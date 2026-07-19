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चरखी दादरी महापंचायत में किसानों ने भरी हुंकार, एग्रो डिस्कॉम और अमेरिकी ट्रेड डील का किया विरोध

चरखी दादरीः कस्बा बाढ़डा की अनाज मंडी रविवार को किसानों की एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन का बड़ा केंद्र बनी. यहां आयोजित किसान महापंचायत में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से भारी संख्या में किसान पहुंचे. महापंचायत में खेती-किसानी से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संगठित संघर्ष का संकल्प लिया गया. मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे किसान नेता सुरेश कोथ ने सरकार की बिजली नीतियों और विदेशी व्यापार समझौतों पर जमकर निशाना साधा.

किसानों की सब्सिडी को खत्म करने की कोशिश का विरोधः किसान नेता सुरेश कोथ ने हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए बिजली वितरण हेतु अलग से बनाए जा रहे 'एग्रो डिस्कॉम' निगम का कड़ा विरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि "सरकार इस नए निगम को शुरू होने से पहले ही 5400 करोड़ रुपये का कर्जदार बना रही है. इसके पीछे सरकार की मंशा भविष्य में कर्ज का हवाला देकर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने की है. उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों के साथ होने वाले इस छल को रोका जाए और इस अलग निगम को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए." उन्होंने स्पष्ट किया कि "किसानों को दो प्रणालियों से बिजली मिल रही हैं, बागड़ क्षेत्र (जहां गहरे कुएं हैं) में स्लैब प्रणाली से और उत्तर-मध्य हरियाणा में 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से. किसानों को जिस तरह पहले से बिजली मिल रही है, वही व्यवस्था लागू रहनी चाहिए."