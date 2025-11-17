ETV Bharat / state

राजाखेड़ा में यूरिया की किल्लत: सुबह 6 बजे लाइन में लगे, 12 बजे मिला सिर्फ एक बैग

खाद-बीज दुकानों पर सोमवार को रैक पहुंचे तो लंबी कतारें लग गई. महिलाएं भी घरेलू काम छोड़ सुबह 6 बजे से लाइन में लग गईं.

Crowd at fertilizer shop in Rajkheda
राजखेड़ा में खाद की दुकान पर भीड़ (ETV Bharat Rajakheda (Dhaulpur))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 17, 2025 at 3:28 PM IST

|

Updated : November 17, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

राजाखेड़ा (धौलपुर): अतिवृष्टि की मार झेल चुके जिले के राजाखेड़ा कस्बे के किसानों को अब यूरिया उर्वरक की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. किसान बाजार में यूरिया की कमी से परेशान हैं. खाद-बीज दुकानों पर सोमवार को रैक पहुंचे तो लंबी कतारें लग गई. पुरुषों के साथ महिलाएं भी घरेलू काम छोड़ सुबह 6 बजे से लाइन में लग गईं. दुकानें देर से खुलने पर किसान गुस्सा हो उठे. शिकायत मिलने पर उपखंड अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में खाद बंटवाई.

राजाखेड़ा के देवदासपुरा निवासी किसान साहब सिंह ने बताया कि वे सुबह 6 बजे से लाइन में लगे, लेकिन दोपहर 12 बजे तक नंबर नहीं आया. किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि के बाद अब उर्वरक की कमी ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं. जैसे-तैसे बीज बोकर फसल उगा ली, लेकिन यूरिया नहीं मिलने से फसल को खतरा है.

खाद की किल्लत पर बोले... (ETV Bharat Rajakheda (Dhaulpur))

पढ़ें:डीएपी-यूरिया की किल्लत पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, 'आवश्यकता अनुसार ही उर्वरक यूज करें किसान'

एक आधार कार्ड पर सिर्फ एक बैग: किसान शिव शंकर और सुनील ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर एक आधार कार्ड पर मात्र एक यूरिया बैग दिया जा रहा है, जो जरूरत के मुकाबले नाकाफी है. सुबह छह बजे लाइन में लगे तो 12 बजे नंबर आया और खाद का एक बैग मिला. आलू, गेहूं और सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए यह 'ऊंट के मुंह में जीरा' समान है. इससे उन्हें फिर लाइन में लगना पड़ेगा और उर्वरक की कमी का सामना करना होगा.

Last Updated : November 17, 2025 at 4:02 PM IST

TAGGED:

ONLY ONE BAG PER AADHAAR CARD
FERTILIZER DISTRIBUTED
राजाखेड़ा में यूरिया की किल्लत
यूरिया नहीं मिलने से फसल को खतरा
LONG QUEUES FOR FERTILIZER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

'नौगाम धमाका मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हुआ', हादसे से गवाह ने बताई भयावह दास्तां

SIR के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 95 फीसदी से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं को वितरित किए गए: EC

शरीर में दिखने वाले ये लक्षण करते हैं आयरन की कमी की ओर इशारा, एनीमिया का भी हो सकते हैं शिकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.