन, शाहबाद से चंडीगढ़, अंबाला की तरफ या आगे जा सकते हैं.
- जिला कैथल, जिला पटियाला की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिन्होंने सहारनपुर, हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जिला यमुनानगर के क्षेत्र में जाना है, वो वाहन पिहवा बाईपास एनएच-152 से होकर ईस्माईलाबाद बाईपास से होते हुए गांव ठोल, कुरडी, नलवी, शाहाबाद के रास्ते अपने गन्तव्य को जा सकते हैं.
- नारनौल, रोहतक से 152डी से होकर आने वाले भारी वाहन जिन्होंने सहारनपुर, हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जिला यमुनानगर के क्षेत्र में जाना है, वो वाहन मुर्तजापुर की बजाय एनएच-152 से होकर ईस्माईलाबाद बाईपास से होते हुए गांव ठोल, कुरडी, नलवी, शाहाबाद के रास्ते अपने गन्तव्य को जा सकते हैं.
- जिला कैथल की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिन्होने सहारनपुर, हरिद्वार, इंद्री, लाडवा, जिला यमुनानगर के क्षेत्र में जाना है, तो वो ट्रैफिक पिहवा से ढाण्ड, कैथल से ढाण्ड यानि जो भी ट्रैफिक ढाण्ड आएगी, वो ट्रैफिक कुरुक्षेत्र से ना होकर गांव कौल के रास्ते से वाया निगदू निलोखेड़ी व इंद्री के रास्ते से होते हुए अपने गन्तव्य को सकते हैं.
- जिला पटियाला व पंजाब के एरिया से जो भी भारी वाहन आएगा और जिन्होंने कुरुक्षेत्र से होकर करनाल, पानीपत, सोनीपत व इसके आगे यूपी और दिल्ली इत्यादि जाना है. वो ट्रैफिक पिहोवा से ढाण्ड और ढाण्ड से गांव कौल के रास्ते से अपने गंतव्य को जाएंगे.
- जो भारी वाहन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश से लाडवा के रास्ते आमतौर पर कुरुक्षेत्र से होकर पिहवा, कैथल, पटियाला पंजाब आदि को जाते हैं. वो वाहन कुरुक्षेत्र पिपली चौंक से ना जाकर वाया लाडवा, बाबैन, शाहाबाद, नलवी, ठोल, ईस्माईलाबाद, पेहवा से होकर अपने गन्तव्य को जा सकते हैं.
- जो भारी वाहन यमुनानगर की तरफ से लाडवा कुरुक्षेत्र के रास्ते पिहवा व पंजाब को जाते हैं. वो वाहन वाया लाडवा, बाबैन, शाहबाद, नलवी, ठोल व ईस्माईलाबाद से होते हुए जाएंगें.
- जिला यमुनानगर की तरफ से लाडवा कुरुक्षेत्र होकर ढाण्ड, कैथल व उससे आगे जाने वाले भारी वाहन लाडवा से इन्द्री, भादसो, नीलोखेडी के रास्ते से ढाण्ड-कैथल होते हुए अपने-अपने गन्तव्य को जाएंगें.
पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र नीतीश अग्रवाल ने जिला वासी वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि किसान रैली के दौरान बिना इमरजेंसी के पिपली चौंक की तरफ वाहन लेकर ना जाएं बल्कि वैकल्पिक मार्गो का प्रयोग करें. नाकों और पार्किंग स्थल पर तैनात यातायात पुलिस द्वारा दिए गये निर्देशों की पालना करके प्रशासन का सहयोग करें.
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