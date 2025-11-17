ETV Bharat / state

राजाखेड़ा में यूरिया की किल्लत: सुबह 6 बजे लाइन में लगे, 12 बजे मिला सिर्फ एक बैग

राजाखेड़ा (धौलपुर): अतिवृष्टि की मार झेल चुके जिले के राजाखेड़ा कस्बे के किसानों को अब यूरिया उर्वरक की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. किसान बाजार में यूरिया की कमी से परेशान हैं. खाद-बीज दुकानों पर सोमवार को रैक पहुंचे तो लंबी कतारें लग गई. पुरुषों के साथ महिलाएं भी घरेलू काम छोड़ सुबह 6 बजे से लाइन में लग गईं. दुकानें देर से खुलने पर किसान गुस्सा हो उठे. शिकायत मिलने पर उपखंड अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में खाद बंटवाई.

राजाखेड़ा के देवदासपुरा निवासी किसान साहब सिंह ने बताया कि वे सुबह 6 बजे से लाइन में लगे, लेकिन दोपहर 12 बजे तक नंबर नहीं आया. किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि के बाद अब उर्वरक की कमी ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं. जैसे-तैसे बीज बोकर फसल उगा ली, लेकिन यूरिया नहीं मिलने से फसल को खतरा है.